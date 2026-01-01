Полина Путякова журналист Ипотека на опережение Ожидание ужесточения семейной ипотеки подстегнуло спрос на новостройки Поделиться Твитнуть

Фото freepik/magnific.com

Минфин сохранил действующие условия программы «Семейная ипотека» как минимум до 1 октября 2026 года, отложив планировавшееся с июля изменение её параметров. Пока заёмщики по-прежнему могут оформить кредит по ставке до 6% с максимальным лимитом 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для остальных регионов. Однако дискуссия о будущем программы не завершена. Власти продолжают прорабатывать варианты, которые сделают господдержку более адресной, а участники рынка уже оценивают, как возможные нововведения могут повлиять на спрос, доступность жилья и ситуацию в строительной отрасли.

Фиксация условий

Прогнозировавшееся ужесточение условий льготной ипотеки стало драйвером рыночного поведения. В конце июня многие заёмщики поспешили выйти на сделки, стремясь зафиксировать действующие параметры программ до изменений. Однако говорить о полноценном ажиотаже, аналогичном предыдущим волнам, не приходится.

Так, во второй половине июня ПЗСП действительно фиксировал лавинообразный рост спроса. Фактор «успеть до изменений» в очередной раз сработал как мощный катализатор, констатирует коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев. При этом эксперт подчёркивает важное отличие от более ранних периодов: если в начале 2026 года рынок переживал масштабный всплеск из-за ужесточения правил для созаёмщиков, то нынешний спрос носил более точечный и осознанный характер. Клиенты не покупали квартиры в инвестиционных целях, а больше решали реальный квартирный вопрос.

Аналитики «ПАН Сити Групп» в целом разделяют эту оценку, но обращают внимание на более широкую картину. Они отмечают, что страх дальнейшего пересмотра условий традиционно стимулирует реализацию отложенного спроса и провоцирует локальные всплески. Однако в текущих реалиях масштаб подобных всплесков ограничен. Во-первых, круг потенциальных заёмщиков заметно сузился. Во-вторых, значительная часть тех, кто планировал воспользоваться льготными программами, уже успели это сделать в предыдущие периоды. В результате нынешняя волна, хотя и заметна, далека по интенсивности от настоящего бума, который наблюдался перед отменой массовой льготной ипотеки в 2024 году.

Дифференциация ставок

Наиболее активно на федеральном уровне обсуждались два ключевых направления ужесточения семейной ипотеки. Прежде всего речь шла о дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей в семье. Для семей с одним ребёнком ставка могла вырасти до 10—12%, для семей с двумя детьми остаться на уровне 8%, а для многодетных — снизиться до 4%.

Кроме того, активно прорабатывался вопрос повышения лимитов кредитования: увеличение максимальной суммы кредита с 6 млн до 10 млн руб., однако с жёсткими требованиями к площади жилья и перспективой сокращения льготного периода до 15 лет. После этого ставка должна была перейти к формуле «ключевая ставка + 2%» (или + 2,5% для ИЖС).

По мнению Кирилла Николаева, наиболее заметным изменением могла стать именно дифференциация ставки.

«Предполагаем, что принятые изменения могли бы сократить доступность жилья для семей с одним ребёнком, которые сегодня формируют существенную долю спроса», — считает эксперт.

Однако позитивным шагом, по его мнению, является планируемое увеличение лимитов и преференции для многодетных — это может стимулировать покупку не студий, а полноценных семейных двух- и трёхкомнатных квартир.

По оценкам аналитиков «ПАН Сити Групп», повышение ставки до 10—12% сделало бы покупку недвижимости недоступной для большинства семей с одним ребёнком из-за возросшего в два раза размера ежемесячного платежа. По их словам, жёсткий сценарий мог обрушить выдачи льготных кредитов на 30—35% от уже и без того снизившегося спроса, сократить объёмы ввода нового жилья и сделать ипотеку неподъёмной для 11% заёмщиков.

Охлаждение спроса

Эксперты сходятся во мнении, что ближайшая волна изменений в семейной ипотеке вызовет двухфазную реакцию рынка: сначала стоит ожидать кратковременного всплеска сделок — заёмщики постараются успеть воспользоваться действующими условиями, однако сразу после официального вступления в силу новых правил эксперты прогнозируют заметное охлаждение спроса.

Аналитики «ПАН Сити Групп» отмечают, что часть семей с одним ребёнком фактически потеряют доступ к комфортным кредитным условиям. Это неизбежно приведёт к перераспределению спроса. Покупатели начнут активнее рассматривать варианты на вторичном и загородном рынках. На вторичке при этом ожидается рост цен в привлекательных локациях на качественные объекты последних десятилетий.

Кратковременного охлаждения после 1 октября ожидает и Кирилл Николаев. При этом эксперт подчёркивает позитивный структурный сдвиг: новые условия заставят покупателей чаще выбирать квартиры большей площади.

Оба источника обращают внимание на постепенное усиление роли рыночной ипотеки. По мере возможного сближения ставок для семей с одним ребёнком с рыночными предложениями обычная ипотека будет возвращать себе статус основного инструмента. Этот процесс особенно заметно проявится во второй половине 2026 года.

Застройщики, в свою очередь, уже готовят инструменты компенсации. Николаев прогнозирует более активное внедрение траншевой ипотеки, рассрочки до ввода дома и совместных программ субсидирования ставок с банками-партнёрами. Главная цель — сохранить комфортный ежемесячный платёж для клиента.

Что касается цен на первичном рынке, серьёзных колебаний эксперты не ожидают. Аналитики «ПАН Сити Групп» объясняют это продолжающимся ростом себестоимости строи­тельства — материалов, рабочей силы и логистики. В то же время изменения могут повлиять на типологию будущего предложения: доля семейных квартир (от двух до четырёх комнат) в новых проектах, скорее всего, увеличится.

В долгосрочной перспективе многое будет зависеть от динамики ключевой ставки: Кирилл Николаев надеется, что её снижение сделает базовую ипотеку существенно доступнее и смягчит последствия текущих корректировок.

Вызов для застройщиков

Оценки будущего семейной ипотеки на ближайшие полтора-два года остаются осторожными. Частые корректировки условий — уже третье изменение только за 2026 год — делают долгосрочный прогноз особенно сложным.

Для застройщиков новые реалии станут серьёзным вызовом: Кирилл Николаев считает, что в выигрыше окажутся компании с устойчивой финансовой моделью, которые строят качественно и в срок и готовы активно предлагать собственные финансовые инструменты поддержки покупателей — от рассрочек и траншевой ипотеки до партнёрских программ с банками. Те, кто сможет быстро адаптироваться к спросу на более просторное семейное жильё, сохранят и даже укрепят свои позиции.

Однако оба источника признают, что после введения новых правил объёмы выдач, скорее всего, сократятся по сравнению с пиковыми периодами прошлых лет. Программа постепенно теряет инвестиционную составляющую и становится более социальной и адресной.

Аналитики «ПАН Сити Групп» отмечают явную тенденцию к снижению интереса к программе. Если в 2023—2025 годах на семейную ипотеку приходилось около 90% сделок на первичном рынке, то сейчас её доля заметно сокращается. Эксперты подчёркивают, что перспективы второй половины 2026 и 2027 года будут зависеть от целого ряда факторов, прежде всего — от динамики ключевой ставки и, соответственно, уровня рыночной ипотеки. Именно эти показатели определят поведение как покупателей, так и застройщиков.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.