Семейный кэшбек, ускоренная блокировка счетов и отказ от биометрии Какие законы вступают в силу в июне

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, затрагивающих разные сферы жизни — от социальной поддержки и торговли до безопасности на дорогах и защиты персональных данных. Подробности — в материале «Нового компаньона».

Ежегодная семейная выплата

Социальный фонд России с 1 июня начнёт принимать заявления на семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Государство пересчитает НДФЛ по льготной ставке 6% и вернёт разницу. Выплата положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным требованиям.

Подать заявление можно будет через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд России.

Индексация пенсий

В июне перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии получат несколько категорий пенсионеров. В первую очередь, это касается тех, кто отметил 80-летие, или кому в мае этого года впервые установили инвалидность I группы. Для этих граждан предусмотрена двукратная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, а также отдельная надбавка на уход. Кроме того, перерасчёт коснется пенсионеров, уволившихся с работы в мае, что позволит учесть пропущенные индексации, а также тех, у кого возникло право на перерасчёт из-за появления иждивенцев или подтверждения северных и сельских надбавок.

Помимо этого, с июня матери-героини, вышедшие на пенсию, смогут получить доплату, для чего нужно подать заявление в Социальный фонд России. Базовый размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 руб., а после увеличения — 19 169,38 руб. При этом, если пенсионеру ранее была назначена доплата по инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторного удвоения не произойдёт. В связи с выходным на День России (12 июня) пенсии досрочно выплатят тем, у кого дата выплат совпадает с праздником.

Ограничение на продажу вейпов

С 1 июня в России вступают в силу новые правила, касающиеся продажи вейпов и электронных сигарет. Теперь продажа этих устройств и жидкостей к ним будет разрешена исключительно в стационарных магазинах. Это означает, что под запрет попадают ярмарки, рынки, выставки, а также продажа через вендинговые автоматы и интернет-магазины. Основная цель этих изменений — сократить доступ несовершеннолетних к устройствам для курения и устранить возможность анонимной покупки.

Новые меры касаются не только никотиновых вейпов, но и безникотиновых электронных сигарет, которые ранее не регулировались. За нарушение новых правил предусмотрены серьёзные штрафы как для продавцов, так и для владельцев торговых точек. Эти изменения направлены на усиление контроля за оборотом такой продукции и защиту здоровья граждан, особенно молодёжи.

Ускоренная блокировка счетов

С 14 июня банки будут быстрее блокировать счета граждан, включенных в перечень Росфинмониторинга. Заморозка операций должна происходить в течение суток, включая выходные дни.

Под дополнительный контроль также попадут подозрительные переводы и операции. Любая подозрительная операция также будет блокироваться на пять рабочих дней для проверки.

Отказ от биометрии

С 1 июня 2026 года в России вступает в силу важное нововведение, которое касается использования биометрических данных. Россияне получат возможность официально отказаться от сбора, хранения и размещения своих биометрических данных (изображение лица и запись голоса) в Единой биометрической системе. Это право позволяет не только запретить дальнейшее использование этих данных, но и отозвать ранее данное согласие на их обработку. Для этого достаточно обратиться в любой многофункциональный центр (МФЦ) и подать соответствующее заявление.

Сотрудники МФЦ обязаны обработать заявление в течение одного календарного дня. Отказ от биометрии не повлияет на доступ к государственным услугам, однако может ограничить некоторые возможности, связанные с использованием биометрических технологий, например, ускоренную регистрацию на авиарейсы.

Национальные стандарты для гостиниц и отелей

С июня в России начинают действовать два новых национальных стандарта, обязательных для всех средств размещения туристов, включая гостиницы, отели, хостелы и апартаменты. Первый стандарт (ГОСТ Р 72 261-2025) устанавливает единые требования к объектам размещения: порядок присвоения категорий, обязательное оснащение номеров, регламент работы и стандарты обслуживания. Это позволит унифицировать качество сервиса и создать прозрачную систему оценки для гостей. Второй стандарт (ПНСТ 1017-2025) регулирует вопросы приёма иностранных путешественников: вводятся рекомендации по учёту их языковых и культурных особенностей.

Владельцам и управляющим средствами размещения предписано адаптировать работу под новые требования: размещать информацию для гостей на нескольких языках, нанимать персонал со знанием английского, а также корректировать меню и наполнение номеров с учётом международных стандартов.

Расширение обязательной маркировки «Честный знак»

С 1 июня в России значительно расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак», и ужесточаются требования к участникам оборота. Ключевые изменения затронут кофе, цикорий и завариваемые напитки (все виды кофе, экстракты, концентраты и готовые продукты на их основе), икру осетровых и лососевых рыб (вводится учёт каждой единицы), а также форменную, специальную и рабочую одежду вместе с меховыми изделиями. Для молочной продукции, соков, жидкого мыла, кормов для животных и велосипедов вводятся более строгие правила оборота.

Теперь производители, импортёры и продавцы этих категорий товаров обязаны получать, наносить и оплачивать коды маркировки, а также передавать сведения о вводе продукции в оборот в систему. Кроме того, для ряда других групп (табачная продукция, одежда, молочка, корма для животных, парфюмерия, БАДы и др.) расширяется перечень сведений для передачи в «Честный знак» — теперь при регистрации обязательно указывать данные о разрешительных документах, без которых товар не будет допущен к обороту.

Ужесточение наказаний для водителей

Поправки в КоАП РФ, которые вступают в силу в июне, ужесточают наказания для водителей. Одним из ключевых изменений является увеличение штрафа за выезд на встречную полосу до 7500 руб., если нарушение зафиксировано камерой. При этом, если нарушение выявит инспектор ДПС, водителю грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторный выезд на встречную полосу в течение года приведёт к лишению водительского удостоверения на один год, независимо от способа фиксации нарушения.

Вводится также единый федеральный штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 руб., который будет действовать по всей стране, а оплатить парковку необходимо в течение 15 минут после остановки автомобиля. Ужесточаются требования и к чистоте государственных регистрационных знаков: водители обязаны обеспечивать их читаемость перед началом движения, независимо от погодных условий. За нечитаемые номера предусмотрен штраф.

Рост госпошлин за выделение телефонного номера

С 1 июня значительно увеличат госпошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи. Пошлина за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования составит 100 руб. Также такая же пошлина будет взиматься за один номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи РФ.

Пошлины за другие виды ресурсов нумерации также увеличатся. Например, за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи пошлина составит 6,5 млн руб., а за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи — 70 тыс. руб.

Новые правила импорта (система СПОТ)

В России вводится национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая ужесточит контроль за импортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Импортеры будут обязаны не позднее чем за два дня до ввоза товаров оформить электронный документ о предстоящей поставке, содержащий данные о получателе, перевозчике и поставщике, а также внести обеспечительный платеж. После этого система сформирует QR-код, который необходимо передать перевозчику для предъявления на границе.

В июне импортёры временно освобождаются от уплаты обеспечительного платежа, что позволит облегчить переходный период к новым правилам. Однако с 1 июля обеспечительный платёж станет обязательным. Система СПОТ позволит контролировать импортируемые товары до их пересечения границы, что минимизирует риски взаимодействия с недобросовестными компаниями и способствует формированию честной конкурентной среды.

