Фундаменты успеха Пермский край подводит итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме Поделиться Твитнуть

ПМЭФ-2026 проходил в Северной столице с 3 по 6 июня. Делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным приняла участие в работе форума и ключевых мероприятиях деловой программы. Кроме того, состоялось подписание значимых для региона соглашений с ключевыми партнёрами Пермского края.

Центральным событием ПМЭФ-2026 стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина.

«Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас происходит изменение парадигмы глобального развития. Несмотря на все вызовы, наша страна создает новые партнёрства, финансовые и технологические решения, осваивает более перспективные рынки, — сообщил в своих социальных сетях Дмитрий Махонин. — Пермский край работает над развитием сотрудничества со странами-партнёрами. Наши предприятия производят продукцию, которая по некоторым характеристикам превосходит иностранные аналоги. Входим в тройку лидеров регионов ПФО по объёму товарооборота с зарубежными странами. Увеличиваем экспорт высокотехнологичной продукции. Помогаем нашим компаниям выходить на зарубежные рынки».

На полях ПМЭФ-2026 Дмитрий Махонин и генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную поддержку проектов и инициатив, которые создают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодёжи в различных сферах деятельности, а также развитие механизмов по выявлению и поддержке талантов, обеспечение распространения лучших практик.

Также документ предусматривает взаимную поддержку в рамках организации и проведения в Пермском крае проектов и конкурсов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников.

Андрей Бетин, генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж»:

— Пермский край — один из самых активных регионов. Более 410 тыс. участников, почти 900 победителей. Высокий интерес к проектам «Лидеры России», «Я — профессионал», «Это у нас семейное». Успешно работают Центры компетенций на базе Пермского государственного университета и педагогического университета. Выпускники наших программ работают в регионе, в том числе на уровне глав муниципалитетов, например Эдуард Соснин — глава Перми. Уверен, что соглашение даст новый импульс развитию талантов в Прикамье.

Подписание соглашения между Правительством Пермского края и Президентской платформой «Россия — страна возможностей»

Дорожное развитие

На площадке ПМЭФ-2026 прошла деловая сессия Государственной компании «Автодор» «Скоростные дороги — алгоритмы роста» с участием председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрия Сердечкина, Дмитрия Махонина, глав регионов страны, представителей госкомпаний и бизнеса.

Основными темами стали вопросы развития конкурентоспособной транспортной сети, бесшовной логистики и увеличение скоростных лимитов на федеральных трассах.

Дмитрий Махонин поделился с участниками мероприятия механизмами контроля за подрядчиками, опытом государственно-частного партнёрства при реализации дорожных объектов. Губернатор Пермского края отметил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за пять лет из федерального бюджета в регион было привлечено 15,6 млрд руб. — на эти средства отремонтировали более 800 км дорог. Также привлекаются инфраструктурные бюджетные кредиты — с 2022 года это более 15 млрд руб., направленных на реализацию крупных объектов.

Добавим, что в рамках форума Пермский край подписал соглашение с госкомпанией «Автодор», направленное на взаимодействие сторон в сфере сбалансированного развития градостроительного и промышленного потенциала в зоне тяготения автомобильных дорог государственной компании, а также на сотрудничество при реализации в регионе проектов строительства и реконструкции федеральных автодорог.

Встреча и подписание соглашения с Госкомпанией «Автодор»

Конкурентная и комфортная среда

На полях Петербургского международного экономического форума-2026 делегация Пермского края провела переговоры с руководством крупных промышленных холдингов и госкорпораций. Также были заключены соглашения с ключевыми партнёрами Пермского края.

Так, подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». В соответствии с соглашением, стороны будут укреплять партнёрство и объединять усилия для создания комфортной городской среды, взаимодействовать по ключевым направлениям социально-экономического развития Прикамья.

Меморандум о социально-экономическом сотрудничестве был подписан между Правительством Пермского края и АО «ОХК «Уралхим». Среди приоритетных сфер взаимодействия — развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городов присутствия компании в Пермском крае, включая модернизацию объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Программу технологического партнёрства Пермский край запускает с АО «Газстройпром». Подписанное соглашение позволит предприятиям и разработчикам Прикамья нарастить участие в крупнейших инфраструктурных проектах страны. Также стороны будут готовить специалистов и обмениваться лучшими практиками в области менеджмента на условиях конкурентной среды.

Пермский край запускает программу технологического партнёрства с АО «Газстройпром»

Дмитрий Махонин подчеркнул, что партнёрство между бизнесом и властью особенно значимо в контексте Года пермской промышленности, объявленного в регионе.

Также одним из ключевых событий стало подписание соглашения между Правительством Пермского края и Сбербанком. С помощью технологии «Процессная аналитика от Сбера» Сбер поможет региону повысить качество и эффективность государственного управления. Документ предусматривает также цифровизацию ключевых отраслей экономики Пермского края.

Пермский край и Ямало-Ненецкий АО будут развивать долгосрочное взаимодействие с участием Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» (НОЦ). Стороны будут взаимодействовать в области научно-технологического развития, реализации исследовательских проектов, коммерциализации научных разработок и внедрения передовых технологий при модернизации коммунальной инфраструктуры.

В спортивном направлении важным событием стало подписание соглашения между Пермским краем и АНО «Развитие хоккея». Стороны договорились о реализации совместных социальных проектов в области спорта на территории Пермского края, при этом основной акцент сделан на массовости и развитии дворового хоккея.

«Мы прекрасно понимаем, что массовость — это фундамент успеха. Так было раньше, и так будет всегда», — подчеркнул основатель детской хоккейной школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг.

Подписание соглашения между Пермским краем и АНО «Развитие хоккея»

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