Максим Артамонов Языковые барьеры Как пермские компании справляются с новыми требованиями Поделиться Твитнуть

С 1 марта в России действует новый закон, согласно которому все вывески, меню и рекламные материалы должны быть исключительно на русском языке. В тех субъектах РФ, где официально признан второй государственный язык, разрешено дублирование надписей, но русский вариант текста должен являться основным и быть легкочитаемым. Пермские предприниматели уже начали приводить свои вывески и рекламные носители в соответствие с законодательными предписаниями, чтобы избежать штрафов и непредвиденных трат. Вместе с тем этот процесс влечёт за собой определённые финансовые издержки. О том, каким образом пермский бизнес приспосабливается к нынешним реалиям в связи со вступлением в силу закона о защите русского языка, — читайте в нашем материале.

За период с момента введения новых правил оформления вывесок Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю не получило ни одной жалобы на нарушение языковых норм, не было возбуждено ни одно дело об административном правонарушении в отношении бизнеса и не было инициировано проверок, сообщили «Новому компаньону» представители ведомства.

Тем не менее на официальном сайте регионального Роспотребнадзора в начале мая появилась информация о том, что в одном из пермских супермаркетов под названием «Ни Хао» были выявлены нарушения. С жалобой обратился один из покупателей. Как выяснилось, часть продукции в магазине не имела идентификаторов системы «Честный знак» и сведений о товарах на русском языке. После этого 162 единицы напитков были арестованы, а их дальнейшая реализация приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя, который управляет магазином, возбудили дела по ряду статей КоАП РФ.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что задача их ведомства заключается в контроле за тем, чтобы вся информация, предназначенная для покупателей (например, вывески, указатели, таблички в торговых точках и заведениях общественного питания), была представлена на русском языке. Такое требование не распространяется на рекламные материалы и отдельные случаи, прописанные в законе.

В частности, закон не затрагивает зарегистрированные товарные знаки и наименования компаний. По этой причине официально зарегистрированные торговые марки вправе сохранить названия на латинице. Во всех прочих ситуациях рекомендуется добавить перевод или же пройти процедуру регистрации товарного знака.

При необходимости допустимо использование языков коренных народов России, однако русский язык должен оставаться основным. Если имеются надписи на иностранных языках, они должны сопровождаться русским дубляжом и быть оформлены столь же заметно.

Продавец обязан предоставлять покупателям исчерпывающую и достоверную информацию о товаре на русском языке, а также передавать сведения о маркированной продукции в систему мониторинга. За несоблюдение требований, касающихся языка вывесок и меню, предусмотрены административные штрафы до 10 тыс. руб. для юридических лиц, а за нарушения в сфере рекламы — до 500 тыс. руб. по линии ФАС.

Бизнес замер в ожидании

Внутри делового сообщества наблюдаются противоположные оценки закона о защите русского языка и связанных с ним требований к предпринимателям. Об этом в беседе с «Новым компаньоном» сообщила Татьяна Черткова, занимающая должность директора по развитию рекламно-производственной компании «Реклама59» и являющаяся членом Совета Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП).

«Те, чьи бренды десятилетиями строились на латинице, закономерно испытывают недовольство. Особенно это касается международных сетей и молодых проектов, где английское название служило частью позиционирования и являлось маркером «своей» аудитории. Их опасения вполне объяснимы: смена вывески — это не просто перевод, а риск разрыва визуальной идентичности. При этом открытого протеста нет. Бизнес занял выжидательную позицию: все наблюдают друг за другом и ждут первых реальных штрафов», — поделилась своим наблюдением Черткова.

По словам эксперта, несмотря на то, что закон вступил в юридическую силу уже более трёх месяцев назад, низкая активность предпринимательского сообщества в процессе перехода на новые правила обусловлена несколькими взаимосвязанными причинами. Ключевая из них — недостаточная информированность. Такая ситуация привела к тому, что никто не понимает, каким образом будут проводиться проверки в рамках Федерального закона № 168 и будут ли инспекторы обращать внимание на вывески только при плановых проверках. Или же для визита проверяющих и выписки штрафа достаточно будет жалобы от соседней организации, размышляет эксперт.

