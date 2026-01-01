Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «Мы остаёмся пермской компанией из любви к своей малой родине» Председатель совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков — о создании компании, авантюрных идеях и взаимоотношениях с акционером Поделиться Твитнуть

Фото: Мария Евсеева

— В этом году компании «ЭР-Телеком Холдинг» исполняется 25 лет. Четверть века — большой срок для бизнеса в сфере новых технологий. Как в самом начале 2000-х вам удалось поймать эту волну? С чего начинался ваш инновационный бизнес?

— Поймать накатывающуюся волну новых технологий — в этом и была наша цель. Мы ещё в 1990-е годы поняли, что интернет — это ключ к будущему. У нас были две компании: одна торговала компьютерной техникой, другая занималась спутниковой связью. Мы их объеди­нили и создали «ЭР-Телеком», который в 2001 году начал реализовывать проект «Городская универсальная телекоммуникационная сеть». Это была первая в Перми сеть на основе оптической инфраструктуры. Тогда оптика в информационных технологиях была примерно такой же горячей темой, как сейчас — искусственный интеллект: все про него слышали, но как он работает, никто не понимает, и никто не знает, чего от него ждать. То же самое было в начале 2000-х с оптическими сетями.

В 2002 году мы участвовали в венчурной ярмарке в Санкт-Петербурге. К нам на стенд подошёл Юрий Петрович Трутнев — тогда он был губернатором Пермской области — вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы поговорили, и прямо во время презентации нашего проекта Кириенко предложил, чтобы Трутнев согласился провести венчурную ярмарку в Перми. В 2003 году впервые российская венчурная ярмарка проходила уже в нашем городе. Это была заслуга Юрия Петровича: он привлекал к Пермской области внимание по всем направлениям, в том числе и по инновациям. Это был первый серьёзный кирпичик в создание «ЭР-Телекома» как национального проекта. После той венчурной ярмарки мы получили первые инвестиции и первый договор с Пермской областью.

Второй договор мы подписывали уже с губернатором Олегом Чиркуновым. «ЭР-Телеком» стал оператором кабельного телевидения, интернета, участвовал в проектах «Безопасный город», «Умные парковки», потому что Олег Анатольевич сам — продвинутый интернет-пользователь.

Когда мы начали открывать филиалы в других городах — Тюмени, Волгограде, Кирове, Самаре, познакомились с Андреем Кузяевым. Мы рассматривали в то время нескольких потенциальных инвесторов: АФК «Система», Фонд венчурных инноваций Виктора Вексельберга, причём в переговорах с ним мы довольно далеко продвинулись.

— Говорят, среди потенциальных инвесторов был ещё и Владимир Рыбакин?

— Рыбакин к тому времени уже был у нас акционером, купил примерно 10—12% акций. ПФПГ тоже первый пакет наших акций купила в размере 12%. Это для них был «пробный шар».

А Рыбакин был ещё и одним из наших основных лоббистов. Он и Никита Белых — тогда вице-премьер в правительстве Чиркунова.

Подписание первого акционерного соглашения с «ЭР-Телекомом» состоялось прямо в ходе пленарного заседания Законодательного собрания. В перерыве мы собрались — я, Владимир Рыбакин, Никита Белых, Андрей Кузяев — и прямо от руки накидали несколько пунктов акционерного соглашения, подписали его. И оно несколько лет работало. Мы постоянно на него ссылались, принимая решения, ключевые для «ЭР-Телекома».

В тот момент Андрей Кузяев стал основным игроком с точки зрения трансформации нашей шальной бизнес-идеи. Я не зря сравнил наши технологии тех лет с нынешней темой искусственного интеллекта — уровень авантюризма в проекте «ЭР-Телеком» приближался к 90%. Это как сейчас сказать: «Делаем проект по созданию сети искусственного интеллекта на весь мир из Перми, на 10 миллиардов долларов».

Мы, энергичные, амбициозные пермские предприниматели, нуждались в институциональном партнёре. Мы смотрели на крупные инвестиционные холдинги: АФК «Система», «Ренова»… Нам повезло. Повезло, что Кузяев всех задвинул и зашёл. Я считаю, что он нас просто спас — как команду, как проект. Потому что его уровень предпринимательского чутья был на порядок выше, чем у нас. Мы себя считали такими авантюристами-пиратами, искателями приключений, а он был на порядок круче. И не только был. Он и сейчас такой же.

Я благодарен Андрею за то, что он сохраняет наши партнёрские взаимоотношения. Я не понимаю, откуда у него столько сил, столько энергии, откуда у него эта мотивация.

Идея создания из «ЭР-Телекома» национального проекта — это его идея. У нас была очень простая бизнес-идея: мы хотели слепить компанию, за 50—70 миллионов долларов её продать, деньги поделить и кайфовать. Таких предпринимательских команд в начале нулевых было много. Огромное количество из них просто сдулись. А Кузяев — нет.

Фото: Мария Евсеева

— Как происходило масштабирование компании?

— Сегодня у нас 82 филиала, объединённых в несколько макрорегионов, а всего — около 580 городов. «ЭР-Телеком Холдинг» — всероссийская национальная компания. Мы официально признаны элементом критически важной инфраструктуры страны.

