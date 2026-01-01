Елена Синица Образование на опережение Как пермские вузы и предприятия выстраивают работу по подготовке кадров Поделиться Твитнуть

Сегодня университеты и компании региона действуют как единая экосистема, где учебные программы корректируются под реальные задачи производства, а студенты начинают стажировку на предприятиях ещё на первых курсах. Как именно строится это взаимодействие, почему компании готовы платить молодым специалистам до получения диплома и какие форматы сотрудничества дают максимальный эффект — в материале «Нового компаньона».

ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете сотрудничество с реальным сектором называют одним из фундаментальных принципов образовательной модели. Как отмечает начальник отдела практик и среднего профессионального образования Мария Полякова, в 2025 году положительная динамика стала особенно заметной: более 2 тыс. студентов прошли производственную практику с последующим трудоустройством в профильные организации. Наибольшую эффективность демонстрируют аэрокосмический, горно-нефтяной, механико-технологический факультеты и факультет химических технологий, где «почти 100% практикантов получают рабочие места», подчёркивает специалист.

Крупные предприятия региона — от «ОДК-Пермские моторы» и «ЛУКОЙЛ-Пермь» до «Уралхим», «ЕвроХим» и «Протон-ПМ» — официально оформляют студентов, оплачивают их труд, обеспечивают спецодеждой, оборудованием и зачастую проживанием. Директор Центра карьеры ПНИПУ Оксана Амелькина добавляет, что вуз стабильно подтверждает статус одного из лидеров по трудоустройству: доля занятых выпускников достигает 94%, а средняя зарплата на старте карьеры составляет 128 900 рублей.

«Работодатели вовлекаются в вузовские конференции, проектную деятельность и даже добровольческие инициативы, чтобы увидеть потенциал студентов ещё до выпуска, — объяс­няет Амелькина. — Мы также организуем экспресс-стажировки с выездом на производства в другие города с полной оплатой проезда и проживания. Это помогает сформировать профессиональную насмотренность и сделать осознанный выбор места работы».

ПГНИУ

В рамках Краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение» ПГНИУ, открытой в Пермском университете в прошлом году, в 2026/27 учебном году будет проводиться набор на две образовательные программы — «Навигация, фотоника и интеллектуальные системы» и «Микро- и наноэлектроника. Радиофотоника». Перечень дисциплин и их наполнение соответствуют задачам индустриальных партнёров — ПНППК, АО «ПЗ «Машиностроитель», АО «УНИИКМ», ПАО НПО «Искра» и ООО «Инверсия-Сенсор».

Физико-математический институт ПГНИУ при поддержке Росатома принимает абитуриентов на новую программу бакалавриата «Квантовые вычисления и кибербезопасность». Выпускники этой программы получат возможность проявить себя в динамично развивающейся отрасли, в которой сейчас нехватка кадров составляет около 70%.

НИУ ВШЭ — Пермь

В пермском кампусе Вышки отходят от модели, где связь с бизнесом сводится к гостевым лекциям и редким экскурсиям. Здесь работодатели выступают полноценными соавторами образовательных программ, площадками для реальных проектов и менторами. Как отмечают в университете, взаимодействие строится на системной основе: от обязательных проектных модулей, где студенты решают актуальные бизнес-задачи под руководством специалистов, до дисциплин, которые целиком ведут практики из индустрии. Такой подход обеспечивает «бесшовный опыт» — теоретические знания, полученные на лекции, сразу применяются в рабочих кейсах на семинаре.

«Мы совместно определяем, какие задачи, стажировки, практики и мастер-классы войдут в план, в какие месяцы студенты будут работать над ними, чтобы максимально синхронизировать запросы компании о формировании кадрового резерва и образовательные цели вуза», — поясняют в кампусе.

Результатом становится заметное смещение фокуса работодателей на студентов младших курсов. Предложения о стажировках и частичной занятости теперь звучат уже на первом—третьем курсах, а практика или кейс-чемпионат фактически заменяют испытательный срок. Среди ключевых партнёров: «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «ПНППК», холдинг Т1, «ЛУКОЙЛ-Пермь», СКБ «Контур», ОЦО «Уралхим», «Инкаб», Пермская кондитерская фабрика, Galileosky и многие другие. С каждым из них действуют рамочные договоры и налажены долгосрочные отношения.

ПГИК

Модель партнёрского обучения охватывает не только технические и IT-специальности. В Пермском государственном институте культуры насчитывается более 90 соглашений с организациями не только региона, но и Москвы, Челябинской, Свердловской, Кировской областей, а также ряда республик. В институте подчёркивают, что будущих работодателей студенты чаще всего находят именно во время практической подготовки.

«Ежегодно по договорам целевого обучения зачисляются абитуриенты с целью гарантированного трудоустройства по освоенной образовательной программе, — отмечают в приёмной комиссии. — Особенностью этого года стала полная детализация квоты под конкретных заказчиков». Такой подход позволяет готовить кадры для учреждений культуры, органов власти, силовых структур и профессиональных ассоциа­ций, заранее согласовывая учебные программы с реальными потребностями заказчиков.

ПГМУ

Пермский государственный медицинский университет сотрудничает со всеми медицинскими организациями Пермского края. Клинические базы ПГМУ есть в большинстве медицинских организаций Перми и даже за пределами города, например в Березниках и Соликамске.

Все целевые студенты имеют возможность проходить практику на месте своей будущей работы, даже если это находится за пределами Пермского края.

Также университет готовит специалистов для структур Роспотребнадзора, ФМБА России. Некоторые корпорации также проявляют интерес к привлечению специалистов — выпускников ПГМУ — в медицинские учреждения в регионах и городах своего присутствия. В апреле в ПГМУ прошли Дни Росатома, где студентам старших курсов, ещё не заключившим договор о целевом обучении с медицинским учреждением, были презентованы потенциальные карьерные возможности.

Чего ждут работодатели от молодёжи

Готовность бизнеса инвестировать в молодых специалистов подтверждается и оперативными данными рынка труда. Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отмечает, что только в первом квартале 2026 года работодатели Пермского края опубликовали свыше 12,2 тыс. вакансий для кандидатов без опыта, что составляет 40% от общего числа предложений. Чаще всего такие позиции открываются в сфере торговли, логистики, общественного питания и продаж, где медианная зарплата на старте карьеры достигает 55,7 тыс. руб.

«Компании ожидают от молодых кандидатов определённых навыков: прежде всего делового общения, умения работать в команде и готовности к обучению и развитию, — указывает Сидлецкая. — Часто встречаются также требования к ответственности, внимательности к деталям и грамотной речи. Это говорит о том, что работодатели готовы брать специалистов без опыта, если те демонстрируют коммуникативные навыки и включённость в процессы. Такие качества видятся как основа для дальнейшего роста внутри компании».

По словам эксперта, современные форматы взаимодействия вузов и предприятий позволяют студентам наработать этот «мягкий» капитал ещё до получения диплома. Когда университет и завод пишут дорожную карту совместно, а работодатель видит студента в реальных задачах на втором-третьем курсе, исчезает главный барьер трудоустройства — отсутствие практического опыта. В Пермском крае эта модель уже перестала быть экспериментом и стала стандартом подготовки кадров, где образование и производство работают в режиме реального времени.

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