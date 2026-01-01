Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль: особые ракурсы Кураторы специальных программ Дягилевского фестиваля 2026 — о том, чего ждать от фестивального клуба, образовательной программы и резиденции «Остров» Поделиться Твитнуть

Схлынул ажиотаж от начала продажи билетов на Дягилевский фестиваль нынешнего года. Купить билеты на главные события удалось далеко не всем; однако фестиваль предлагает в высшей степени достойные альтернативы. Некоторые из бесплатных событий не менее, а то и более интересны, чем хиты основной программы.

Об этом рассказывают куратор образовательной программы фестиваля Анна Фефелова, куратор фестивального клуба Ляля Кандаурова и куратор арт-резиденции «Остров» в Хохловке Евгений Маленчев.

Анна Фефелова: «Образовательная программа из будущего стала настоящим»

— В этом году образовательная программа Дягилевского фестиваля пройдёт в десятый раз. Вы приготовили что-то специальное в связи с этим юбилеем?

— Мы впервые представим наших выпускников за все 10 лет; это будет часть специальной фестивальной программы «Горизонты Д».

В рамках проекта «Резиденции Союза композиторов России» при поддержке Министерства культуры России мы покажем оперу-вербатим Анны Поспеловой «Три сестры» (12+. — Ред.), написанную специально к фестивалю. Анна была автором самой первой оперы, поставленной в рамках нашей образовательной программы, — это была мини-опера «Уснувший» в 2017 году, и вот теперь она — уже именитый автор, хорошо себя зарекомендовавший, — возвращается на фестиваль с премьерой оперы по Чехову. Понятно, откуда возникло желание сделать премьеру этой оперы именно в Перми, и на очень не­обычной площадке — в бальном зале гуманитарно-педагогического университета, в локации старой губернской Перми.

Этот спектакль мы выпускаем в партнёрстве с театром «Новая опера». Иван Виноградов, дирижёр-постановщик спектакля, тоже выпускник образовательной программы Дягилевского фестиваля, самого первого выпуска, 2016 года, где он прошёл дирижёрский мастер-класс Теодора Курентзиса. Есть наш выпускник и среди исполнителей-инструменталистов.

В этом спектакле всех по три: три героини, три певицы, три инструмента. В текстах используется вербатим — подлинные монологи жителей разных городов России.

Второй проект с выпускниками — это фестивальный хор.

Мы уже третий год подряд проводим хоровую лабораторию с Виталием Анатольевичем Полонским. В этом году мы соберём выпускников прошлых двух лет и тех, кто будет участвовать в лаборатории в этом году, и с этим большим составом молодёжного фестивального хора готовим «Хоровой променад» (12+. — Ред.), который будет проходить в новом здании Пермской художественной галереи. Виталий Анатольевич специально разрабатывает программу этого перформанса вместе с Серафимом Яковлевым, одним из выпускников хоровой лаборатории 2024 года, который на этом проекте выступает в качестве его ассистента.

По традиции мы проведём программу «Начало» для педагогов детских музыкальных школ Пермского края. Я считаю, что педагоги-музыканты из Пермского края обязательно должны приезжать на фестиваль, потому что для них это гигантский источник вдохновения: не только мастер-классы и психологические тренинги, которые мы проводим, но и возможность услышать новую музыку, побыть в этой атмосфере; а дальше они это транслируют детям.

— Наверное, можно подвести какие-то итоги за 10 лет работы образовательной программы?

— Я собрала статистику за 10 лет, и оказалось, что более 500 человек прошло через образовательную программу. Мы провели среди них анкетирование и выяснили, что больше 90% из них считают, что участие в Дягилевском фестивале изменило их жизнь. Многие после Дягилевского фестиваля очень преуспели в карьере. Наша выпускница Елене Гвритишвили поёт в Баварской опере. Азим Каримов, выпускник дирижёрского мастер-класса Теодора Курентзиса, дирижирует в Гамбурге и Мюнхене. Алексей Рубин — художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Николай Цинман — главный дирижёр Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии. У половины наших выпускников-дирижёров свои оркестры, у всех куча проектов…

Я могу сказать, что образовательная программа из будущего стала настоящим, и мы в этом году позволим себе сосредоточиться на наших выпускниках и дать им возможность проявить себя.

Ляля Кандаурова: «Фестивальная программа будет бесплатной и задумана как контрапункт к основной»

— Вы впервые будете куратором клубной программы Дягилевского фестиваля. Это неожиданная новость: в прошлом клуб курировали режиссёры — Александр Шумилин и Фёдор Федотов. Вы же — музыковед, просветитель. Значит ли это, что клубная программа изменит акценты?

