Полина Путякова журналист Деньги меняют курс Российские инвесторы изменили стратегии на фоне новой неопределённости Поделиться Твитнуть

Фото frimufilms/magnific.com

Первое полугодие 2026 года для российских инвесторов прошло под знаком высокой геополитической неопределённости. Как отмечает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, продолжающийся украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном существенно повлияли на настроения рынка и динамику ключевых активов.

«Прогнозы макроэкономистов начали ухудшаться, в том числе и сценарий изменения ключевой ставки меняется с более оптимистичного на сдержанный», — подчёркивает Леснов.

По его словам, эти события особенно сильно отразились на сырьевых рынках. Цены на нефть выросли почти в два раза, значительные колебания продемонстрировало золото, а рекордсменом по росту стало серебро, где за несколько недель цена взлетела почти в три раза на фоне спекулятивного интереса инвесторов. Промышленные металлы, в первую очередь алюминий, и газ также отреагировали на ближневосточную турбулентность. В таких условиях реализовывать последовательные инвестиционные стратегии оказалось непросто, полагает Дмитрий Леснов.

Параллельно менялась и монетарная картина. Снижение ключевой ставки привело к быстрому падению доходности банковских депозитов. Если на пике ставки по вкладам достигали 22—23%, то к середине 2026 года средняя доходность опустилась ниже 14%. По словам гендиректора инвестиционной компании «Свой Капитал» (финтех-группа «СВОЙ») Евгения Асламова, такая доходность устраивает лишь самых консервативных инвесторов. Остальные активно ищут альтернативы. В результате на рынок пришёл массовый вкладчик, который ранее держал средства на депозитах (рекордные 67 трлн руб. на начало года) и теперь стремится получить более высокую доходность, не обязательно участвуя в долгосрочном развитии экономики.

В то же время меняется и структура спроса. По словам Асламова, инвесторы всё чаще обращают внимание на инструменты, сочетаю­щие привлекательную доходность с защитой капитала. Особый интерес вызывают фонды недвижимости и структурные облигации, демонстрирующие доходность в диапазоне 17—20%. Эти продукты защищены реальными активами и выглядят более надёжными по сравнению с волатильными высокодоходными облигациями.

Не всё то золото

Результаты основных классов активов в первом полугодии оказались весьма неоднородными и во многом разочаровали инвесторов.

Банковские депозиты в первом полугодии сохранили лидирующие позиции среди массовых сберегательных инструментов. Начальник департамента банковских карт и привлечения ресурсов АКБ «ФОРА-БАНК» Алексей Федулов подчёркивает, что высокая ключевая ставка обес­печивала доходность, сопоставимую с инфляционными ожиданиями, а гарантии АСВ и простота продукта делали вклады наиболее комфортным выбором для широкого круга граждан.

Золото, традиционно воспринимаемое как защитный актив, не оправдало ожиданий большинства участников рынка. Как отмечает начальник отдела по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями АКБ «ФОРА-БАНК» Никита Филиппов, в долларовом выражении металл потерял около 7% с начала года. В то же время Филиппов считает, что сейчас складывается привлекательная точка входа. Центральные банки продолжают активно наращивать запасы: в мае 2026 года чистые покупки составили 41 т против 20 т месяцем ранее. Лидерами стали Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан. Для российского инвестора дополнительную поддержку может оказать ослабление рубля.

«Учётная цена Банка России на золото на начало июля 2026 года составляет около 10 246 руб./г, а курс доллара находится в районе 77—78 руб. При сохранении тенденции к ослаб­лению рубля рублёвая цена золота может расти даже при стабильной долларовой цене», — поясняет эксперт.

Оптимальную долю золота и других драгметаллов в портфеле российского инвестора он оценивает примерно в 10%, с обязательным учётом индивидуального риск-профиля.

Фондовый рынок в целом показал слабую динамику. Дмитрий Леснов констатирует, что, несмотря на рост мировых сырьевых цен, российские акции в большинстве своём не смогли отыграть эту позитивную конъюнктуру. Однородной положительной динамики не наблюдалось, а к концу первого полугодия практически все отраслевые индексы и большинство эмитентов завершили период в минусе.

Другим путём

На фоне снижения доходности депозитов и слабой динамики фондового рынка частные инвесторы всё активнее ищут альтернативные способы размещения капитала. Особый интерес вызывают инструменты, сочетающие относительно высокую доходность с защитой капитала.

Евгений Асламов прогнозирует, что к концу 2026 года рынок корпоративных облигаций вырастет примерно на 14% и достигнет 32 трлн руб. Частные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение выпускам с фиксированным купоном, однако эмитенты с высокими рейтингами уже успешно размещают бумаги с плавающей ставкой. По мнению эксперта, до конца года такие инструменты могут вернуться и в сегмент высокодоходных облигаций.

