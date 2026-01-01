Быстрее. Качественнее. Технологичнее Пермский край вошёл в топ-3 рейтинга регионов по эффективности инвестиционно-строительного цикла Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В своем ежегодном послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обозначил ключевые ориентиры развития строительной отрасли: скорость, качество и технологичность. Для достижения этих целей в регионе пересмотрели подходы к землепользованию, оптимизировали работу с проектной документацией и внедрили современные инструменты контроля за ходом работ.

Анализ градостроительной документации подтверждает высокий потенциал территории: объем перспективного строительства оценивается примерно в 7 млн кв. метров. При возведении социальных объектов приоритет отдается местным подрядчикам: за последний год 85% контрактов заключено с пермскими компаниями, а доля материалов регионального производства на стройплощадках превышает 70%.

«Благодаря применению разработанных эффективных конструктивных решений для строительства больших школ — на 1050 мест — удается строить их в сроки до года. При этом каждая такая школа уникальна по-своему. Разработан современный проект общежития на 80 мест, который можно тиражировать в Пермском крае и других регионах. Первым в масштабной программе строительства общежитий для студентов в прошлом году построили общежитие в Суксуне. В этом году по аналогичному проекту завершим строительство общежитий в Барде, Куеде, с. Снежное в Октябрьском округе», — отметили в министерстве строительства.

Значимых результатов удалось достичь благодаря сокращению сроков государственной экспертизы проектно-сметной документации более чем на 40%, а также централизации региональных полномочий в сфере строительства социальных объектов. Комплекс мер позволил поднять Пермский край с 12-го на 3-е место в рейтинге субъектов РФ по эффективности инвестиционно-строительного цикла.

В регионе формируется новая среда проживания, основанная на современных стандартах комфорта. За шесть лет каждая третья семья в Прикамье улучшила жилищные условия, а с 2020 года введено в эксплуатацию 10,5 млн кв. метров нового жилья.

Параллельно продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По темпам расселения Пермский край три года подряд удерживает лидерство в ПФО: за шесть лет в безопасное жилье переехали 59 тысяч человек.

С осени 2025 года стартовал новый этап реализации национального проекта. В Прикамье активно применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ): благодаря ему более 900 семей уже решили жилищный вопрос, а в ближайшие пять лет помощь получат еще около 2 тысяч семей — это свыше 15% от общего объема программы. Использование КРТ также предусматривает опережающее создание социальной инфраструктуры.

Отдельный акцент сделан на развитии жилищного строительства в муниципальных образованиях. Если пять лет назад возведение нового жилья в территориях было экономически невыгодно для застройщиков, то сегодня благодаря адресным вложениям построено 57 многоквартирных домов. Для дальнейшего расширения географии строек создан Региональный оператор жилищного строительства.

Губернатор поручил инфраструктурному блоку правительства совместно с главами округов проработать программы жилищного строительства с максимальным использованием потенциала КРТ в каждой территории.

Председатель комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов отметил ключевые изменения в регионе за шесть лет и перспективы развития: «В послании губернатор акцентировал внимание на результатах градостроительной отрасли. Самое главное — это четко выверенная стратегия и изменение подходов к строительству. Мы очень сильно продвинулись в создании внутренних производителей стройматериалов. 85% подрядных организаций зарегистрированы в Прикамье — существенная доля. Это еще один драйвер, который позволяет строить и оставлять деньги внутри региона. Пермский край добился больших результатов в цифровизации отрасли строительства и оптимизации сроков возведения объектов. Этот акцент, который сделал губернатор важен для развития отрасли».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.