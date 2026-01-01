Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День города Афиша длинного уикенда 11–14 июня Поделиться Твитнуть

Традиционная выставка пермских художников к Дню города. Среди авторов — непременный певец «старой Перми» Анатолий Филимонов, Михаил Павлюкевич, Константин Николаев, Анатолий Балмасов, Ольга Зырянова, Анатолий Френкель, Виктор Кузин, Татьяна Нечеухина и другие — как классики, так и современники. Из раритетов — акварель Ивана Борисова из знаменитой балетной серии, а также два эскиза театральных костюмов Татьяны Бруни. Выставка удачно дополнена керамикой Инны Роговой и Натальи Корчёмкиной.

В лекционной программе фестивального клуба — лекции (12+) Ляли Кандауровой о произведениях Бетховена, Моцарта и Рахманинова; лекция Айрата Багаутдинова, посвящённая индустриальному наследию и его роли в современной урбанистике; лекции о балете и современном танце Наталии Вороненко и Богдана Королька; мини-цикл лекций заведующего отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи Игоря Мартынова, где речь пойдет о знаменитых «музыкальных» картинах из собрания галереи.

Кроме того, в эти дни пройдут: открытая встреча с пианистом Петром Айду и звуковым художником Глебом Глонти «Что такое «фонореализм»?» (12+); презентация арт-резиденции Дягилевского фестиваля «Кто живет на «Острове» (12+); поэтическая встреча с Юлием Гуголевым «Стихи вживую» (18+) — поэт и переводчик Юлий Гуголев выступит в Перми впервые с 2009 года и прочтет избранные тексты из своих поэтических книг; круглый стол «Возвращение к голосу: хоровая музыка сегодня» (12+) с участием Виталия Полонского (хор musicAeterna), Александры Макаровой (камерный хор Festino) и Валерии Сафоновой (хор Пермского театра оперы и балета). Среди эксклюзивных событий — лекция Юрия Сапрыкина «Божественная серия атональной жизни. ОБЭРИУ, Яков Друскин и музыка» (12+).

Просмотр и обсуждение криминального роуд-муви Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро», занимающего центральное место в фильмографии режиссера, с ведущими подкаста «На экране». Во время показа каждый сможет стать соведущим подкаста, высказать свои мысли, задать вопросы или поделиться эмоциями — обсуждение будет записано в живом формате прямо в зале. Подкаст «На экране» выходит с 2021 года. Его ведущие — Саша, Саня и Илья — с иронией и вниманием к деталям разбирают новинки кино и сериалов, от громких премьер до камерных онлайн-релизов. На этот раз предметом разговора станет «Безумный Пьеро» — размышление Годара о невозможности подлинной свободы, о языке, утратившем связь с реальностью, и о человеке, безуспешно пытающемся вырваться из этих ограничений.

В преддверии Дня города Пермская синематека приглашает провести вечер в ретро-стиле. На большом экране кинотеатра «Кристалл» плёночные кадры старой Перми оживут под музыку Пермского губернского оркестра, который представит праздничную программу «Тебе, любимый город!». Предыдущий концерт Пермского губернского оркестра «Музыка советского экрана», который состоялся 29 апреля, откликнулся публике: многие зрители подпевали знакомым мелодиям из «Девчат», «Служебного романа», «Берегись автомобиля» и других фильмов.

Работы шести непрофессиональных художников, которые составили в некотором смысле основу неофициальной культуры Перми рубежа тысячелетий. Здесь каждое художественное высказывание — многозначительно и в то же время полнокровно, высокохудожественно и одновременно вопиюще неформально. Художники: Анна Аборкина, Нина Горланова, Мансур Закиров, Анатолий Краев, Кирилл Крест, Валентина Пономарева. Выставка станет первым событием в юбилейной программе 10-летия ЦГК.

Уличные творческие мастерские для детей и взрослых — приключение в мире искусства и флоры.️ Участники узнают, как великие художники разных эпох изображали цветы, вместе с педагогами и художниками создадут цветочную инсталляцию своими руками и помогут расцвести десяткам ярких цветов. При плохой погоде мастерские будут перенесены в Образовательный центр галереи.