Траектория развития «ЭР-Телекома» была основана на трёх ключевых элементах. Первый — и главный — это стратегическая поддержка главного акционера. Сейчас уже можно говорить о том, что Кузяев на «ЭР-Телеком» сделал огромную ставку. В 2004 году он зашёл на маленький пакетик ненадолго, чтобы потом спекульнуть, а в 2008 году, когда случился кризис, он за очень приличные деньги выкупил доли всех миноритарных акционеров. В то время он был очень сильно занят лукойловскими проектами в Ираке, но при этом находил время для того, чтобы реализовывать своё визионерское наставничество над командой «ЭР-Телекома».

Вторым фактором успеха является так называемая «стратегия ежа» — по книге «От хорошего к великому». Это одна из главных мировых «библий» предпринимательства. Все бизнесмены, которые чего-то добились, наверное, её читали. Наш товарищ, один из создателей «ЭР-Телекома» Михаил Воробьёв, даже съездил к её автору Джиму Коллинзу, который оставил свой автограф на книге и написал: «Желаю вам построить великую компанию!»

«Стратегия ежа» — это когда компания фокусируется на достаточно узком сегменте. Все региональные компании — компании кабельного телевидения, интернета — стратегически про­игрывали из-за диверсификации: начинали заниматься какими-нибудь домофонами, интернетом вещей, создавали свои телевизионные каналы, студии... Разбрасывались. «ЭР-Телеком» смог от этого отбиться, хотя вроде бы логично было создавать и телеканалы, и медиа, и все активы по теме. Но мы сфокусировались на предоставлении сервиса для своих абонентов. У нас был максимально качественный интернет и всё, что с этим связано: сервисное обслуживание, абонентская служба. Это — вторая составляющая успеха.

И третья составляющая — это, конечно, правильные люди. Мы всегда этому уделяли огромное внимание. В России зачастую менеджеры компании стратегию пишут под себя и людей нанимают под себя: удобных, преданных и так далее. Реализация этого инструмента — нужные люди в нужное время в нужном месте — это очень непростая задача в условиях российского менталитета и российских культурных бизнес-традиций.

В 2018 году Кузяев принял решение, которое мы поддержали, — о смене топ-команды. Оно до сих пор вызывает вопросы, порождает разные интерпретации из-за особенностей российских бизнес-отношений, хотя, если посмотреть на факты, всё выглядит предельно правильно, логично и очень своевременно.

— Расскажите подробнее про этот момент, когда уволили всех топ-менеджеров.

— Действительно, в один день уволились восемь ключевых фигур из первой линии. В тот момент в «ЭР-Телекоме» было больше 100 должностных лиц. Первое действие — наше увольнение по собственному желанию.

Фото: Мария Евсеева

Второе действие — изменение структуры. Вместо Миши Воробьёва, например, появились три руководителя, отдельно по разным видам бизнеса. Сейчас таких руководителей пять. Генерального директора до сих пор нет, потому что генеральный директор в такой компании — это какой-то должен быть монстр. У меня в 2017 году рекорд был установлен — 183 авиаперелёта. Это очень тяжело физически для одного человека. Поэтому генерального директора нет до сих пор, а Кузяев остался президентом.

Третьим шагом было назначение топ-мене­джеров из списка должностных лиц на ступеньку, а то и на две выше: из 114 человек около 50 сделали широкий карьерный шаг. Это для любого создаёт дополнительную мотивацию. Ушли восемь уставших предпринимателей и авантюристов, а пришли 50 супермотивированных, обученных молодых людей. Вся эта операция в 2018 году создала огромную энергию внутри компании, и за счёт этого «ЭР-Телеком» в 2019 и 2020 годах, в пандемию, очень хорошие результаты показывал. Это — факты. А всё остальное — интерпретация.

— Насколько я понимаю, в ваших взаимоотношениях с Андреем Кузяевым были разные периоды. Сейчас вы пришли к какому-то консенсусу?

— Нет, у нас с ним консенсуса никогда не было и не будет. Мы очень разные. Счастье в том, что мы это поняли и приняли.

У нас разные оценки, разные техники — и управленческие, и визионерские. Я всегда считал себя стратегом-визионером — до тех пор, пока не начал работать с Кузяевым. Я понял, что если сижу на мачте и смотрю вперёд, а команда фигачит вёслами, то Кузяев в это время уже на коптере и на пару километров дальше видит.

В операционном смысле, конечно, с ним было очень сложно работать. Я понимал, что он более квалифицированный, более мудрый, более обученный — лукойловская школа сделала из него менеджера международного уровня.

— «ЭР-Телеком» планирует инвестировать 35 млрд рублей в создание в Перми дата-центра. Расскажите подробнее об этом проекте.

