Максим Артамонов Благотворительность как роскошь Как пермские благотворительные организации работают в условиях экономической нестабильности Поделиться Твитнуть

В 2026 году благотворительные организации столкнулись с рядом трудностей, связанных как с экономической ситуацией в стране, так и с новыми требованиями законодательства, которые усложняют работу. Для некоторых фондов к этому добавилась проблема сокращения количества пожертвований как со стороны бизнеса, так и от частных лиц. О том, как изменилась работа пермских НКО в этом году и каким образом они адаптируются к новым условиям — в материале «Нового компаньона».

Рост и сокращения

Как рассказала руководитель отдела пропаганды и финансирования чудес благотворительного фонда «Дедморозим» Кристина Быстрик, по общим поступлениям в фонд в этом году наблюдается рост — на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2026 году (с января по апрель) общая сумма составила 68 млн 755 тыс. руб. против 52 млн 33 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Однако этот рост обеспечили крупные транши, в частности от фонда «Вера» по акции Т-Банка «Курс добра» и президентский грант. Если же говорить о частных пожертвованиях, то здесь картина обратная: их объём сократился на 6% — с 11 млн 281 тыс. руб. в 2025 году до 10 млн 631 тыс. руб. в 2026-м. В то же время средний чек остаётся стабильным — около 500 руб.», — пояснила Кристина Быстрик.

Интересная ситуация в фонде сложилась по корпоративным пожертвованиям: количество переводов уменьшилось, но общая сумма выросла на 1,6 млн руб.

«Несмотря на оптимистичные итоги первого квартала 2026 года, мы видим, что сократилось количество и частных, и корпоративных пожертвований — а это именно та регулярная основа, которая даёт нам предсказуемость и возможность планировать работу на завтрашний день. Поэтому выходы мы ищем не в надежде на повторение крупных поступлений, а в том, чтобы перестроить систему удержания и привлечения доноров, а также пересмотреть отношения с бизнес-партнёрами», — пояснили в «Дедморозим».

Сократились корпоративные пожертвования и в Пермском благотворительном фонде «Берегиня»: средний чек снизился примерно на четверть.

«Если сравнивать компании, которые обращаются к нам впервые или помогают время от времени, то разница со средним чеком прошлого года достигает почти 43%. По нашим наблюдениям, сейчас благотворительность входит в период осознанного потребления, когда люди тщательнее выбирают, кому и зачем помогать», — пояснили в «Берегине».

В связи с этим в фонде решили сделать ставку на рекуррентные платежи, которые автоматически списываются с карты. В организации пояснили, что в этом процессе можно выделить две тенденции. С одной стороны, число рекуррентов понемногу растёт, а с другой — средний чек регулярного пожертвования стал меньше, так как благотворители внимательнее планируют личный бюджет и чаще заходят в регулярную помощь через приемлемые для себя суммы — от 100 до 200 руб. в месяц.

В Пермской благотворительной организации «Территория передышки» отмечают рост пожертвований. Так, с января по начало апреля прошлого и нынешнего года в общей сумме частных пожертвований, не считая дохода от благотворительных событий, в «Территории передышки» увидели рост на 35,3%. В 2025 году за этот период в организацию пожертвовали более 835 тыс. руб., а в 2026 году — 1,1 млн руб.

«Если взять показатели роста по отношению к прошлому году вкупе с мероприятиями, которые проводятся в нашу поддержку, то рост сборов по сравнению с прошлым годом увеличился на 67%. Наша команда понимает, что в постоянно меняющихся условиях экономики принципиально важно оставаться максимально устойчивыми и стабильными для наших благополучателей», — сообщили в НКО.

Для этого в «Территории передышки» развивают направление по проведению благотворительных событий, чтобы привлекать к работе организации всё больше пермяков, активнее сотрудничают с бизнес-сообществом и выстраи­вают долговременные отношения с частными жертвователями.

Президент Пермской региональной общественной организации «Территория семьи» Анна Зуева отметила, что пока не видит сокращения пожертвований. По её мнению, это может быть связано с тем, что их поддерживают в основном физические лица.

Если в крупных НКО, занятых в социальной сфере, картина с пожертвованиями разнится в зависимости от их вида, то в небольших организациях наблюдается резкое сокращение финансовой помощи. Например, такая ситуация с начала этого года сложилась в волонтёрском движении «Феникс». Это проект, который объединяет жителей Пермского края для помощи многодетным и малоимущим семьям, одиноким матерям, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтёры ездят по региону, помогая нуждающимся людям. Также на протяжении нескольких лет у организации работают благотворительные склады-магазины в Перми, Усолье, Березниках и Чёрмозе.

Как рассказали в «Фениксе», в этом году пожертвований практически не стало. Сейчас организация ищет новых спонсоров и продолжает писать под свои проекты гранты.

«Главная трудность, которая стоит перед нашей организацией в текущих условиях, — это люди, а точнее, их нехватка. Ведь волонтёр — это человек, который сам принимает решение помогать просто так и вкладывать средства в реализацию помощи другим людям», — отметили в НКО.

Пересмотр стратегии

В «Территории семьи» сейчас ищут стратегические решения, и в качестве одного из них рассматривают коллаборации с другими НКО, обсуждая с ними различные форматы взаимодействия.

