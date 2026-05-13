«Любой социальный вызов — это возможность» Как в ПЦБК реализуются экологические проекты и социальные программы

Фото: пресс-служба ПЦБК

Эффективность и благонадёжность компаний сегодня измеряются не только финансовыми показателями, но и вкладом организаций в общественное благосостояние. Группа предприятий «ПЦБК» (Пермская целлюлозно-бумажная компания) является одним из примеров таких предприятий в Прикамье.

Сохранность природы

По словам генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, одни из важнейших вопросов для предприятия — экологические. Комбинат, например, реализует долгосрочную программу по модернизации важной составляющей целлюлозно-бумажной промышленности — биологических очистных сооружений, рассчитанную до 2028 года.

Среди других проектов: зарыбление водоёмов региона, которое проводится несколько раз в год, ежегодная высадка саженцев ели и сосны взамен берёзы, которую используют для выпуска бумаги. А ещё — экологические проекты по работе со школьниками, студентами и воспитанниками детского сада, в том числе празднование Дня эколога и Дня защиты детей, сбор макулатуры в рамках акции «Экоприём».

Ставка на людей

«На устойчивое развитие предприятия влияют люди, сотрудники. Главная ставка у нас — на людей. Корпоративная культура ПЦБК построена по принципу человекоцентричности», — поделилась директор департамента управления персоналом ПЦБК Ольга Коршунова.

Сотрудников на предприятии учат правильно давать обратную связь, проводят встречи с работниками, выявляют проблемы и так называемые «красные зоны».

На комбинате внедряют современные технологии, модернизируют оборудование, автоматизировали ряд процессов, используют роботы-манипуляторы для облегчения физического труда, запустили системы управления предприятием и онлайн-платформы для обучения и общения.

Комбинат помогает сотрудникам, которые хотят получить высшее образование или повысить квалификацию, реализует программы наставничества.

«Любой социальный вызов для нас — это возможность. Возможность для развития. Если говорить про социальные вызовы, которые связаны с демографической ситуацией в стране, когда мы понимаем, что работоспособной молодёжи намного меньше, чем хотелось бы, то мы готовимся к этому вызову заранее: работаем со школьниками и студентами, выходим в детский сад, чтобы готовить ребят к выбору будущей профессии», — отметила Ольга Коршунова.

Сотрудники, для которых ПЦБК становится первым местом работы, а также молодые люди, которые пришли трудоустраиваться на комбинат сразу после армии, получают материальную помощь.

В апреле ПЦБК исполнилось 67 лет. На предприятии отметили, что к этой дате насчитали у себя 100 трудовых династий из трёх и более поколений, общий стаж каждой достигает 150 лет.

«Наши сотрудники понимают, что их поддерживают, что они работают в хорошей современной компании, что они всегда здесь получат помощь и поддержку, поэтому и работа у них соответствует этому. Текучесть кадров у нас не такая, как у других компаний, настрое­ние и моральное состояние рабочих значительно лучше», — добавил Юрий Марков.

Ответственность перед жителями

ПЦБК находится в отдалённом микрорайоне Перми — Голованово, это районообразующее предприятие.

ПЦБК занимается поддержанием порядка, благоустройством дворов и дорог, проводит культурные и спортивные события, обеспечивает работу спортивных секций. Только в прошлом году в социальную инфраструктуру микрорайона вложили более 60 млн руб.

Помимо этого, в микрорайоне отмечают снижение уровня преступности, в том числе благодаря работе добровольной народной дружины предприятия и установке более 200 уличных камер видеонаблюдения.