«Чёткой схемы действий пока нет, поэтому бизнес и находится в состоянии ожидания. Пока неясно, кто, как и за какие именно нарушения будет реально наказывать, никто не побежит менять вывеску добровольно. Это вполне естественная реакция на правовую неопределённость», — пояснила Татьяна Черткова.

Ещё одной причиной, способствующей «выжидательной» стратегии бизнеса, являются финансовые аспекты. Собеседница «Нового компаньона» акцентировала внимание на том, что замена вывески подразумевает не только саму конструкцию, но и разработку дизайн-макета, демонтаж старой вывески и установку новой. Нередко это также влечёт за собой перепечатку меню, визиток, упаковки, обновление контента в социальных сетях и на веб-сайте. Эксперт привела в пример небольшую кофейню или парикмахерскую, владельцам которых с учётом новых требований придётся изыскать дополнительно от 50 тыс. до 100 тыс. руб. И это при том, что никаких ощутимых практических преимуществ для продаж эти изменения не принесут. В условиях, когда спрос снизился практически на всех рынках, а выручка упала, любые дополнительные расходы, по мнению эксперта, «бьют ощутимо».

«Что касается опасения потери узнаваемости бренда, то, на мой взгляд, оно преувеличено. На практике бренд запоминается не только благодаря вывеске, но и целостным комплексом факторов: расположением, интерьером, уровнем обслуживания, качеством продукции, атмосферой, в конце концов. Если внутри всё осталось на прежнем высоком уровне — клиент очень быстро адаптируется к новому названию на русском языке», — резюмирует собеседница «Нового компаньона».

В разных условиях

Для крупных промышленников и больших предприятий, которые давно работают под русскоязычными брендами, реализация нового закона о защите русского языка — это просто «имиджевый курс на импортозамещение и технологический суверенитет». В этом смысле ничего нового для них не произошло, и ситуация с новыми требованиями их никак не коснулась.

В то же время для малого и микробизнеса англицизмы иногда были частью маржинальности, так как кофейни с англоязычными названиями просто за счёт импортного позиционирования могли повышать цены и иметь более высокую маржу, чем простые точки «кофе с собой», считает экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

«Для этих предпринимателей это не будет просто сменой вывески — возможно, они будут вынуждены подкорректировать ценники и перестать выставлять англицизмы своим конкурентным преимуществом. Как нюанс, можно отметить комментарии некоторых предпринимателей о несоразмерности и несправедливости требований: кто находится в центре, например на Комсомольском проспекте, к тем более пристальное внимание, а в спальных микрорайонах законы до сих пор саботируются», — рассказала эксперт.

По мнению экономиста, у малого бизнеса нет «подкожного жирка», чтобы инвестировать определённые суммы от 30 тыс. до 70 тыс. руб. в новые вывески, ведь замена сложных конструкций может стоить дорого и немедленно не окупится.

«Скорее всего, причина низкой активности бизнеса в вопросе смены наименований в том, что все просто уже устали: 2025 год и начало 2026-го связаны с ростом тарифов ЖКХ, ростом трат на топливо и энергоносители, кадровым голодом, необходимостью держать высокие конкурентные заработные платы. Также бизнес находится в некоем положении «авось пронесёт», так как многие ограничения у нас сводились, потом смягчались, и есть устойчивое ожидание, что проверки перенесут на какой-то определённый срок, выйдут какие-то дополнительные разъяснения, и, может быть, не нужно всё делать так срочно», — добавила Стародумова.

Заместитель директора юридического департамента Пермской ТПП Владимир Халдеев считает, что всякое нововведение, влекущее необходимость несения дополнительных затрат, не находит поддержки со стороны бизнеса, который непосредственно затрагивает. Вместе с тем случаев массового недовольства нововведением в Пермской ТПП не фиксируют.

«В момент вступления закона в силу мы фиксировали обращения с просьбой разъяснить положения закона. Сейчас такие обращения уже редки, что свидетельствует о том, что бизнес в своём большинстве к нововведению адаптировался. Мы видим, что достаточно большое количество пермских предпринимателей задолго до принятия закона поняли преимущества регистрации товарных знаков и поэтому немало обозначений, под которыми осуществляется деятельность, в том числе обозначений на иностранных языках, зарегистрировано в качестве товарных знаков. Закон разрешает использовать товарные знаки на иностранных языках, поэтому мы наблюдаем, что такие вывески не были заменены и используются и в настоящее время. При этом также мы наблюдаем и постепенный процесс замены некоторых вывесок на заведениях», — рассказал Халдеев.

