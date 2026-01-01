Алёна Морозова «Сельское хозяйство — это высокотехнологичная сфера» Депутат краевого Законодательного собрания, ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев — о том, как в регионе выстраивается непрерывная цепочка подготовки кадров для сельхозотрасли Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Алексеем Андреевым

Этот год в Пермском крае по предложению губернатора Дмитрия Махонина объявлен Годом промышленности. В нашем регионе сильные предприятия. И для технологического рывка нужен надёжный тыл — продовольственная безопасность. Федеральный проект «Кадры в АПК», который является частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направлен на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе.

— Сельское хозяйство остаётся одной из отраслей, где нехватка кадров ощущается наиболее остро. Вызовы времени требуют новых подходов. С прошлого года в регионе заработал федеральный проект «Кадры в АПК». Расскажите, что такое агроклассы и чему там учат современных детей?

— Действительно, дефицит кадров в АПК края составляет около полутора тысяч человек, а доля молодёжи в отрасли — всего 12%. Закрывать эту брешь нужно системно. Агроклассы — это не просто школьный кружок, а полноценная государственная программа ранней профориентации. Мы стремимся выстроить цепочку «школа — вуз — предприятие».

Суть проста: в школах сёл и малых городов создаются классы с углублённым изучением биологии, химии, физики, но с аграрной спецификой. Дети изучают ферментативные процессы на примере пищевых производств, а физику — через устройство сельхозтехники. Плюс обязательные выезды на предприятия и практика в лабораториях нашего аграрного университета. Это принципиальный момент: мы уходим от мела и доски. Когда ребёнок видит, что без понимания химии он не настроит систему удобрений, а без физики не разберётся в вибрациях двигателя, у него включается азарт инженера. Ребята понимают, что современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная и интересная сфера.

— Насколько такой подход востребован самими школьниками? Не отпугивает ли аграрная тематика подростков, нацеленных на городские профессии?

— Интерес растёт уверенными темпами. Если в 2019 году у нас было всего пять подобных классов, то сегодня в рамках федерального проекта действуют уже 51, а до 2030 года будет 83. Показательным стал недавний Первый регио­нальный форум агротехнологических классов, который мы провели в стенах ПГАТУ. Приехали почти 100 ребят со всего края. Они не только слушали лекции по генетике и биотехнологиям, но и знакомились с потенциальными работодателями. Горящие глаза детей — лучшее доказательство того, что мы на правильном пути.

— Мы говорим о вузовской науке, но костяк любого агропредприятия — это люди рабочих профессий: механизаторы, операторы машинного доения, технологи переработки. Как удаётся готовить специалистов среднего звена и закрывать самую горячую потребность рынка?

— Вы правы, без рук на земле мы не соберём урожай. Здесь наш главный инструмент — федеральный проект «Профессионалитет». Он в корне меняет философию среднего образования. Больше никакого отрыва теории от жизни: колледж и работодатель становятся партнёрами, а студент с первого курса погружается в реальное производство. В Пермском крае этот проект шагает семимильными шагами: с 2022 года уже создано 12 кластеров, и в июне подписаны соглашения о создании ещё четырёх.

Особо отмечу, что среди этих новых кластеров — Кунгурский колледж агротехнологий и управления, который объединит 18 образовательных организаций и 11 сильнейших сельхозпредприятий: агрофирмы «Труд», «Нива», «Красотинское», мясокомбинат «Кунгурский» и другие. Студенты будут учиться на оборудовании, которое реально стоит на полях и фермах, а на выходе предприятия получат готового специалиста, которого не надо переучивать. Это и есть та самая бесшовная система «школа — колледж — вуз — работодатель».

Ключевой инструмент — целевое обучение. Раньше бюджетные места были прерогативой госсектора, но теперь ситуация изменилась. Бизнес напрямую заказывает подготовку специалистов. Государство, в свою очередь, компенсирует предприятиям до 90% затрат на подготовку студентов, их проживание и стипендии по ученическим договорам. Это выгодно всем: студент имеет гарантированное место работы, а предприятие — адаптированного под конкретные задачи молодого специа­листа. Результаты такой кооперации говорят сами за себя: наш университет вошёл в топ Национального рейтинга по трудоустройству выпускников.

— В феврале на межрегиональной выставке «Агротехнологии-2026» мы видели настоящий технологический бум. Происходит ли цифровая трансформация отрасли и есть ли в ней место искусственному интеллекту?

— Выставка показала, что мы давно ушли от стереотипов. Отечественное машиностроение предлагает технику, не уступающую западным аналогам. Но главный тренд — это «цифра». Мы с коллегами обсуждали синтез цифровизации и роботизации в животноводстве. Искусственный интеллект и дроны — уже не фантастика. Наши преподаватели обучают студентов управлению беспилотными воздушными судами для мониторинга полей. Это не игрушки, а точный экономический расчёт, который повышает рентабельность хозяйств.

— Зачастую молодые специалисты, даже получив хорошее образование, не едут работать на село, опасаясь бытовой неустроенности. Как край решает жилищный вопрос и поддерживает тех, кто решается создать семью, ещё будучи студентами?

— Это, пожалуй, ключевой вопрос закрепления кадров. Мы не просто готовим инженера или агронома — мы должны дать ему готовый сценарий благополучной жизни на своей земле. Для начала — финансовая поддержка. Так, например, краевой парламент поддержал предложение губернатора о повышении стимулирующих выплат для начинающих специалистов агрокомплекса: с 100 тыс. до 250 тыс. рублей — выпускникам средних профессиональных учреждений; с 150 тыс. до 350 тыс. рублей — выпускникам высших учебных заведений. Кроме этого, Законодательное собрание приняло ряд мер поддержки в сфере развития интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в сфере АПК. Также действует программа по возмещению до 90% затрат работодателям на проживание студентов-практикантов и сельская ипотека для решения квартирного вопроса.

Но важно посмотреть на проблему ещё шире — через призму семьи. Сегодня государство стимулирует молодых людей создавать семьи, не дожидаясь получения диплома. В стране уже 60 тысяч студенческих семей. По решению президента с этого года для них вводится приоритетное право на места в общежитиях, открываются комнаты матери и ребёнка в корпусах. Я был участником Всероссийского фестиваля студенческих семей в Москве и могу сказать уверенно: эпоха, когда рождение ребёнка ставило крест на учёбе, закончилась. Теперь формула успеха выглядит так: хорошее образование, любимая профессия, собственный дом и крепкая семья — и всё это реально реализовать в Пермском крае.

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