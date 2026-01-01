Константин Наугольных Прогнозируемые сюрпризы Каким будет состав пятого созыва краевого Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полномочия депутатов краевого Законодательного собрания четвёртого созыва подходят к концу. Большинство политических партий определили кандидатов, которым предстоит побороться за благосклонность избирателей. По мнению собеседников «Нового компаньона», кампания способна преподнести несколько сюрпризов. Некоторые из них могут удивить как избирателей, так и самих политиков.

Именно краевое Законодательное собрание — самая масштабная политическая арена в Пермском крае. По крайней мере, именно на этот уровень заявилось наибольшее количество желающих стать депутатами.

На момент подготовки материала кандидатов в депутаты краевого парламента представили партии «Единая Россия», «Партия пенсионеров» и «Новые люди». ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» имена кандидатов, претендующих на места по тому или иному округу, публично не называли, обещая сделать это после передачи пакетов документов кандидатов в региональную избирательную комиссию.

Судя по открытым данным, опубликованным на официальных сайтах и в соцсетях партий, за галочки в бюллетенях напротив своих инициалов поборются как политические долгожители, так и совсем новые игроки.

Напомним, всего будет избрано 60 депутатов. Выборы будут осуществляться по смешанной системе: 30 парламентариев должны пройти по одномандатным избирательным округам, 30 — по краевому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями.

Эксперты, характеризуя кампанию, утверждают: её результаты можно во многом спрогнозировать. С другой стороны, собеседники подчёркивают, что в ряде округов «возможны сюрпризы».

Пожалуй, главное отличие нынешней предвыборной гонки от её аналогов прошлых лет — внешнеполитические факторы, оказывающие серьёзное влияние на ситуацию внутри страны. Кроме того, ни один предыдущий сезон не проходил на фоне блокировки популярных интернет-сервисов и в условиях топливного кризиса. По мнению политтехнолога Олега Борисенко, эти факторы довольно сильно раздражают общественность, часть которой возлагает ответственность за неурядицы на представителей партии власти.

Политтехнолог, управляющий партнёр коммуникационного агентства «Первый советник», член Российской ассоциации политконсультантов Константин Труфанов отмечает: нынешние выборы характеризуются достаточно высокой степенью тревожности у избирателей, чего не было даже в 2021-м, когда кампания шла в разгар эпидемии коронавируса.

«Поэтому, на мой взгляд, у людей сейчас запрос даже, может быть, не столько на образ будущего, сколько на образ настоящего. Очень много внешних факторов, которые будут влиять на волеизъявление избирателей. Это касается не только Прикамья, но и России в целом», — отмечает Константин Труфанов.

Эксперты не ждут высокой явки на избирательные участки. По их оценке, она будет сопоставима с результатом прошлой кампании (38,3%) и, скорее всего, вряд ли выйдет за отметку 42%. Как отмечает Константин Труфанов, сейчас люди вынуждены решать другие вопросы: может оказаться, что в жизни многих есть темы поважнее, чем поход на избирательные участки.

Сохранить позиции

Сомнений в том, что «Единая Россия» сохранит большинство в прикамском заксобрании, нет ни у кого. По мнению собеседников, ключевая задача партии власти на нынешнюю кампанию заключается в сохранении имеющихся позиций. Напомним, в 2021 году по единому краевому избирательному округу мандаты получили 13 членов партии против 16 в 2016-м.

Олег Борисенко подчёркивает: сложились определённые округа, где позиции единороссов традиционно сильны.

В первую очередь это северные территории Прикамья — одномандатные округа № 12, 13, 29 и 30. В 12-м — рокировка: преемником директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олега Калинского, собравшегося в Госдуму, может стать соликамец, коммерческий директор ООО «ЗападУралНефть» Андрей Якишин, идущий в тандеме со «списочником», директором ГКУ ПК «Единый центр учёта» Алексеем Мельниковым. В 13-м — уважаемый местным сообществом председатель профсоюзной организации «Калийщик» на предприятии ПАО «Уралкалий» Павел Кузьмин. В «кудымкарском» 29-м может состояться родственная смена: на место предпринимателя Алексея Петрова, не нуждающегося там в представлении, готов прийти его сын Михаил. В 30-м хозяйствует действующий депутат краевого парламента Владимир Хозяшев — свой человек для коми-пермяков.

