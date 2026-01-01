«Пермяки — звучит гордо» Лауреаты XXI Строгановской премии получили свои награды Поделиться Твитнуть

Пермское землячество

В Москве состоялось награждение лауреатов XXI Строгановской премии. На торжественной церемонии, организованной Пермским землячеством, отметили выдающиеся достижения уроженцев Прикамья в самых разных сферах. Мероприятие проводил первый зампредседателя правления Пермского землячества, депутат Госдумы РФ Игорь Шубин.

В номинации «За честь и достоинство» звание лауреата было присвоено сразу двум героям. Правление землячества приняло такое решение, так как в тройке номинантов оказалось два человека, проявивших исключительное мужество. Награду получил Герой Российской Федерации Алексей Линев. Он был номинирован за исключительный героизм в ходе СВО: более трёх месяцев он удерживал рубеж в селе Новониколаевка, продолжая успешно командовать разведгруппой и наносить урон противнику даже после получения тяжелейшего ранения. Также лауреатом премии в этой номинации стал Дмитрий Люлько — за мужество, проявленное в ходе боевых действий с 2022 года при освобождении населённых пунктов Новосёловка, Бахмут, Торецкое, Авдеевка и за героизм в ходе операции «Поток» при освобождении Суджанского района Курской области в марте 2025 года.

Лауреатом в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» стал сооснователь компании TrafficData Дмитрий Поносов. Его компания разрабатывает решения для интеллектуальных транспортных систем, которые применяются в десятках регионов России и за рубежом. Он был награждён за значительный вклад в реализацию комплекса мер по развитию безопасного дорожного движения на территории Пермского края, позволивших добиться сокращения числа погибших в ДТП на 30% и снижения транспортного риска на 20% за счёт внедрения интеллектуальных систем и повышения эффективности управления транспортными потоками.

Победителем в номинации «За высокие достижения в науке и технике» признан доктор географических наук, профессор ПГНИУ Сергей Пьянков. Он является создателем научной школы мирового уровня и ряда уникальных геопорталов. Под его руководством Пермь стала центром компетенций по цифровому картографированию территорий: созданные им атласы и геопорталы — «Атлас Перми» (2025) и «Атлас изменения климата Урала» — задают новые стандарты визуализации пространственных данных в России.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи» награду получила директор Большекустовской СОШ Светлана Абакшина. Её наградили за многолетнее эффективное руководство школой и системную работу по воспитанию и социальной поддержке подрастающего поколения: внедрение инновационных воспитательных практик, создание военно-спортивного клуба и инфраструктурных проектов, результаты которых обеспечили высокие достижения учащихся и улучшение качества жизни сельского сообщества.

Победа в номинации «За высокие достижения в спорте» досталась трёхкратной чемпионке Паралимпийских игр 2026 года в Италии Анастасии Багиян, прославившей Пермский край на мировой арене. Анастасия Багиян — российская паралимпийская лыжница, трёхкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года, заслуженный мастер спорта России. Её история — яркий пример силы духа, целеустремлённости и неустанного стремления к победе. Дополнительно Благодарностью Пермского землячества был отмечен спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Лауреатом в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стал директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов. Он награждён за внедрение современных и передовых производственных технологий и практик, за общественную работу и весомый вклад в развитие спорта Пермского края.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» премию получил учредитель издательства «Маматов» Ильдар Маматов. Награда присуждена за масштабную деятельность по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия России и Пермского края. За последние годы он передал образовательным учреждениям уникальные книжные серии, реализовал культурно-просветительский маршрут «Великая Северная экспедиция» протяжённостью 55 тыс. км и выступил продюсером исторических телепроектов, успешно объединив науку, искусство и массовое просвещение.

Награду в номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» вручили директору Пермской государственной художественной галереи Юлии Тавризян. Под её руководством Пермская галерея стала одним из ведущих музеев России, реализовав десятки крупных выставочных проектов федерального и международного уровня, создав уникальные образовательные и инклюзивные программы.

Специальный приз «Победитель общественного голосования» получил генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылёв. Он набрал наибольшее число голосов на сайте Пермского землячества, став лидером по числу голосов среди всех номинаций. Предприятие под его руководством поставляет продукцию под брендом «Бионорд» более чем в 50 регионов России и является одним из крупнейших налогоплательщиков края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Хочу поздравить всех номинантов и лауреатов Строгановской премии. Все вы — достойные люди, достойные представители Пермского края.

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество», президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Мы благодарим тех, кто прославляет Пермский край, кто, может быть, иногда незаметно, каждодневным трудом, служением сделал наш край лучше. Очень часто задают вопрос: а вдруг достойные кончатся? Хочу сказать: никогда не кончатся достойные пермяки! Пермяки — это звучит гордо!

Пермское землячество

Справка

Строгановская премия — главная общественная награда Пермского края, которая вручается за выдающиеся достижения людей, которые прославили Пермский край своими делами, учреждённая в 2005 году региональной общественной организацией «Пермское землячество».

Главная роль премии — выявление и поощрение лидеров в самых разных сферах: экономике, науке, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности.

Премия названа в честь династии промышленников и меценатов Строгановых, она призвана возрождать и поддерживать традиции высокого патриотизма, меценатства и служения родному краю.

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