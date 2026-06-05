Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новая теория хаоса В Пермской художественной галерее открылась выставка современного искусства Art&Science Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

В Перми наступает сезон странного искусства. Дягилевский фестиваль анонсировал «много странной и очень странной музыки», а Пермская художественная галерея открыла выставку в области Art&Science.

До сих пор этот формат был прерогативой музея современного искусства: аналогичные выставки проходили в ПЕРММ в 2018 и 2014 годах, причём с тем же куратором — Дмитрием Булатовым, неутомимым пропагандистом искусства на стыке с наукой и новыми технология­ми. В новом проекте «Правила беспорядка» (6+) примечательно не только то, что его экспозиция разместилась на площадке художественной галереи, но и то, что организован он был новой пермской институцией в сфере современного искусства — центром «ИНАРТ» во главе с «выпускницей» Центра городской культуры Любовью Орловой. В партнёрстве с Пермским политехом «ИНАРТ» организовал резиденцию, в которую на конкурсной основе были отобраны пять проектов шести художников. В конкурсе приняли участие 74 автора из 16 городов России — преимущественно в составе авторских групп из художников, учёных и инженеров.

Результат — пять сложносочинённых инсталляций, в которых наука и искусство, практичность и эстетика перемешаны в разных пропорциях, и порой одно выдаёт себя за другое: иногда исследования, проделанные в ходе подготовки проекта, уверенно претендуют на Шнобелевскую премию, а иногда очень сложно понять, где именно упрятано искусство в представленной на выставке технологичной конструкции.

Все пять объектов — не просто «какая-то штуковина»: в каждом кроме «ядра» инсталляции есть ещё непременная видеофиксация создания объекта — отдельное увлекательное зрелище, а также его описание, как правило, нарочито наукообразное, с обилием непонятных слов и навороченных синтаксических конструкций; всё это упаковано в цельную выставочную форму архитектором Никитой Гойновым.

Как сказано в пресс-релизе, «Ключевая тема выставки — беспорядок как ресурс. Проект предлагает рассматривать реальность как нелинейную систему со множеством переходов, порогов и взаимосвязанных состояний; здесь хаос и энтропия понимаются не как разрушение, а как условие возникновения новых форм, структур и способов знания».

Иными словами, художники с помощью науки ищут ориентиры в реальности, не пытаясь исключить или нейтрализовать элементы энтропии, а изучая и используя их.

Выставка расположилась в атриуме на первом и втором этажах. Открывает экспозицию медиа­скульптура Бориса Шершенкова Coacervatus — эффектная конструкция, которая привлекает и в то же время настораживает своей кажущейся хрупкостью и активной внутренней жизнью: на жидкокристаллических экранах, в том числе трёхмерном — в форме куба — происходят какие-то процессы явно биологического свойства. Это — цифровая жизнь, которая активизируется каждый раз, когда посетитель галереи рядом с инсталляцией пытается включить ВПН или прокси: на экранах сражаются светлые и тёмные зоны — информация и её блокировки, и каждая из зон состоит из цифровых «микроорганизмов». Становится немного не по себе от того, что цифровые процессы настолько аналогичны биологическим. Невольно напрашивается мысль о том, что это — прообраз будущей цифровой биосферы, которая заменит нас после глобального антропоценового вымирания.

Инсталляция Ивана и Алексея Белоусовых (это отец и сын) «Мост» — пример, можно сказать, противоположный. Это не столько наука, сколько игра в науку, а на самом деле — путешествие в мир детства, семьи, родного дома. Удивительно, что непрофессиональные художники — оба автора в «реальности» являются капитанами прогулочных катеров в Санкт-Петербурге — использовали инструментарий Art&Science для разговора не о рациональных, а о сугубо эмоциональных материях.

Иван Белоусов выстроил корреляции между погодными условиями и частотой отправления прогулочных катеров с пристаней Санкт-Петербурга, выявил зависимость активности пассажиров, которые приходят на пристани, чтобы прокатиться по рекам и каналам, от направления и силы ветра. Полезно ли это исследование? Вряд ли: эмпирически понятно, что в плохую погоду туристы не особо рвутся в плавание. Однако эта игра позволила создать привлекательную интерактивную конструкцию, в которой каждый посетитель может сам проверить эту зависимость с помощью пары движков на «панели управления» воображаемым катером. Инсталляция расположена так, чтобы в поле зрения была Кама: «управляя катером», посетитель чувствует, что движется по водной глади. В то же время на системе экранов — ассоциации, которые вызывает у самого Ивана Белоусова прогулка по Неве: воспоминания детства, путешествия вместе с отцом, первые опыты судовождения… Это возможность для зрителя буквально слиться с автором, поставить себя на его место — бесценный опыт эмпатии, которая уместна не только в трагические моменты.

Фото: Елена Бахур

«Вихрескоп» Анны Мартыненко — напротив, абсолютно умозрительная эстетическая конструкция. С помощью учёных ПНИПУ художница создала установку, которая с помощью портативного дымогенератора и системы лазеров позволяет увидеть воздушные вихри, которые, оказывается, существуют даже в атмосфере, кажущейся абсолютно спокойной. Этот объект — из тех, по поводу которых можно сказать «во-первых, это красиво»: в построенном Никитой Гойновым изолированном тёмном пространстве при включении устройства появляются подсвеченные лазером завихрения дыма. Медитативная инсталляция для «зависания». Автор трактует своё творение как метафору повседневности, в которой всегда есть место для скрытых драматических процессов.

Художница по текстилю Кристина Пашкова не скрывала своего восторга гаджетом, который стал центром проекта «Ткацкий станок и лаборатория». Этот объект — из числа тех, где наука буквально становится на службу искусству: благодаря участию в резиденции «ИНАРТа» Кристина получила инновационный ткацкий станок — портативный и сочетающий автоматику и ручное ткачество. «Станок мечты» считывает эскиз художницы, состоящий из чёрных и белых пикселей, и управляет нитями основы, где чёрный пиксель означает поднятие нити основы вверх. Горизонтальные нити (уток) прокидываются вручную с помощью крошечного челнока, сохраняя тактильное участие художницы и позволяя работать с нестандартными материалами и изменять структуру ткани в процессе её создания. Сопровождающая гаджет инсталляция — небольшое путешествие по миру ткачества и его истории.

Завершает экспозицию самый сложный в технологическом плане объект — H₂ÉYOS Марии Купцовой — медиаинсталляция, созданная на 3D-принтере из металла по законам, имитирующим рост кристалла на электролите. Полученная абстрактная скульптура дополняется системой микротрубок, подающих воду, которая стекает по медному телу скульптуры, создавая новые паттерны.

Здесь многое рифмуется с местом действия: и медь — основа возникновения Егошихинского медеплавильного завода, давшего, в свою очередь, медный цвет фасаду нового здания Пермской галереи, и вода, которая перекликается с рекой за окном музея, и, собственно, жанр скульптуры — долговечного искусства, которое обильно представлено в основной экспозиции галереи, буквально по соседству.

Подобные смысловые параллели и пересечения наглядно демонстрируют, что «Правила беспорядка» — это игра в ассоциации; игра, которая доставит удовольствие только тем, кто примет её правила и согласится с ними.

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