Полина Путяковажурналист
Деньги меняют курс
Российские инвесторы изменили стратегии на фоне новой неопределённости
Первое полугодие 2026 года для российских инвесторов прошло под знаком высокой геополитической неопределённости. Как отмечает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, продолжающийся украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном существенно повлияли на настроения рынка и динамику ключевых активов.
«Прогнозы макроэкономистов начали ухудшаться, в том числе и сценарий изменения ключевой ставки меняется с более оптимистичного на сдержанный», — подчёркивает Леснов.
По его словам, эти события особенно сильно отразились на сырьевых рынках. Цены на нефть выросли почти в два раза, значительные колебания продемонстрировало золото, а рекордсменом по росту стало серебро, где за несколько недель цена взлетела почти в три раза на фоне спекулятивного интереса инвесторов. Промышленные металлы, в первую очередь алюминий, и газ также отреагировали на ближневосточную турбулентность. В таких условиях реализовывать последовательные инвестиционные стратегии оказалось непросто, полагает Дмитрий Леснов.
Параллельно менялась и монетарная картина. Снижение ключевой ставки привело к быстрому падению доходности банковских депозитов. Если на пике ставки по вкладам достигали 22—23%, то к середине 2026 года средняя доходность опустилась ниже 14%. По словам гендиректора инвестиционной компании «Свой Капитал» (финтех-группа «СВОЙ») Евгения Асламова, такая доходность устраивает лишь самых консервативных инвесторов. Остальные активно ищут альтернативы. В результате на рынок пришёл массовый вкладчик, который ранее держал средства на депозитах (рекордные 67 трлн руб. на начало года) и теперь стремится получить более высокую доходность, не обязательно участвуя в долгосрочном развитии экономики.
В то же время меняется и структура спроса. По словам Асламова, инвесторы всё чаще обращают внимание на инструменты, сочетающие привлекательную доходность с защитой капитала. Особый интерес вызывают фонды недвижимости и структурные облигации, демонстрирующие доходность в диапазоне 17—20%. Эти продукты защищены реальными активами и выглядят более надёжными по сравнению с волатильными высокодоходными облигациями.
Не всё то золото
Результаты основных классов активов в первом полугодии оказались весьма неоднородными и во многом разочаровали инвесторов.
Банковские депозиты в первом полугодии сохранили лидирующие позиции среди массовых сберегательных инструментов. Начальник департамента банковских карт и привлечения ресурсов АКБ «ФОРА-БАНК» Алексей Федулов подчёркивает, что высокая ключевая ставка обеспечивала доходность, сопоставимую с инфляционными ожиданиями, а гарантии АСВ и простота продукта делали вклады наиболее комфортным выбором для широкого круга граждан.
Золото, традиционно воспринимаемое как защитный актив, не оправдало ожиданий большинства участников рынка. Как отмечает начальник отдела по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями АКБ «ФОРА-БАНК» Никита Филиппов, в долларовом выражении металл потерял около 7% с начала года. В то же время Филиппов считает, что сейчас складывается привлекательная точка входа. Центральные банки продолжают активно наращивать запасы: в мае 2026 года чистые покупки составили 41 т против 20 т месяцем ранее. Лидерами стали Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан. Для российского инвестора дополнительную поддержку может оказать ослабление рубля.
«Учётная цена Банка России на золото на начало июля 2026 года составляет около 10 246 руб./г, а курс доллара находится в районе 77—78 руб. При сохранении тенденции к ослаблению рубля рублёвая цена золота может расти даже при стабильной долларовой цене», — поясняет эксперт.
Оптимальную долю золота и других драгметаллов в портфеле российского инвестора он оценивает примерно в 10%, с обязательным учётом индивидуального риск-профиля.
Фондовый рынок в целом показал слабую динамику. Дмитрий Леснов констатирует, что, несмотря на рост мировых сырьевых цен, российские акции в большинстве своём не смогли отыграть эту позитивную конъюнктуру. Однородной положительной динамики не наблюдалось, а к концу первого полугодия практически все отраслевые индексы и большинство эмитентов завершили период в минусе.
Другим путём
На фоне снижения доходности депозитов и слабой динамики фондового рынка частные инвесторы всё активнее ищут альтернативные способы размещения капитала. Особый интерес вызывают инструменты, сочетающие относительно высокую доходность с защитой капитала.
Евгений Асламов прогнозирует, что к концу 2026 года рынок корпоративных облигаций вырастет примерно на 14% и достигнет 32 трлн руб. Частные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение выпускам с фиксированным купоном, однако эмитенты с высокими рейтингами уже успешно размещают бумаги с плавающей ставкой. По мнению эксперта, до конца года такие инструменты могут вернуться и в сегмент высокодоходных облигаций.
