Елена Синица Сделка по клику Эксперты оценили запуск дистанционной регистрации недвижимости Поделиться Твитнуть

Фото freepik/magnific.com

С 1 июля 2026 года в России вступили в силу нормативные изменения, позволяющие регистрировать права на недвижимое имущество в полностью дистанционном режиме. Ключевое нововведение — исключение необходимости предварительного очного визита в МФЦ. Теперь идентификация личности и подтверждение волеизъявления сторон осуществляется посредством биометрических данных в совокупности с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Преодоление административных барьеров

До вступления в силу недавних изменений механизмы удалённого взаимодействия с Росреестром имели существенные ограничения. Согласно прежней редакции статьи 36.2 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», для использования биометрии требовалось заблаговременное согласие ведомства, что на практике означало обязательное личное присутствие заявителя в МФЦ. Исключения касались лишь узкого сегмента рынка: сделок с застройщиками по договорам долевого участия, ипотечных продуктов, а также ситуаций, когда документы подавались в электронном виде через нотариуса.

Операции на рынке вторичной недвижимости, инициируемые физическими лицами, под действие исключений не подпадали. Необходимость очного получения согласия Росреестра нивелировала преимущества цифровых сервисов, из-за чего биометрия в данном сегменте практически не применялась. Альтернативный инструмент — использование усиленной квалифицированной электронной подписи — также не обеспечивал подлинной автономности, так как для её активации гражданину также приходилось инициировать очное обращение в МФЦ.

Новый алгоритм проведения сделок

Текущая реформа упраздняет институт предварительного согласия Росреестра на биометрическую идентификацию при любых сделках по отчуждению объектов недвижимости. Финальный алгоритм проведения полностью дистанционной сделки теперь включает два обязательных и взаимодополняющих компонента: подтверждение личности через Единую биометрическую систему и подписание пакета документов с использованием электронной подписи.

Технологическая база и информационная безопасность

Процедура сбора биометрических данных, включающая векторное изображение лица и голосовой слепок, осуществляется исключительно в аккредитованных центрах обслуживания на базе уполномоченных кредитных организаций. Полученные сведения верифицируются и сохраняются в Единой биометрической системе, которая выступает главным инструментом последующей идентификации.

В Росреестре подчёркивают, что архитектура системы соответствует строгим стандартам информационной безопасности. Базы данных хранятся в зашифрованном виде, что критически минимизирует риски компрометации сведений. Наличие сертификата соответствия требованиям Федеральной службы безопасности гарантирует, что передача данных осуществляется по защищённым телекоммуникационным каналам.

Преимущества, риски и роль профессионалов

Эксперты рынка недвижимости комплексно оценивают перспективы внедрения новой системы, выделяя как очевидные преимущества, так и скрытые угрозы.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости CENTURY 21 City Вячеслав Туркевич обращает внимание на то, что вступивший в силу закон критически важен для инвестиционной активности и межрегиональных сделок, поскольку избавляет участников от необходимости организовывать личные встречи.

Эксперт поясняет, что алгоритм включает проверку живости биометрии через камеру, что отсекает попытки обмана с помощью масок или фотографий. При этом он предупреждает о существовании киберугроз, таких как развитие нейросетей для создания дипфейков, а также риски социальных манипуляций.

«Использование биометрии — дело добровольное, всегда можно сделать запись в ЕГРН о запрете регистрации сделок без личного присутствия владельца», — резюмирует Вячеслав Туркевич.

Директор консалтинговой компании S.Research & Decisions Регина Давлетшина убеждена, что цифровые риски, включая вероятность утечки данных или сбои интернет-соединения, имеют меньший вес по сравнению с традиционными угрозами на рынке недвижимости. Основным барьером для массового внедрения она называет обоснованное недоверие граждан, сформированное на фоне участившихся случаев кибермошенничества и взломов личных кабинетов.

«Системе необходимо дать время и обеспечить положительный опыт: при соблюдении определённых правил риски снижаются до нуля и остаётся только удобство», — отмечает она.

Особый акцент на юридической безопасности делает директор компании «Этажи» в Перми Ирина Сырова. По её мнению, биометрическая идентификация не отменяет необходимости комплексной проверки объекта.

«Главный риск при покупке квартиры заключается не столько в невозможности установить личность продавца, сколько в приобретении объекта с юридическими проблемами. Биометрия не проверит историю квартиры, наличие обременений или прав третьих лиц», — подчёркивает эксперт.

Она добавляет, что технология подтверждает личность, но не гарантирует чистоту сделки, поэтому роль профессионального сопровождения только возрастает. При этом Ирина Сырова прогнозирует, что новый механизм станет особенно востребованным среди молодых покупателей, инвесторов и участников межрегиональных сделок, для которых фактор экономии времени является приоритетным.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.