Экскурсия по выставке «Три века истории Перми»: где находился первый городской центр, куда он стал смещаться после 1842 года и почему; с какого времени на пермском гербе появился медведь; какой рейтинг Роскосмоса возглавил наш город? Все изменения, происходившие с городом, передаёт интерактивный макет — единственный такой в Перми. Концерт под открытым небом «Два праздника — одна душа»: в исполнении фольклорно-этнографической студии «Радольница» будут звучать народные песни, записанные в сёлах и деревнях Пермского края. Пешеходная экскурсия «Кама-река. Как Пермь у воды росла»: откуда происходит название «Кама», какое место занимает она среди рек России и Евразии, как изменилась Кама после образования водохранилища и какие тайны скрылись под его водой? Экскурсия пройдет по новому участку набережной — от Речного вокзала в направлении Мотовилихинских заводов.

Главная идея XI Межмуниципального фестиваля культурного наследия «Праздник русской печки» — битьё печи. Интересные беседы о лечебных и банных свойствах русской печи: как и чем лечили, как проводили разнообразные обряды. Один из них — обряд «Черöшлан», поминание усопших, от сглаза и порчи, прошение здоровья для домочадцев и домашних животных, а также обильного урожая.

В программе фестиваля:

— «Окулина-травница» (Выставка трав и лечебных снадобий, дегустация травяных чаев);

— «Черöшлан» — обряд поминания усопших у русской печки;

— «Бабушкины сказки у печки» — детская площадка;

— Гуляния по деревенским улочкам и закоулочкам;

— Топим печку и печем коми-пермяцкие шанежки;

— Печем хлеб по старинному рецепту;

— Посещение мастерской народного мастера Пермского края Анатолия Ивановича Останина по художественной обработке бересты;

— Выставка кухонной утвари;

— Мастер-класс по приготовлению шöмшыд — кваса со снытью;

— Мастер-класс по изготовлению сливочного масла из молока;

— Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества;

— Этнографическая экскурсия в дом-музей.

Fiori musicali — цикл концертов органной музыки в храмах Перми. Проект («Цветы музыки» в переводе с итальянского) назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, в том числе для Пёрселла и Баха. В новой программе виртуозная органистка Елена Привалова исполнит Прелюдию и фугу си минор и Фантазию и фугу ми минор и хоральные прелюдии из III тома «Клавирных упражнений». Эта программа соединяет в себе красоту баховской созерцательности и силу органного торжества, позволяя услышать, как в пространстве лютеранской церкви раскрывается духовная и эмоциональная глубина музыки Баха.

Фестиваль начнётся с катания на водных болидах, в 17:00 начнутся показательные выступления на воде, в 18:30 — финал соревнований на лодках класса «Дракон» и соревнования по парусному спорту, в 20:00 награждение победителей, в 20:50 — показательные выступления на водных болидах. Специальными гостями фестиваля станут екатеринбургская команда Skebreakers, чемпионы России по гидрофлайту (полёту над водой), и команда New star Racing team, которая представит зрелищные гонки на водных болидах. На набережной пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3, перетягиванию каната, мини-футболу и настольному теннису. Посетители смогут принять участие в испытаниях комплекса ГТО, мастер-классах по судомодельному спорту, прыжкам на батуте и в других активностях.

В программе Дягилевского фестиваля всё время возникают новые события. Так, «Седьмой параграф «Великого Учения» Корнелиуса Кардью» — это звуковой перформанс дирижера и хормейстера Евгения Воробьева, участником которого может стать каждый, кто открыт музыке и к исследованию себя, независимо от уровня или наличия музыкальной подготовки.

Это контактная хоровая импровизация, где звучание и не-звучание одинаково важны, где течение времени регулируется собственным дыханием, а в процессе развертывания музыкальной формы человек исследует себя во взаимосвязи с другими, свое одиночество среди людей и свое взаимоотношение с пространством.

Основа партитуры — Параграф №7 из сочинения The Great Learning («Великое учение») британского композитора Корнелиуса Кардью (1936-1981) на тексты Конфуция. На фестивале перформанс будет звучать в интерьерах Дворца культуры им. Солдатова. Ночью, когда затихают все другие голоса, гости фестиваля приглашаются к совместному опыту создания звучащего пространства и пребыванию в нем. Чтобы стать участником перформанса, нужно зарегистрироваться и пройти подготовку под руководством Евгения Воробьева. Для участия требуются только желание и возможность быть на репетициях:

12.06 — 12:00-15:00 Библиотека, Пермская галерея

13.06 — 12:00-14:00 Библиотека, Пермская галерея

13.06 — 19:00-21:00 ДК Солдатова

14.06 — 22:30-23.30 ДК Солдатова

Показ 14 июня в 23:59.

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