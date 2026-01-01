Курс на опережение Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин — о достижениях и стратегии развития региона

Правительство Пермского края

В среду, 27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с Ежегодным посланием. В числе ключевых тем — достижения в сферах строительства, международного сотрудничества и экспорта, а также технологических производств.

Строим быстрее, качественнее, технологичнее

Доля материалов пермского производства на краевых стройках сегодня превышает 70%, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, регион активно использует эффективные типовые проекты — в частности, при строительстве школ и общежитий. За счёт централизации полномочий по строительству социальных объектов на уровне региона удалось повысить как скорость, так и качество работ. Благодаря этому сроки реализации объектов сократились на всех этапах. В результате Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге субъектов РФ по инвестиционно-строительному циклу — поднялся с 12-го на 3-е место.

За последние шесть лет каждая третья семья в Прикамье улучшила жилищные условия: с 2020 года построено 10,5 млн кв. м нового жилья. При этом, как отметил глава региона, Пермский край три года подряд удерживает лидерство в ПФО по объёмам расселения аварийного фонда.





«За шесть лет мы переселили 59 тысяч жителей. Только с января по май текущего года в благоустроенные квартиры переехали 1 195 человек», — сказал Дмитрий Махонин.





Губернатор добавил, что для решения задачи активно применяется механизм КРТ, благодаря ему жилищные условия уже улучшили более 900 семей, а в ближайшие пять лет этот показатель вырастет ещё на 2 тысячи семей — это более 15% от общего объёма программы расселения.





Комфортная среда — в приоритете





Вопросы развития инфраструктуры, газификации, обновления транспорта и обустройства общественных пространств во всех муниципальных образованиях края были и остаются нашими приоритетами, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, «драйверами» этой работы выступают Народная программа партии «Единая Россия», федеральные проекты и региональная программа «Комфортный край».





«Для обновления коммунальной инфраструктуры мы используем все возможные источники: федеральные и региональные программы, инвестиции коммунальных операторов, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг», — отметил глава региона.





Важной частью формирования комфортной среды он назвал благоустройство. При поддержке федеральных программ за шесть лет в регионе привели в порядок более 25 набережных, 45 центральных площадей и территорий домов культуры.





Международное сотрудничество и экспорт

Число предприятий Пермского края, которые в рамках промышленной кооперации поставляют продукцию, технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам, выросло до 608, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, регион уже пять лет входит в ТОП-15 субъектов страны по объёму экспорта и удерживает третье место в округе. Вопросы промышленного развития, включая международную кооперацию и экспортный потенциал региона, будут отражены в отдельном блоке новой Народной программы «Единой России» до 2031 года.





«Мы продолжим организацию бизнес-миссий, продвижение продукции пермского производства на новых рынках и поддержку экспортеров», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





Губернатор представил системное видение будущего и ключевых векторов развития Пермского края, отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Армен Гарслян.





«Мы видим, что губернатор и Правительство Прикамья продолжают сохранение курса на укрепление экспортного потенциала региона, переориентацию на новые рынки и системную работу с бизнесом по поддержке и развитию экспорта», — прокомментировал он.





Пермский край является опорным для нашей державы, подчеркнул Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми.





«Основа нашего края — тяжёлая промышленность, машиностроение, металлообработка, целый ряд цифровых предприятий. Все эти производства не только повторяют успехи прошлого, но и создают задел на будущее», — сказал Аверьянов.





Рост МСП и МТК

Благодаря мерам поддержки и курсу на технологическое перевооружение бизнес в Пермском крае активно встраивается в промышленную кооперацию с крупными отечественными и зарубежными холдингами, заявил губернатор Дмитрий Махонин в ежегодном послании.





«Традиционно считается, что малое и среднее предпринимательство — это прежде всего торговля. Но сегодня это далеко не так. МСП в Пермском крае — это в том числе малые технологичные компании и высокотехнологичные производства», — сказал Дмитрий Махонин.





Всего в Пермском крае сегодня действует более 109 тысяч субъектов МСП, которые являются крупнейшим работодателем в регионе. Краевые меры поддержки помогают предприятиям модернизировать производство, запускать новые направления, осваивать дополнительные рынки.





«Адресная поддержка региона помогает бизнесу модернизировать и осуществлять техническое перевооружение производства, расширять ассортимент и выходить на новые рынки», — подчёркивает Армен Гарслян.