Отдельным и быстро набирающим по­пулярность направлением стал переток средств в фонды недвижимости и инструменты не­ипотечной секьюритизации.

«Частные инвесторы проявляют большой интерес к обеспеченным облигациям, которые сочетают высокую доходность и надёжность. При этом доходность на уровне 16—17% предполагают сделки с нестандартным базовым активом (NPL-портфели, микрозаймы), и мы прогнозируем, что в общем объёме неипотечной секьюритизации доля таких сделок может вырасти в 2,5—3 раза — до 10%», — рассказывает Асламов.

Особенно привлекательными выглядят фонды коммерческой недвижимости. Они позволяют получать доходность выше 20% даже в условиях снижения ключевой ставки, оставаясь при этом защитным активом. Для большинства инвесторов это один из немногих доступных способов участвовать в росте стоимости недвижимости без необходимости приобретать целый объект.

Представитель «ПАН Сити Групп» отмечает, что в первом полугодии 2026 года инвестиционная привлекательность жилой недвижимости заметно трансформировалась. Подход покупателей стал более взвешенным: срок принятия решения вырос, импульсивных сделок стало меньше. Спрос на новостройки эконом- и комфорт-класса снизился в среднем на 30%. Изменения в условиях льготной ипотеки (ограничение одной программой на семью, обязательное созаёмщичество супругов, жёсткие требования к справкам) привели к перетоку спроса на вторичный рынок, где он вырос примерно на 20%.

Ценовая динамика также изменилась: резкие спекулятивные скачки прекратились, рост стоимости квадратного метра замедлился. Классическая стратегия «купить на котловане и продать дороже» стала значительно менее эффективной.

При этом инвестиции в жилую недвижимость сохраняют смысл, но подход к ним должен быть более прагматичным.

«Инвесторам лучше всего подходят небольшие, ликвидные объекты, которые легко сдать в аренду», — рекомендует представитель «ПАН Сити Групп».

Наиболее перспективными форматами сегодня считаются студии и компактные однокомнатные квартиры в хороших локациях, особенно в сданных новостройках с ремонтом. Такие объекты проще сдавать и перепродавать. Вложения на этапе котлована сейчас несут повышенные риски из-за возможных изменений условий кредитования.

Неопределённость до конца года

Во второй половине года ключевым вызовом для инвесторов останется высокая неопределённость, связанная с траекторией ключевой ставки и общей экономической ситуацией в стране. Дмитрий Леснов отмечает, что многие аналитики пересмотрели ожидания относительно скорости снижения ставки — сейчас всё чаще звучат прогнозы о её сохранении или даже возможном повышении на одном из ближайших заседаний ЦБ. В таких условиях большинство инвесторов предпочитают консервативные стратегии.

«Инвесторам, которые не обладают достаточным опытом, рекомендуется использовать более консервативные инструменты, такие как фонды денежного рынка и облигации ведущих российских компаний инвестиционного рейтинга», — советует Леснов.

При этом он рекомендует постепенно увеличивать долю так называемых флоутеров — инструментов с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке и ставкам денежного рынка. Это позволяет частично защитить портфель от неожиданных изменений монетарной политики.

Что касается банковских депозитов, Алексей Федулов считает, что их привлекательность продолжит снижаться по мере смягчения денежно-кредитной политики. Однако полного оттока средств из этого сегмента эксперт не ожидает благодаря его простоте, надёжности и отсутствию необходимости в специальных знаниях.

Акции российских компаний в текущих условиях выглядят наиболее рискованными: Дмитрий Леснов прямо указывает, что получать стабильную положительную доходность от них становится всё сложнее. Геополитическая и макроэкономическая неопределённость продолжает оказывать давление на фондовый рынок.

Отдельный вопрос — валютные накопления. Прямое хранение средств в иностранной валюте на депозитах почти не приносит дохода. Леснов рекомендует в этом случае рассматривать валютные еврооблигации, размещённые на Московской бирже. Они позволяют сохранить валютную привязку и получать доходность, номинированную в долларах, юанях или других валютах.

Недвижимость сохраняет статус защитного актива, однако инвестиционная логика в ней заметно изменилась. Представитель «ПАН Сити Групп» выделяет наиболее перспективные сегменты для частного инвестора: складскую недвижимость (благодаря росту онлайн-торговли) и street retail (торговые помещения на первых этажах с высоким трафиком). Доходность в этих сегментах может достигать 10—15% годовых, что существенно выше доходности традиционной жилой аренды (3—5%).

До конца 2026 года эксперты ожидают сдержанный рост цен на жильё в пределах инфляции. На первичном рынке рост может составить 4—12%, на вторичном — около 10—12% по сравнению с прошлым годом, однако без резких скачков. Спрос в целом будет охлаждаться из-за высоких ипотечных ставок, но сохранится интерес к ликвидным небольшим объектам.

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