— Дата-центры и искусственный интеллект — комбинация этих двух технических и организационных моделей может стать тем же, чем стала оптическая сеть «ЭР-Телекома» в 2001 году. В 2003-м нам денег не давали инвесторы: «Какой дом на Марсе? Мы ещё даже не долетели, а вы уже проектируете блочные дома, которые в контейнерах привёз, поставил и живёшь». Так было с оптикой. В 2010 году в «Ростелекоме» произошла смена менеджмента, пришёл Саша Провоторов с командой, и они сразу начали весь «Ростелеком» переделывать на оптику. Потом, уже следом, МТС, «Билайн», «МегаФон» начали строить оптические сети. Но у нас была фора, и мы на этой форе до сих пор едем.

Всё, что связано с искусственным интеллектом и цифровыми платформами на основе дата-центров, может стать толчком для нового развития «ЭР-Телекома». Оптическая инфраструктура очень важна и будет важна всегда. Даже если у нас понастроят огромное количество дата-центров, будет огромная вычислительная сеть, искусственный интеллект будет решать задачи, — доставка всё равно нужна. Потому что производство материально: продукты питания, товары народного потребления, жильё, машиностроение — всё связано с географией и движением товарно-материальных ценностей. Цифра и искусственный интеллект должны за этим следовать: построят высокоскоростную железную дорогу на 300—400 км/ч — нам уже гигабитных сетей не хватит. Мы сейчас строим 10-гигабитные сети. Они пока не нужны, но мы уже их проектируем.

— Вы сейчас с таким же авантюризмом к этому процессу подходите или уже холодный расчёт преобладает?

— В моменте это, конечно, выглядит как авантюризм. Но когда смотришь на решения, которые принимались в 2005—2010 годах, понимаешь: это был холодный расчёт, просто с длинным горизонтом. Весь вопрос — в горизонте! Может быть, это главный навык, которому нас научил Кузяев, когда вломился в нашу команду и фактически спас нас от традиционного российского предпринимательского сценария.

Мы до сих пор считаем, что партнёрство с Кузяевым — главная удача в нашей жизни, моей и моего брата Алексея. То, что мы запарт­нёрились не с Евтушенковым, не с Вексельбергом, не с кем-то ещё, а именно с Кузяевым.

Фото: Мария Евсеева

— Сейчас вы, как председатель совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг», насколько вовлечены в деятельность компании?

— Полностью вовлечён, потому что компания большая, решения с точки зрения масштабов тяжёлые. Практически любая сделка по закупке — это совет директоров.

Я как был членом совета директоров до увольнения, так им и остался. Кузяев даже табличку с моего кабинета не снимал целый год. Я ему сказал: «Я на работу ходить не буду». Я физически не ездил в офис, несмотря на то что там был кабинет с моей табличкой. Мы встречались в Москве, ещё где-то.

— Какая у вас сейчас мотивация?

— Главная мотивация для меня сейчас — это, конечно, осознание своей полезности. «ЭР-Телеком» — реально очень полезная для страны компания. Не как сеть, не как цифровая платформа или дата-центр, а именно как компания. Это сгусток человеческого ресурса, правильных людей, компетенций, наложенных на технологические решения, на топологию сети и на ассортимент услуг. Она очень полезна для страны: она создаёт мотив для развития государственных компаний вроде «Ростелекома», который существенно менее эффективен, но это — государственная компания, в которую вливают государственные деньги.

Фото: Мария Евсеева

Для чего рядом с «Газпромом» существует «Новатэк»? Для конкуренции. Для того, чтобы «Газпром» видел, как можно работать, потому что «Новатэк» гораздо эффективнее, чем «Газпром». «Новатэк» 10 лет занимался разработкой и экспериментами в области сжижения газа, а «Газпром» даже не начинал. Случились санкции, Европа перешла на сжиженный газ, и «Новатэк» стал лидером и сейчас он учит «Газпром» газ сжижать.

Таких примеров масса. В этом смысле «ЭР-Телеком» — это сгусток инноваций, цифровых технологий, повышенной производительности труда и эффективности, которая создаётся исключительно инициативой владельцев и топ-менеджеров.

Только Кузяев мог принять решение ещё в 2018 году сократить в два раза количество персонала, и благодаря этому мы смогли в 2019 году так рвануть, что никто нас до сих пор догнать не может.

— Я правильно понимаю, что одна из ключевых ценностей «ЭР-Телекома» — то, что компании удалось сохранить пермскую принадлежность?

— Да, у нас по-прежнему центральный офис находится в Перми, хотя масштаб компании уже далеко не пермский. Это самое неэффективное решение, которое вообще есть в нашей истории. Неэффективное, да. Мы остаёмся пермской компанией просто из любви к своей малой родине. Это тоже круто. Мы создаём бизнес для родного края, инвестируем сюда деньги, создаём рабочие места, бренд, который на всю страну известен. Прославляем Пермский край.

— Как вы сейчас оцениваете финансовые показатели компании, её устойчивость?

— В 2024 году, когда ставка резко выросла, и в 2025-м, в первом полугодии, было очень тяжело. Но по итогам окончившегося финансового года я могу точно сказать: «ЭР-Телеком» — очень надёжная, очень крепкая, сильная компания. Холдинг мало того что сохранился, но ещё и вырос и долговую нагрузку сократил, и финансовую.

Ещё лет 10 пройдёт, мы к Джиму Коллинзу съездим в очередной раз, и он нас впишет в свой список великих компаний.

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