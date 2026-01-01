Елена Синица Дистанционная покупка квартиры и новые условия кредитования Какие законы вступают в силу в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Июль приносит с собой масштабные законодательные обновления. Уже 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых норм, которые затронут сферы недвижимости, финансов и семейного права. В материа­ле «Нового компаньона» — о главных изменениях.

Недвижимость и земельные участки

С 1 июля 2026 года Росреестр вводит новую систему идентификации участников электронных сделок с недвижимостью, основанную на биометрических данных. Это нововведение предусмотрено ФЗ № 133 от 07.06.2025, который вносит изменения в ст. 36.2 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Для подтверждения личности теперь будут использоваться биометрические данные, такие как изображение лица и голос, в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Эти данные будут проверяться через портал «Госуслуги», что избавит участников сделки от необходимости обращаться в Росреестр для уведомления о возможности проведения электронных сделок.

Чтобы воспользоваться новым способом, все участники сделки должны зарегистрироваться в Единой биометрической системе, иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» и УКЭП. Подтвердить биометрические данные можно через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделениях аккредитованных банков.

Заместитель руководителя Управления Рос­реестра по Пермскому краю Анна Болотникова подчеркнула, что использование биометрии является добровольным. При наличии УКЭП участники сделки могут продолжать пользоваться привычными способами оформления документов, такими как личный кабинет на сайте Росреестра, портал «Госуслуги», электронные платформы банков и застройщиков, а также через нотариуса или кадастрового инженера.

Новый порядок особенно полезен для тех, кто хочет оформить регистрацию без личного визита — например, при нахождении участников сделки в разных городах. Однако стоит отметить, что биометрия подтверждает личность заявителя, но не оценивает сам объект недвижимости. Поэтому перед сделкой необходимо тщательно изучить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, общедоступные данные на публичной кадастровой карте на платформе «Национальная система пространственных данных», а также документы продавца, основания владения и наличие ограничений на объект.

Финансы и защита заёмщиков

Ждут в июле и строгие правила для рынка микрофинансирования. МФО запретят навязывать дополнительные платные услуги, такие как страховки или юридические подписки, путём автоматического проставления галочек в договорах. Также под запрет попадут визуальные манипуляции: компании больше не смогут выделять выгодные условия крупным шрифтом и прятать скрытые комиссии в мелком тексте. Клиентам обязаны будут предоставлять исчерпывающую информацию о том, как отказ от дополнительных услуг повлияет на итоговые условия займа.

Параллельно ужесточаются правила выдачи кредитов. С 1 июля вводятся количественные лимиты на выдачу потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки гражданам, у которых на обслуживание долгов уходит более половины ежемесячного дохода.

Банковские счета несовершеннолетних

В сфере семейного права расширяются права родителей. С 1 июля банки будут обязаны предоставлять родителям и законным представителям информацию о счетах детей в возрасте от 14 до 18 лет. Эта мера значительно упростит решение юридических и бытовых вопросов, в частности, получение необходимых справок для суда или органов опеки.

Новые правила импорта (система СПОТ)

В России ввели национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая ужесточит контроль за импортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Импортёры обязаны не позднее чем за два дня до ввоза товаров оформить электронный документ о предстоящей поставке, содержащий данные о получателе, перевозчике и поставщике, а также внести обеспечительный платёж. После этого система сформирует QR-код, который необходимо передать перевозчику для предъявления на границе.

В июне импортёры были временно освобождены от уплаты обеспечительного платежа, что позволит облегчить переходный период к новым правилам. Однако с 1 июля обеспечительный платёж станет обязательным. Система СПОТ позволит контролировать импортируемые товары до пересечения ими границы, что минимизирует риски взаимодействия с недобросовестными компаниями и способствует формированию честной конкурентной среды.

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