Мощная родственная рокировка есть и в округе № 3: вместо Евгения Дёмкина там выдвинулся его брат Алексей Дёмкин — экс-глава Перми, бывший вице-губернатор, а ныне один из руководителей АО «ПЗСП».

Вряд ли кто-то всерьёз опасается за позиции фракции на юго-западе края: в округе № 23 эксперты практически единогласно называют лидером гонки действующего спикера регионального заксобрания Валерия Сухих.

По мнению Константина Труфанова, открытия могут быть в Чайковском — территории традиционно оппозиционной, где на протяжении последних 10 лет не было депутатов от «ЕР»: сначала там победил кандидат-«справедливоросс», а пять лет назад и по спискам, и по одномандатным округам в краевой парламент прошли коммунисты. Сейчас там появился сильный кандидат-единоросс — директор ООО «ЭРИС» Владимир Юрков. Высококонкурентную борьбу эксперт прогнозирует и в Краснокамске.

Некоторое изменение ситуации возможно, например, в Губахе. Традиционно опорная для «ЕР» территория сегодня переживает некоторые изменения, связанные с переменами в руководстве градообразующего «Метафракса». Не исключено, что на этом фоне результат партии власти окажется не столь высоким, как в прошлые выборные сезоны.

Аналогичное расширение «коридора» возможно и в округе № 17 (Чусовской и Горнозаводский округа), где партию представит экс-министр агропромышленного комплекса Прикамья, советник губернатора региона Павел Носков. Впрочем, это оговорки, которые вряд ли серьёзно скажутся на итоговом результате.

В итоге, по мнению политтехнолога Константина Труфанова, результаты «Единой России» могут быть даже лучше итогов кампании 2021-го. Собеседник называет несколько предпосылок роста числа мандатов как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. В частности, партии под силу сплотить избирателей вокруг своих идей по развитию региона. Кроме того, уверен собеседник, остальные политические партии не могут сформировать более сильную, чем у «ЕР», политическую повестку.

Главным негативным фактором, способным отразиться на итоговом результате, станет общая экономическая обстановка. Эксперты обозначают: если проблемы, наподобие сложностей с доступностью топлива, не будут купированы, они напрямую скажутся на итогах выборов для «Единой России».

Новые во всём?

По мнению собеседников, главным открытием кампании может стать партия «Новые люди». Их результат на выборах в 2021 году превысил ожидания экспертов, а за прошедшее время лидеры фракции проделали серьёзную работу в муниципалитетах по наращиванию узнаваемости, и итоговый результат трудов вполне может сравняться с таковым у КПРФ.

Причём для части электората может сыграть роль даже само название фракции: дескать, некоторые избиратели так и заявляют — мол, устали от «старых» (имея в виду завсегдатаев прикамской политики), покажите кого-нибудь нового.

Особо стоит остановиться на возрастном составе кандидатов. Именно у «Новых» в эту кампанию самая молодая «армия», в которой вовсе нет людей старше 1979 года рождения. В основном «новолюды», собравшиеся работать над законами в Пермском крае, имеют возраст 30—45 лет, а некоторым нет и 25.

По мнению Константина Труфанова, под стать политикам и их типичный избиратель — молодой горожанин. Поэтому «Новые», вероятно, покажут хороший результат в Перми, но в целом по краю вряд ли добьются сенсационных результатов.

Олег Борисенко подчёркивает, что объём поддержки может стать своего рода лакмусовой бумажкой: если запрос на смену элит в Прикамье действительно высок, то у «Новых» есть шанс сформировать свою фракцию в краевом парламенте.

Кризис критики

Чтобы привлечь избирателей, региональное отделение КПРФ вслед за своими федеральными «товарищами» не прочь подчеркнуть своё отношение к текущим проблемам. Например, лидеры краевых коммунистов размещают на страницах в своих соцсетях злободневную информацию — намекают на возможность разрешить те самые «топливные» и «блокировочно-мессенджерные» нюансы.

