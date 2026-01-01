Алёна Бронникова Рынки — Поднебесной В Прикамье растёт число предпринимателей и управленцев из Китая Поделиться Твитнуть

По данным «Т-Бизнес», за 2025 год число регистраций компаний с участием граждан Китая в России увеличилось на 35%, а за два года — на 85%, что является самым быстрым темпом наращивания активности среди иностранных компаний. Основная ставка делается на ООО, доля этой формы собственности в 2025 году составила 84% при одновременном сокращении регистраций со стороны российских (−21%) и других предпринимателей (−27%).

Предприниматели из Китая также становятся собственниками и руководителями уже действующих компаний в России. Только по итогам прошлого года на три зарегистрированные китайцами компании в России приходилась одна приобретённая ими, а число ООО и ИП, которые после регистрации стали аффилированными с Китаем, выросло на 10%. Среди всех компаний, которыми владеют или управляют граждане КНР, основную долю составили оптовая торговля (29%), электронная коммерция (13%) и строительство (10%).

Тенденция в Пермском крае

Согласно информации УФНС по Пермскому краю, тенденция увеличения доли китайских предпринимателей наблюдается и в регионе. Как сообщает ведомство со ссылкой на сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на 1 марта 2024 года учредителей юридических лиц среди граждан КНР в Прикамье насчитывалось 29 (+11% год к году), руководителей — 4 (+33%), индивидуальных предпринимателей — 36 (+9%).

К 1 марта 2026 года количество руководителей в организациях Пермского края среди граждан КНР увеличилось в три раза, до 12 человек, учредителей — на 19%, до 37. В то же время показатель по ИП показал снижение год к году на 8%, до 34 человек.

«По данным некоторых аналитиков, раньше свыше половины китайских компаний было локализовано вокруг Москвы и приграничных районов Дальнего Востока, теперь они распространяются по всей России. Пермь — крупный промышленный город, серьёзный логистический узел, у нас достаточно высокие доходы у населения — мы, конечно же, находимся в зоне их интересов. Большинство китайских компаний стремятся прийти в Россию не на год-два, а остаться и развиваться. Они хотят увеличивать продажи и расширять свои сети. И это, безусловно, повлечёт открытие региональных представительств, в том числе и в Перми», — сообщила старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

По её словам, такая тенденция имеет несколько причин. Первая из них связана с введёнными высокими торговыми пошлинами при администрации Трампа, которые нанесли серьёзный удар по китайскому экспорту. Под этим давлением китайские производители начали диверсифицировать свои рынки, в том числе на лояльную к китайским товарам Россию с освободившимися от европейских и других зарубежных компаний нишами.

Вторая причина связана с уменьшением российскими производителями доли сбыта, которую они реализуют через маркетплейсы, из-за сильного роста издержек, а также значительного роста затрат на логистику. Таким образом российские компании также освободили места для производителей из КНР, у которых достаточно низкая себестоимость, доступ к дешёвому трудовому рынку, дешёвому сырью и возможности использовать не совсем прозрачные схемы ведения бизнеса.

Кроме того, чтобы локализоваться в России, китайские компании стремятся стать полноценными участниками рынка, чтобы на них не могли давить маркетплейсы и чтобы не привлекать излишнее внимание «серыми» схемами, для этого им нужна официальная регистрация.

«Захват» онлайн-торговли

Аналитики «Т-Бизнес» подсчитали, что в топ отраслей по доле регистрации китайских компаний в 2025 году вошли электронная коммерция (50%), оптовая торговля (19%), розничная торговля (9%), а также производство (3%), торговля и ремонт автомобилей (2,9%).

Доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Елена Зуева обратила внимание, что к началу 2026 года число фирм с участием китайских граждан выросло на 35%, всего их сейчас более 4 тыс. Объём бизнеса, зарегистрированного в электронной коммерции, показал, что каждое пятое ООО в онлайн-торговле открывает китайский предприниматель. Рост числа таких компаний в сфере онлайн-торговли оказался взрывным: за 2025 год — в 2,4 раза, а с 2021 года — в 10 раз. Основная деятельность — продажи на маркетплейсах (AliExpress, Pinduoduo и т. д.).

«Китайские предприниматели стремятся закрепиться на российском рынке. Маркетплейсы работают во всех регионах. Кроме этого, чем дальше, тем активнее китайский бизнес выходит на пермский рынок. Открываются розничные магазины одежды (бренд HEA), продуктов («Ни Хао»), обновляется китайский рынок. В планах — инвестиции в деревообработку (в Лысьве намечается открытие завода по производству фанеры с китайским капиталом)», — добавила экономист.

О выгодах и минусах

По мнению экспертов, увеличение количества китайских участников рынка в России имеет как положительные, так и негативные стороны.

В частности, усиление конкуренции может стать угрозой для некоторых игроков, в том числе малого бизнеса. Также предприниматели из КНР более чем в 95% случаев занимаются торговлей, а не производством. Поэтому они не стремятся делиться своими технологиями и вряд ли будут локализовывать здесь производство для создания новых рабочих мест, считает Юлия Стародумова.

«Выгоды здесь прежде всего для китайской стороны. Для Перми это будет насыщение рынка различными товарами по низким ценам. Китайские производители могут при заходе на рынок предлагать низкие цены, более дешёвую продукцию, что будет сдерживать инфляцию и расширять ассортимент. Могут быть совместные компании, можно встраиваться в цепочки китайских поставщиков и производителей, можно предлагать им логистику, рекламу, сервис и так далее», — рассказала она.

Для Пермского края интерес заключается в расширении рынков сбыта, поскольку китайцы являются крупными потребителями пермских товаров: калийных удобрений, продукции металлургии, пиломатериалов, отмечает Елена Зуева. Это, в свою очередь, открывает доступ к современным технологиям и оборудованию, а инвестиции повышают деловую активность региона, помогают модернизации инфраструктуры и разработке новых логистических решений, резюмирует эксперт.

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