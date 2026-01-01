Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь — столица органной музыки Пермская филармония впервые приняла Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России

Фото: Любовь Изгагина/Пермская филармония

На три дня Пермь стала музыкальной столицей России. Здесь собрались ведущие мастера органной музыки — профессора и заведующие соответствующими кафедрами столичных консерваторий, солисты многих филармоний, активно концертирующие музыканты-виртуозы, увлечённая своей профессией творческая молодёжь… С 22 по 24 мая Пермская краевая филармония принимала у себя Десятое всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России (СКОР).

Когда упоминаешь об этом факте в разговоре с пермяками, всегда слышишь вопрос: «А почему в Перми?», а в подтексте звучит: «Такие события обычно происходят в столицах. Разве нет?». Оказывается, нет. Совещание проходит каждый раз в новом городе, в котором есть активно действующая концертная организация и подходящая концертная площадка; а если уж тема повестки звучит как «Органное искусство как фактор устойчивого развития региона», то Пермь — самый очевидный претендент.

Пермский край — отличный пример того, как появление концертного органа и Органного зала в столице региона даёт мощный толчок его культурному и социальному развитию. Открытие Органного зала Пермской филармонии в декабре 2003 году быстро и резко изменило жизнь в Перми и Пермском крае. Сферы культуры и досуга поделились на «до» и «после»; эффект от этого события можно сравнить с эффектом от открытия нового здания Пермской галереи в марте нынешнего года: появились новые продвинутые площадки для событий самого разного формата, изменилась событийная повестка, мощное развитие получили культурные запросы пермяков. Одним словом, Пермь — не просто место проведения совещания органной секции СКОР, но и наглядный пример актуальности его повестки.

Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»:

— Орган до сих пор остаётся каким-то чудом, и это, естественно, привлекает людей. Органная музыка может стать градообразующей единицей, смыслообразующей. Органная жизнь в Перми отвечает этому тезису: прекраснейший органный зал с живым духовым органом, с очень хорошей технической базой, которая позволяет делать концерты-спектакли, — свет, архитектура зала с интересными возможностями для мизансцен... Филармония всё делает на таком современном уровне, как и должно быть, поэтому неслучайно, что мы здесь сегодня собрались: мы приезжаем органной секцией в те города, где есть богатая органная жизнь.

Ещё одна причина, по которой совещание было назначено именно в Перми, — юбилей Пермской филармонии, которой нынче исполняется 90 лет.

Галина Кокоулина, директор Пермской филармонии:

— Нашей филармонии в этом сезоне — 90 лет, а пермскому органу 23 года. Наш орган знают во всём мире благодаря проектам и фестивалям Пермской филармонии. Известному Международному фестивалю органной музыки, ставшему настоящим брендом Прикамья, — уже более 20 лет. Мы можем поделиться своим опытом и с радостью послушать коллег из разных регионов страны, и такое профессиональное общение для нас очень важно.

В работе совещания приняли участие руководители концертных организаций, залов органной музыки, органных фестивалей и конкурсов, специалисты по творческому планированию и концертирующие органисты — всего 29 человек из 14 городов России, от Санкт-Петербурга до Читы. Обсуждались самые разные аспекты повестки: от физиологии и психологии воздействия органной музыки на человека до проблем освещения органных проектов в СМИ. Подробно обсудили опыт различных регионов, испытавших благотворное воздействие появления органа, особенно заострив внимание на отдалённых районах России на примере Читы и городах регионального подчинения на примере Нижнего Тагила. О пермском опыте подробно рассказала Евгения Камянская — заместитель директора Пермской филармонии по планированию концертной деятельности, профессор Пермского института культуры, лауреат премии «Органист года».

Ирина Андреева, директор зала органной и камерной музыки «Родина» (Челябинск), куратор органной секции СКОР:

— Мы говорим о том, как формируется органная культура в каждом регионе: и в Урало-Сибирской зоне, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Орган — инструмент очень непростой, очень дорогостоящий, он требует особого обслуживания; и органисты-гастролёры — тоже дорогое удовольствие. Поэтому наличие органа, органного зала, его качество — это показатель благополучия региона.

Много говорили о новейших тенденциях в развитии органной культуры.