Эксперты отмечают: коммунисты попали в сложную ситуацию. С одной стороны, они достаточно однозначно поддерживают курс действующей власти, а с другой — её выборочно (и не всегда последовательно) критикуют. Впрочем, это вряд ли помешает КПРФ набрать достаточно заметную часть голосов: протестный электорат не всегда вникает в природу громких лозунгов.

Главной сложностью на пути к сколь-нибудь серьёзным результатам политической гонки эксперты называют набирающий силу системный кризис в стане коммунистов. По мнению Константина Труфанова, внутренние конфликты там множатся буквально с каждой неделей. Часть из них приобретает краевой масштаб. Например, недавно члены партии в Чайковском заявили о том, что местная ячейка практически перестала существовать. Из неё разом вышли 11 членов, включая тех, чей партийный стаж исчислялся десятилетиями. Этот жест — форма протеста: по версии выбывших, кандидатам в краевой парламент по одномандатным избирательным округам № 22 и 23 путь преградила сама руководитель краевого реготделения партии Ксения Айтакова. Якобы «в угоду кандидатам от «правящей партии».

По справедливости?

Протестные голоса однозначно уйдут и «Справедливой России», у которой в этом сезоне оказалось много общего с коммунистами. В том смысле, что и их региональный политический путь усеян кадровыми проблемами и неоднозначными репутационными ситуациями.

Вспомнить стоит хотя бы инцидент, произошедший минувшей весной на севере региона, когда в Березниках пятеро членов партии «Справедливая Россия» пошли на праймериз «Единой России».

Позднее краевое руководство партии сделало попытки привлечь под свои знамёна кандидатов из медийной сферы и из числа действующих депутатов других партий. Однако, по мнению Труфанова, кадровый подбор оказался достаточно слабым и был неспособен что-то кардинально изменить.

В нынешней политической системе Прикамья «справедливороссы» не нашли себе места, констатирует Олег Борисенко.

Если в предыдущую кампанию рейтинг «Справедливой» балансировал на пятипроцентной границе прохождения в законодательный орган, то нынче барьер может быть не взят. В новом созыве «эсеров» может не оказаться вовсе.

Тихой сапой

Тёмной лошадкой, внезапно пришедшей к финишу далеко не в хвосте гонки, может оказаться и «Партия пенсионеров». Перед началом кампании её команда достаточно серьёзно обновилась. Так, «тройка» на выборы в заксобрание по спискам включает лидера партии в регионе Алексея Грибанова (напомним, экс-вице-мэр Перми), директора Театра-Театра Егора Мухина и предпринимательницу, майора полиции в отставке Елену Кирсанову.

На серьёзные амбиции фракции намекает и возраст её членов: далеко не все из них могут считаться даже «пред-», а не то что настоящими пенсионерами.

Константин Труфанов уверен: «ПП» может стать электоральным резервуаром для тех, кто разочаровался в «СР» и КПРФ. По его мнению, «пенсионеры» преодолеют порог в 5% и сформируют фракцию в заксобрании.

Имидж без испытаний

ЛДПР, давно лишившаяся лидера Владимира Жириновского, с одной стороны, продолжает движение на неиссякаемой энергии его харизмы. С другой стороны, руководство краевой партячейки провело серьёзную работу по обновлению состава команды. В неё вошли топ-менеджеры промышленных предприятий, учёные, преподаватели, действующие депутаты, бизнесмены, врачи, педагоги, ветераны специальной военной операции.

Уже понятно, что в краевой парламент партию поведут действующие депутаты Законодательного собрания Олег Постников, Алексей Золотарёв, Сергей Исаев и Георгий Ткаченко. К ним примкнули декан механико-технологического факультета ПНИПУ Михаил Песин и бывший руководитель предприятий ракетно-космической отрасли Игорь Арбузов.

По мнению Константина Труфанова, у либерал-демократов есть устойчивый электорат, а их имидж не подвергался испытаниям на прочность репутационными ударами на местном уровне. Собеседник уверен: свои 15% голосов партия наберёт и сможет навязать КПРФ борьбу за второе место.

Напоследок — о самовыдвиженцах. В этом случае опрошенные эксперты единодушны: если среди них и окажутся сильные игроки, то, скорее всего, эти кандидаты заявились на выборы не только по собственной инициативе, и их «тылы» прикрывает крупная политическая партия.

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