Он также отметил два ключевых фактора, которые влияют на выжидательную позицию пермского бизнес-сообщества: нежелание нести дополнительные расходы и опасение того, что после смены названия снизится узнаваемость.

«Замена вывески, особенно если речь идёт о сложных конструкциях, установленных в нескольких местах, может быть очень затратной», — констатирует эксперт.

В то же время в Пермской ТПП подчеркнули, что в настоящее время предприниматели «достаточно оперативно получают информацию об изменениях законодательства, влияющих на их деятельность», поэтому в большинстве своём успевают подготовиться к нововведениям.

Трудности перевода и правообладания

Экономист Юлия Стародумова обратила внимание на едва ли не главную проблему нового закона — перевод на русский язык иностранных названий предприятий, которые уже стали узнаваемы горожанами.

«Например, как переводить Coffee Like? Если просто транслировать в русские буквы, то получится «Кофе лайк» и «Кофе нравится». Ещё более нелепо будет выглядеть написанное кириллицей BBQ — ББК. Далее — как быть с нео­логизмами и со сленгом? То есть возникает некий ступор в проблемах технического перевода. Есть ещё и некие правовые сложности: нужно проверить бренды на правообладание, проверить торговые марки — посмотреть, не занято ли это имя кириллическое, и так далее.

Также эксперт отметила страх потери бренда и его узнаваемости. Как раз это и является основной причиной саботажа со стороны предпринимательского сообщества, по мнению Стародумовой. В частности, если в Перми сказать: «Кофе лайк» или «Кофе сити», вас поймут. Но, например, замена вывески SushiRolls на кириллическую «Суши роллы» размывает понятие и узнаваемость, считает она.

«Бренд является определённым нематериальным активом. У молодёжи есть некое представление, что заведение с английским названием равно модное, и резкий переход на русский язык в определённом смысле откатит его в глазах молодой и платёжеспособной аудитории в более низкую категорию. Пермь пытается активно привлекать туристический трафик, и предприниматели могут считать, что отсутствие понятных иностранцам вывесок снизит комфорт пребывания зарубежных туристов», — пояснила экономист.

Альтернатива есть

В качестве мер поддержки той части бизнес-сообщества, которую законодательные нововведения затронули напрямую, Юлия Стародумова высказала несколько предложений.

Одной из мер могут стать налоговые преференции за немедленную русификацию: например, внести затраты на замену вывесок в возможность уменьшения налогооблагаемой базы или непосредственно налога к уплате.

«Это может быть 100-процентная или 50-процентная компенсация с какой-то ценовой границей, например, не более 50 тыс. руб. компенсируют за смену вывесок. В таких масштабах бюджет потратит немного, а лояльность малого и микробизнеса вырастет кратно», — уверена эксперт.

Ещё одно предложение касается создания рабочей группы при администрации, которая включала бы филологов и специалистов по интеллектуальной собственности. Она могла бы, по мнению эксперта, предложить некие готовые шаблоны, словари замен и с помощью дизайнеров разработать определённые шрифты, сохраняющие стиль имеющихся англоязычных названий. Кроме рабочей группы должна быть и пиар-поддержка: компания в соцсетях с привлечением современных блогеров или административных лиц для создания «моды на русский язык в бизнесе».

«В любом случае закон в нынешнем прочтении ложится на плечи именно самой уязвимой части малого и микробизнеса, не давая ничего взамен, кроме избавления от гипотетических штрафов. Поэтому, мне кажется, нужно справедливое патентное, юридическое, правовое и филологическое сопровождение с льготами по налогам, иначе мы можем получить закрытие многих точек из-за неприбыльности», — резюмировала экономист ПНИПУ.

В вопросах сроков введения тех или иных законодательных новшеств всегда необходим баланс между интересами, полагает замдиректора юридического департамента Пермской ТПП Владимир Халдеев.

«Важно, чтобы бизнес успел подстроиться под нововведения без существенных потерь и чтобы срок нововведений не был слишком долгим. Применительно к данному закону, на наш взгляд, срок был установлен достаточный», — добавил эксперт.

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