Отдельным и быстро набирающим популярность направлением стал переток средств в фонды недвижимости и инструменты неипотечной секьюритизации.
«Частные инвесторы проявляют большой интерес к обеспеченным облигациям, которые сочетают высокую доходность и надёжность. При этом доходность на уровне 16—17% предполагают сделки с нестандартным базовым активом (NPL-портфели, микрозаймы), и мы прогнозируем, что в общем объёме неипотечной секьюритизации доля таких сделок может вырасти в 2,5—3 раза — до 10%», — рассказывает Асламов.
Особенно привлекательными выглядят фонды коммерческой недвижимости. Они позволяют получать доходность выше 20% даже в условиях снижения ключевой ставки, оставаясь при этом защитным активом. Для большинства инвесторов это один из немногих доступных способов участвовать в росте стоимости недвижимости без необходимости приобретать целый объект.
Представитель «ПАН Сити Групп» отмечает, что в первом полугодии 2026 года инвестиционная привлекательность жилой недвижимости заметно трансформировалась. Подход покупателей стал более взвешенным: срок принятия решения вырос, импульсивных сделок стало меньше. Спрос на новостройки эконом- и комфорт-класса снизился в среднем на 30%. Изменения в условиях льготной ипотеки (ограничение одной программой на семью, обязательное созаёмщичество супругов, жёсткие требования к справкам) привели к перетоку спроса на вторичный рынок, где он вырос примерно на 20%.
Ценовая динамика также изменилась: резкие спекулятивные скачки прекратились, рост стоимости квадратного метра замедлился. Классическая стратегия «купить на котловане и продать дороже» стала значительно менее эффективной.
При этом инвестиции в жилую недвижимость сохраняют смысл, но подход к ним должен быть более прагматичным.
«Инвесторам лучше всего подходят небольшие, ликвидные объекты, которые легко сдать в аренду», — рекомендует представитель «ПАН Сити Групп».
Наиболее перспективными форматами сегодня считаются студии и компактные однокомнатные квартиры в хороших локациях, особенно в сданных новостройках с ремонтом. Такие объекты проще сдавать и перепродавать. Вложения на этапе котлована сейчас несут повышенные риски из-за возможных изменений условий кредитования.
Неопределённость до конца года
Во второй половине года ключевым вызовом для инвесторов останется высокая неопределённость, связанная с траекторией ключевой ставки и общей экономической ситуацией в стране. Дмитрий Леснов отмечает, что многие аналитики пересмотрели ожидания относительно скорости снижения ставки — сейчас всё чаще звучат прогнозы о её сохранении или даже возможном повышении на одном из ближайших заседаний ЦБ. В таких условиях большинство инвесторов предпочитают консервативные стратегии.
«Инвесторам, которые не обладают достаточным опытом, рекомендуется использовать более консервативные инструменты, такие как фонды денежного рынка и облигации ведущих российских компаний инвестиционного рейтинга», — советует Леснов.
При этом он рекомендует постепенно увеличивать долю так называемых флоутеров — инструментов с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке и ставкам денежного рынка. Это позволяет частично защитить портфель от неожиданных изменений монетарной политики.
Что касается банковских депозитов, Алексей Федулов считает, что их привлекательность продолжит снижаться по мере смягчения денежно-кредитной политики. Однако полного оттока средств из этого сегмента эксперт не ожидает благодаря его простоте, надёжности и отсутствию необходимости в специальных знаниях.
Акции российских компаний в текущих условиях выглядят наиболее рискованными: Дмитрий Леснов прямо указывает, что получать стабильную положительную доходность от них становится всё сложнее. Геополитическая и макроэкономическая неопределённость продолжает оказывать давление на фондовый рынок.
Отдельный вопрос — валютные накопления. Прямое хранение средств в иностранной валюте на депозитах почти не приносит дохода. Леснов рекомендует в этом случае рассматривать валютные еврооблигации, размещённые на Московской бирже. Они позволяют сохранить валютную привязку и получать доходность, номинированную в долларах, юанях или других валютах.
Недвижимость сохраняет статус защитного актива, однако инвестиционная логика в ней заметно изменилась. Представитель «ПАН Сити Групп» выделяет наиболее перспективные сегменты для частного инвестора: складскую недвижимость (благодаря росту онлайн-торговли) и street retail (торговые помещения на первых этажах с высоким трафиком). Доходность в этих сегментах может достигать 10—15% годовых, что существенно выше доходности традиционной жилой аренды (3—5%).
До конца 2026 года эксперты ожидают сдержанный рост цен на жильё в пределах инфляции. На первичном рынке рост может составить 4—12%, на вторичном — около 10—12% по сравнению с прошлым годом, однако без резких скачков. Спрос в целом будет охлаждаться из-за высоких ипотечных ставок, но сохранится интерес к ликвидным небольшим объектам.
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