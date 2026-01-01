Максим Артамонов Языковая идентичность Как пермское бизнес-сообщество реагирует на изменения после вступления в силу закона о защите русского языка

Константин Долгановский

С 1 марта в России действует новый федеральный закон, по которому все вывески, меню, рекламные материалы) должны быть только на русском языке. В регионах с официально признанным вторым государственным языком допускается дублирование, но русский текст обязан быть главным и легко читаемым. Пермские предприниматели уже начали приводить свои вывески и рекламные конструкции в соответствие с требованиями, чтобы не попасть под штрафы и избежать лишних расходов. Однако этот процесс требует определённых финансовых затрат. О том, как пермское бизнес адаптируется к реалиям в связи с вступившим в силу законом о защите русского языка, — в материале «Нового компаньона».





Первые нарушения





С момента введения новых правил оформления вывесок в ведомство не поступало ни одной жалобы на нарушение языковых требований, и ни одного дела об административном правонарушении не было возбуждено, рассказали «Новому компаньону» в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. В то же время на сайте регионального Роспотребнадзора в начале мая появилась новость о том, что в пермском супермаркете «НИ ХАО» были выявлены нарушения. С жалобой обратился один из покупателей. Как выяснилось, у части продукции в магазине не было средств идентификации системы «Честный знак» и сведений о товарах на русском языке. В результате на 162 единицы напитков наложили арест и приостановили реализацию. В отношении индивидуального предпринимателя, управляющего магазином, возбудили дела по нескольким статьям КоАП РФ.





В Роспотребнадзоре пояснили, что задача ведомства — следить за тем, чтобы вся информация для покупателей (например, вывески, указатели, таблички в магазинах и кафе) была на русском языке. Это требование не распространяется на рекламу и отдельные случаи, прописанные в законе. В частности, закон не затрагивает зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования, поэтому бренды с официальной регистрацией могут оставить англоязычные названия. В остальных случаях рекомендуется добавить перевод или зарегистрировать товарный знак. При необходимости можно использовать и другие языки народов России, но русский должен быть основным. Если есть надписи на иностранных языках, они должны дублироваться на русском и быть оформлены так же заметно.





По закону продавец обязан обеспечивать покупателей полной и достоверной информацией о товаре на русском языке, а также передавать сведения о маркированной продукции в систему мониторинга. В случае несоблюдения этих требований потребитель вправе требовать соблюдения своих прав, а нарушителям грозят серьёзные санкции.





За нарушение требований к языку вывесок и меню предусмотрены штрафы до 10 тыс. руб. для компаний, а за несоблюдение правил в рекламе — до 500 тыс. руб. по линии ФАС.





Бизнес замер в ожидании





Внутри бизнес-сообщества наблюдаются полярные оценки закона о защите русского языка и соответствующих требований к предпринимателям. Об этом в беседе с «Новым компаньоном» сообщила директор по развитию рекламно‑производственной компании «Реклама59», член Совета Пермской торгово-промышленной палаты Татьяна Черткова.





«Те, чьи бренды годами строились на латинице, закономерно недовольны. Особенно это касается международных сетей и молодых проектов, где английское название было частью позиционирования и маркером «своей» аудитории. Их опасения понятны: смена вывески — не просто перевод, а риск разрыва визуальной идентичности. При этом открытого протеста нет. Бизнес занял «выжидательную» позицию: все смотрят друг на друга и ждут первых реальных штрафов», — рассказала Черткова.





По словам эксперта, несмотря на то, что закон вступил в действие уже более двух месяцев назад, низкая активность предпринимательского сообщества с переходом на новые правила связана с несколькими причинами, которые работают одновременно.





Главная из них — недостаточная информированность. Такая ситуация привела к тому, что никто не понимает, какой будет порядок проверок в рамках ФЗ № 168 и будут ли инспекторы смотреть на вывески только при плановых проверках. Или достаточно жалобы от соседней организации, чтобы приехали и выписали штраф, рассуждает эксперт.





«Понятной схемы ещё нет, поэтому бизнес и замер в ожидании. Пока непонятно, кто, как и за что будет реально наказывать, никто не побежит менять вывеску добровольно. Это нормальная реакция на правовую неопределённость», — пояснила Черткова.





Ещё одна причина «выжидательной» стратегии бизнеса — финансы. Собеседница «Нового компаньона» обратила внимание на то, что замена вывески — это не только сама конструкция, но и дизайн-макет, демонтаж старой вывески и монтаж новой, а часто ещё и перепечатка меню, визиток, упаковки, обновление соцсетей и сайта.





Эксперт привела пример небольшой кофейни или парикмахерской, владельцы которых, учитывая новые требования должны будут предусмотреть дополнительно от 50 до 100 тыс. руб. И это при том, что никакого практического эффекта для продаж эти изменения не несут. В условиях, когда спрос упал практически на всех рынках, а выручка понизилась, любые дополнительные затраты, по словам эксперта, «бьют больно».





«Что касается потери узнаваемости бренда, то этот страх, на мой взгляд, преувеличен. На практике бренд запоминается не одной только вывеской, а совокупностью всего: местом, интерьером, уровнем сервиса, вкусом, атмосферой, наконец. Если внутри всё осталось по-прежнему хорошо — клиент адаптируется к новому названию на русском очень быстро», — резюмирует собеседница «Нового компаньона».