Ирина Андреева:

— Орган — инструмент, который прекрасно может работать в коллаборации с другими инструментами; он всеобъемлющий, многофункциональный и сочетается прекрасно с любыми форматами. Сейчас есть тенденция именно создавать расширенные форматы органных событий.

Евгения Камянская, заместитель директора Пермской филармонии, солистка-органистка:

— Очень многие филармонии сейчас приобретают электронные органы: это важная тенденция развития органного искусства в регионах. Такая инструментальная база позволяет выезжать в территории, в которых невозможно поставить стационарный орган. Такие органы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Белгороде и других городах. Такие органы ставят в библиотеках, в музеях, на всевозможных экспозициях… Например, в Калининграде титулярный органист кафедрального собора играет на стадионе перед матчами. Это действительно «искусство в массы»!

О новых форматах событий, связанных с органной музыкой, говорил в своём докладе «Орган в современной концертной индустрии. Новые территории — арена, планетарий, кинотеатр, стадион, опен-эйр» Тимур Халиуллин, солист Белгородской филармонии, приглашённый солист ещё трёх филармоний и Московского дома музыки; он не только рассказывал о необычных органных событиях, но и провёл одно из них в Перми: впервые в Органном зале Пермской филармонии прошла открытая органная репетиция, во время которой шла трансляция прямо изнутри органа, где были установлены видеокамеры. Это был первый технический опыт, который сейчас будет репродуцироваться во многих регионах страны.

Тимур Халиуллин, первый лауреат премии «Органист года»:

— Как происходит процесс аранжировки, транскрипции или переложения произведений, адаптация к конкретному инструменту… Эту завесу тайны мы приоткрыли для зрителей в новом формате. Это невероятно увлекательно! Настоящее таинство...

Публика получила от совещания по органной музыке не меньше, чем профессионалы. Кроме открытой репетиции Тимура Халиуллина, состоялись два гала-концерта — очень редкий формат в практике органной музыки. В первый вечер работы совещания на одной сцене выступили семь ведущих российских органистов!

Программа гала-концерта была настоящей антологией: звучала музыка разных эпох, разных национальных традиций; очень популярная — например, токката и фуга ре-минор Баха, которой открыла концерт Евгения Кривицкая, и, напротив, редко исполняемая, как, скажем, сочинения современного франко-ливанского композитора Наджи Хакима. Особым акцентом стала органная эксцентрика: так, дуэт органистов — Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург) и Дмитрий Ушаков (Томск) — сыграл «Вальсы Штрауса в четыре ноги». Солирующая педаль стала «фишкой» и выступления Тимура Халиуллина, который буквально протанцевал органно-педальную транскрипцию «Астурии» Исаака Альбениса.

В завершении органного форума состоялся гала-концерт молодых органистов страны — невероятно обаятельных девушек и юношей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Перми; пермская публика особенно рада была видеть Майю Мокрецову, которую помнит с тех времён, когда девочка-вундеркинд, ещё будучи ученицей музыкальной школы, впервые выступила в качестве органистки.

По итогам совещания состоялся круглый стол участников форума, на котором обсуждались вопросы проведения фестивалей и конкурсов органной музыки в рамках органной секции, и было принято решение о поведении XI Всероссийского совещания органной секции СКОР в Челябинске, получившем статус «Культурная столица России-2027».

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Для города-миллионника иметь орган — это хороший тон. Это даёт жителям ощущение, что им доступна мировая культура высочайшего уровня непосредственно в месте проживания, для них это действительно важно. Пермь имеет амбиции быть центром развития промышленности, науки, культуры и образования, а для людей, которые нужны, чтобы эти сферы развивались, важно чувствовать себя в центре мира, где бы они ни находились. То, что к нам приехали органисты со всей России, чтобы обсудить свои профессиональные вопросы, — это показатель высокого уровня культуры региона, интереса к работе Пермской филармонии и к органному искусству в целом.

За три дня форума его участники посетили Пермскую галерею, Пермский театр оперы и балета, Музей пермских древностей, Пермскую краевую специальную музыкальную школу... Участникам совещания было что обсудить в кулуарах помимо узкопрофессиональных вопросов.

