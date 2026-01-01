В кооперации — к развитию На полях «ИННОПРОМа» подписан ряд важных для развития экономики региона соглашений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Екатеринбурге завершает работу XVI международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», одна из ключевых индустриальных, торговых и экспортных площадок России. На протяжении многих лет она собирает представителей органов власти, промышленных компаний, технологических корпораций, отраслевых ассоциаций и институтов развития. В 2026 году основные разделы выставки включали машиностроение и компоненты, металлургию, новые материалы, химию, цифровые и производственные технологии, автоматизацию производства и промышленную инфраструктуру.

В работе выставки приняла участие делегация Пермского края, которую возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин. На совместном стенде Прикамья были представлены такие предприятия, как «Мотовилихинские заводы», «ЭЛКАМ-нефтемаш», «Бэст Электроникс», «Элка-кабель», «Суксунский оптико-механический завод», «Уралхимсорб», «Химпром», «НБТЕХ», «Меридиан Глобал», «Еврохим — УКК», «Завод Гермес», «ВИПАКС», «АРСТЕХМАШ», «ГардианДиджиЛаб», Пермский НОЦ и Центр повышения квалификации «Становление».

В программу делегации Прикамья вошли рабочие встречи с руководителями крупных промышленных компаний Урала, России и других стран. На этих встречах обсуждались вопросы промышленной кооперации и расширения торгово-экономических связей. Их результатами стало подписание соглашений и «дорожных карт», направленных на развитие экономики Пермского края.

Так, вопросы развития электросетевого комплекса Прикамья обсуждались на рабочей встрече Дмитрия Махонина и генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова.

В 2025 году объём инвестиционных вложений «Россети Урал» в сетевую инфраструктуру Пермского края превысил 6,6 млрд руб.

«В 2026 году мы увеличиваем объём вложений в электросетевой комплекс Пермского края, сумма составляет более 9 млрд руб. Важно, что партнёрство с Правительством Пермского края позволяет синхронизировать наши инвестиционные программы с реальными потребностями экономики региона», — подчеркнул Дмитрий Воденников.

Пресс-служба правительства Пермского края

На полях «ИННОПРОМа» Правительство Пермского края и ГК «Фармасинтез» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по созданию производства диализных растворов, которое станет крупнейшим в России. Новый производственный комплекс планируется построить на территории ОЭЗ «Пермь». Запуск нового предприятия запланирован до конца 2030 года.

Развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и реализовывать новые инвестиционные проекты в Пермском крае договорились ВТБ и АО «Агро-Холдинг Майский».

В текущем году агрохолдинг планирует начать реализацию проекта по модернизации действующих производственных площадок и созданию новых площадей по разведению свиней в поселке Майский Краснокамского округа Прикамья. Общий бюджет проекта составляет 6 млрд руб. Плановый срок вывода объекта на полную мощность намечен на второе полугодие 2030 года.

Соглашение о развитии сотрудничества в сфере промышленной и логистической инфраструктуры с ВТБ подписала пермская компания «БауИнвестГрупп».

Планируется реализация новых инвестиционных проектов в Пермском крае и Кировской области: строительства в Перми логистического комплекса площадью 65 тыс. кв. м с объёмом инвестиций 4,5 млрд руб., логистического комплекса в Кирове площадью более 33 тыс. кв. м. При участии Правительства Пермского края будет также построен промышленный технопарк, который будет использоваться для сдачи в аренду помещений по льготным ставкам будущим резидентам. Стоимость объекта — порядка 900 млн руб.

Часть проектов компаний Пермского края поддержит Фонд развития промышленности (ФРП). В частности, компания «ГалилеоСкай» получит совместный льготный займ ФРП и регионального ФРП Пермского края на создание импортозамещающего производства промышленно-логистических контроллеров Galileosky для цифровизации транспорта.

Дмитрий Махонин поблагодарил Фонд развития промышленности России за поддержку предприятий Пермского края.

«Каждый четвёртый совместный заем Фонда развития промышленности России с региональными фондами сегодня предоставляется компаниям Прикамья. Благодаря этому наши промышленники разрабатывают и производят высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, запускают новые производства и расширяют рынки сбыта. Всё это отвечает задачам Президента по достижению технологического суверенитета страны», — подчеркнул губернатор Пермского края.

Пресс-служба правительства Пермского края

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