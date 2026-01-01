Максим Артамонов Выборы, защита прав детей и развитие туризма На заседании краевого парламента депутаты рассмотрели вопросы развития социальной поддержки и экономики, а также утвердили дату выборов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Состоявшееся в конце июня заседание Законодательного собрания Пермского края было посвящено различному спектру тем, в том числе социально-экономическому развитию региона. Парламентарии одобрили инициативу о назначении даты выборов депутатов краевого Законодательного собрания пятого созыва, обсудили итоги работы уполномоченного по правам ребёнка за 2025 год, меры по восстановлению нарушенных прав детей и расширение мер поддержки для семей участников СВО. Также в рамках «правительственного часа» депутаты заслушали информацию о развитии лечебно-оздоровительного туризма в регионе.

С выборами определились

На заседании регионального парламента была одобрена инициатива о назначении даты выборов депутатов Законодательного собрания Прикамья пятого созыва. Они пройдут в единый день голосования, который в 2026 году выпадает на 20 сентября. Это решение связано с проведением выборов депутатов Государственной думы РФ.

Согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. После официального опуб­ликования этого решения в СМИ кандидаты и избирательные объединения смогут начать подачу документов о выдвижении в избирательные комиссии. Это создаст необходимые условия для подготовки к выборам и обеспечит возможность для всех заинтересованных сторон участвовать в процессе.

Председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин обратил внимание на значимость общественного наблюдения и других мер, направленных на повышение прозрачности хода голосования.

«Ключевым фактором организации избирательного процесса является легитимность выборов и доверие избирателей к результатам голосования. В этой связи наша задача — обес­печить неукоснительное соблюдение законодательства РФ на всех этапах избирательных кампаний всеми участниками процесса», — сообщил глава крайизбиркома.

В сентябре 2026 года жителям Прикамья предстоит участие в выборах нескольких уровней, включая выборы депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы, а также представительных органов округов — Большесосновского, Кунгурского и Соликамского.

Восстановление нарушенных прав детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова представила народным избранникам ежегодный доклад, в котором подвела итоги работы за 2025 год. За это время в адрес детского омбудсмена поступило 1507 обращений, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом (1439 обращений). Из них по обоснованным жалобам было восстановлено 87% нарушенных прав. Основными заявителями стали родители, а наиболее распространёнными темами жалоб — социально-экономические права, включая право на жизнь и воспитание в семье, а также вопросы социального обеспечения и жилья. В 2025 году к уполномоченному по правам ребёнка обратилось 56 несовершеннолетних, что значительно больше, чем в 2024 году (20 обращений).

Прошлый год был объявлен Годом защитника Отечества. В связи с этим в Пермском крае расширили меры поддержки семей, особенно тех, члены которых участвуют в специальной военной операции. В частности, размер единовременной выплаты при рождении ребёнка для супруг участников СВО был увеличен до 140 154 руб. Также была введена материальная помощь на детей участников СВО в размере 15 000 руб. на каждого ребёнка.

Светлана Денисова также отметила важность правозащитной работы в сфере образования. В 2025 году в 576 школьных службах примирения было рассмотрено 3893 конфликтных случая, и 80% из них завершились примирением сторон. Это, по словам детского омбудсмена, свидетельствует о положительной динамике в разрешении конфликтов в образовательной среде.

Детский омбудсмен также обратила внимание, что активную роль в защите прав детей играют Детский общественный совет и Совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка, которые участвуют в правовом просвещении, патриотическом воспитании и волонтёрских проектах.

«Вопросы отцовства, материнства и детства остаются безусловным приоритетом краевого парламента, и депутатский корпус последовательно совершенствует законодательство, чтобы обеспечить равные и комфортные условия для развития каждого ребёнка в Пермском крае», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Лечебно-оздоровительный туризм в тренде

В рамках «правительственного часа» депутаты Законодательного собрания также обсудили развитие лечебно-оздоровительного туризма в регионе. Краевой министр по туризму Сергей Хорошутин представил ключевые достижения и планы, которые помогут укрепить позиции края как одного из лидеров в этой сфере.

На сегодняшний день в Пермском крае функционирует 39 санаторно-курортных учреждений, среди которых такие известные здравницы, как «Демидково», «Усть-Качка», «Ключи». Средняя продолжительность пребывания в этих санаториях составляет около восьми дней, что превышает средние показатели по стране. Это свидетельствует о высоком уровне предоставляемых услуг и привлекательности региона для туристов, стремящихся к оздоровлению.

Лечебно-оздоровительные организации в Прикамье получают значительную государственную поддержку. В рамках софинансирования с федеральным бюджетом было приобретено туристическое оборудование для трёх прикамских здравниц.

Сергей Хорошутин также анонсировал запуск агрегатора медицинского туризма, который позволит туристам удобно подбирать клиники для лечения или реабилитации, а также организовывать досуг. Ожидается, что сервис начнёт свою работу уже в конце августа.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Александр Козюков отметил: «У нас более 50 учреждений в крае, оказывающих услуги курортно-оздоровительного лечения. Самые большие — «Демидково», «Усть-Качка» и «Ключи». Они входят в топ таких же учреждений России. Порядка 17—20% туристов, которые едут к нам в край, приезжают именно в эти учреждения. Есть перспективы — решения краевого правительства, Законодательного собрания по налоговым льготам и по реализации национальных проектов. Поэтому я считаю, что данное направление востребовано и будет достаточно серьёзно развиваться. Будут развиваться действующие учреждения, но я надеюсь, что будут создаваться и новые», — подчеркнул депутат.

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