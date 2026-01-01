Больше, чем кредит Как с помощью лизинга сэкономить до 40% от стоимости оборудования Поделиться Твитнуть

Лизинг давно перестал быть просто альтернативой кредиту — сегодня это полноценный финансовый инструмент со своей экосистемой. Но немногие предприниматели используют его на полную мощность.

К примеру, государственные субсидии. Лизинговые компании аккредитованы в специализированных программах для разных отраслей с огромным перечнем имущества, подпадающих под них. А по ряду программ берут на себя бюрократическую часть, чтобы бизнес сразу получал оборудование или технику с частичной компенсацией процентной ставки. На деле экономия может достигать 30—40% от стоимости объекта.

Например, программа Фонда развития промышленности с компенсацией до 45% от стоимости оборудования и ставкой от 1%. Условия привлекательные, но требования серьёзные. И ООО «УралБизнесЛизинг» имеет реальный опыт ведения таких проектов.

Для приобретения техники активно работает программа Минпромторга России. По ней можно получить скидку на транспорт до 35%. И это намного выгоднее кредита. А для сельского хозяйства в «УралБизнесЛизинг» есть отдельный департамент, где подробно проконсультируют и подберут выгодные программы субсидирования или грантов. Но главное в работе лизинга — это гибкость. В компании не предлагают услугу с шаблонным графиком платежей, а выстраивают структуру сделки под конкретную экономику клиента: сезонность, кассовые разрывы, планы по модернизации. Поэтому, если выбираете лизинговую компанию, смотрите не только на ставку. Изучите все возможности работы с лизингом, чтобы получить реально выгодное и удобное предложение.

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