Другие стратегии организации — экономия ресурсов на кадры, снижение предложений по донатам и упор на развитие частного фандрайзинга с учётом уменьшения суммы.

В «Дедморозим» решили масштабировать свои благотворительные акции и привлекать людей не только из Перми и Пермского края, но и по всей России. Параллельно в фонде ищут устойчивые финансовые модели, которые не зависят от грантов.

«Если бизнесу сложнее выделять средства на благотворительность, мы готовы придумывать взаимовыгодные форматы и интеграции, которые не обязательно требуют больших финансовых вложений. Продолжаем планомерно работать с государством, чтобы перестроить систему помощи сиротам с инвалидностью. Кроме того, мы пересматриваем и собственные приоритеты в административных расходах. Так, например, мы отказались от служебного автомобиля и от помещения для работы одной из служб: сейчас помощь подопечным оказывается на дому, а групповые занятия проходят в стенах штаба и на партнёрских площадках», — рассказала Кристина Быстрик.

По её словам, опорой постепенно становится волонтёрская помощь и совместные нефинансовые проекты с бизнесом, потому что это не только позволяет команде продолжать работать, но и даёт партнёрам возможность закрывать HR-задачи через вовлечение сотрудников.

«Мы же со своей стороны работаем над тем, чтобы через прозрачную отчётность укреплять их лояльность, потому что в ситуации, когда ресурсов становится меньше, доверие удерживает сильнее любых громких обещаний», — пояснила она.

В трудных условиях

Перед многими НКО в сфере благотворительности сейчас стоят несколько трудностей, связанных как с экономической ситуацией, так и с новыми требованиями законодательства.

В частности, для «Дедморозим» изменение ставки НДС, хотя организация напрямую его и не платит, сказывается на стоимости закупаемых товаров (медизделий, оборудования и продуктов) и услуг, а также на росте комиссий эквайринга.

С 2026 года также ужесточилось законодательство, и отчётность в Минюст нужно сдавать через портал. Поэтому вырос объём и изменился формат данных, что увеличивает административную нагрузку.

«Как и многие НКО, мы сталкиваемся с проблемой покрытия административных расходов, которые увеличиваются по мере роста организации. Благотворители неохотно жертвуют на зарплаты бухгалтеров, юристов, пиарщиков и фандрайзеров: людям важно, чтобы их деньги сразу шли детям. В результате поиск средств на организационное развитие забирает ресурсы у нашей основной миссии», — пояснили в «Дедморозим».

Ещё одна сложность для фонда — низкая медийность в федеральных СМИ, потому что регио­нальные НКО находятся в заведомо неравных условиях: федеральные СМИ и крупный бизнес фокусируются на Москве. Решение этой проблемы в фонде видят во введении налоговых льгот для бизнеса, поддерживающего именно региональные НКО, и государственных квот на соцрекламу региональных проектов на федеральных каналах.

В «Территории передышки» обратили внимание на свой проект по раздаче бесплатных горячих ужинов людям в беде «Еда на колёсах». Он полностью завязан на благотворительной поддержке среднего и малого бизнеса из общепита, которые готовят супы и предоставляют выпечку.

«За последние полтора года из-за состояния рынка, к сожалению, партнёры чаще стали вынуждены сокращать поддержку, и мы находимся практически в постоянном поиске новых партнёров, которые бы смогли закрывать ту или иную часть потребности в горячей еде для проекта», — пояснили в НКО.

В сложных экономических условиях фонд «Берегиня» избрал стратегию по снижению порога входа для бизнеса, оставляя акцент на регулярной помощи. Так, если раньше в «Лигу помощи детям» — сообщество компаний, которые оказывают ежемесячную помощь фонду, можно было вступить со взносом от 10 тыс. руб., то сейчас предлагаются гибкие условия для небольших организаций.

Параллельно фонд пересматривает собственную экономику — сокращаются офисные площади и административные расходы, «чтобы каждый рубль шёл на помощь».

«Мы готовим к запуску и новые инструменты для привлечения ежемесячных пожертвований от частных лиц — обкатываем то, на чём раньше не делали акцента. В непростые времена мы видим выход не в погоне за крупным чеком, а в максимальной прозрачности, честном диалоге с донорами и создании удобных, необременительных форматов участия. Именно так рождается та самая осознанная благотворительность, способная удержать фонд на плаву и обеспечить стабильную помощь подопечным», — считают в «Берегине».

Главными трудностями для «Территории семьи» Анна Зуева назвала рост цен, в том числе на оргтехнику, которая требует обновления, и коммуникацию из-за перехода части аудитории в мессенджер «Макс». Поэтому в организации планируют запустить CRM-систему (автоматизация взаимодействия с клиентами. — Ред.) и выстроить рабочие процессы по-новому.

Анна Зуева обратила внимание и на вопрос повышения зарплат сотрудников, который неизбежно встаёт при росте цен.

«Нам не хватает рабочих рук и в маркетинге, и в пиаре HR, а это дорогие специалисты. На них пока нет бюджета, и поэтому мы всегда будем рады таким волонтёрам», — резюмировала руководитель «Территории семьи».

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