— Фестивальную программу мы делаем вместе с моим мужем, критиком и историком рок-музыки Денисом Бояриновым: у него есть обширный кураторский опыт, в минувшие 15 лет он занимался программами многих музыкальных фестивалей и масштабных книжных ярмарок в Москве и Сибири. Мне кажется, что вдвоём нам удалось задействовать интересную широкоугольную оптику: мы сочетали мой более консервативный взгляд — взгляд человека, который провёл много лет в академической музыкальной среде, — с его более андеграундным, фантазийным и в то же время более общегуманитарным подходом.

— Как вы разделили сферы ответственности?

— Я отвечала за лекционную программу. Каждый день в клубе будет одна, чаще — две или даже три встречи, связанные с этим, самым классическим просветительским форматом. Среди лекторов — блистательный Ярослав Тимофеев, которого, я думаю, в Перми хорошо помнят; Богдан Королёк — балетный и музыкальный критик, умнейший рассказчик с чудесным чувством юмора, который поговорит о спектаклях танцевальной программы фестиваля. В последние два дня состоятся лекции моего дорогого друга и коллеги, театроведа Ильи Кухаренко, который расскажет о танцевальной культуре XVIII века и Жан-Филиппе Рамо. Я тоже прочту несколько лекций; вполне возможно, что мы посвятим Четвёртой симфонии Бетховена и Сорок первой симфонии Моцарта — двум сочинениям в программе концерта-открытия — по целой встрече. Лекционная программа, хоть и будет отталкиваться от программы концертов, задумана нами как самодостаточный просветительский цикл, на который можно прийти, даже если не удастся посетить какие-то главные фестивальные события.

— Чуть выше вы сказали о более широком взгляде на культуру: будут ли рассказчики из других художественных дисциплин?

— Нам показалось важным создать в клубе пространство для разговора об искусстве в самом широком смысле. Денис придумал отдельный микросюжет, связанный с современной поэзией. Нам очень хотелось привнести локальный акцент, призвать на помощь гения места, поэтому у нас выступит лидер уральской поэзии Виталий Кальпиди. Посетителей клуба ждёт мультимедийная композиция «Старушечья любовь» (18+. — Ред.), посвящённая возрастной трансформации человеческих чувств. Другая поэтическая встреча будет с Юрием Гуголевым — поэтом, переводчиком, телеведущим, лауреатом премии «Московский счёт» и премии «Поэзия». Он будет читать избранные тексты из своих поэтических книг последних лет.

Нам необычайно повезло на пять дней привезти в Пермь и уговорить сразу на несколько лекций одного из самых известных публичных интеллектуалов наших дней — изумительного рассказчика, журналиста, культуролога, директора по развитию Петербургского музея

ОБЭРИУ Юрия Сапрыкина. Его можно будет услышать сразу в двух качествах: как лектора и как собеседника другой легенды — композитора и философа Владимира Ивановича Мартынова. Эти встречи в моём личном плане посещений клуба жирно отмечены красным.

Другой микросюжет внутри нашей программы будет связан с архитектурой. Историк архитектуры и инженерии, основатель проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов в день открытия фестиваля — 11 июня — расскажет про уральскую промышленную архитектуру. Его коллега Инна Крылова в один из последних дней будет рассказывать о модернизации и джентрификации индустриальных пространств на примере «Завода Шпагина».

Кроме того, в нашем клубе выступит историк философии, специалист по этике эпохи Просвещения, переводчик Руссо и просто дива Анна Кигай. В день закрытия фестиваля Аня будет вместе с публикой читать и разбирать фрагменты из философско-сатирического диалога Дени Дидро «Племянник Рамо» — это один из самых ярких и показательных текстов философии Просвещения, который позволит нам подробнее и с нового ракурса увидеть эпоху, давшую жизнь музыке программы закрытия фестиваля.

— Какие события клубной программы, кроме тех, что вы уже упомянули, в вашем личном топ-3?

— Я очень жду партнёрский проект с Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ). В этом партнёрстве мы делаем две программы: будет лекция Ирины Севастьяновой об истории электроакустической музыки, которая называется «Неопознанные объекты» (12+. — Ред.), но главное, состоится довольно безумный интер­активный концерт-перформанс, на который я всех очень прошу обратить внимание: он называется «Музыка вычислительных машин» (12+. — Ред.). Два импровизатора будут играть на… калькуляторах, дисковых телефонах, кнопочных трубках и прочих вещах, которые мы не воспринимаем как музыкальные инструменты, соединяя в сюрреалистический сетап девайсы из разных эпох — от механических приспособ­лений XIX века до современных гаджетов.

— Будет ли возможность встреч с участниками основной программы?

— У нас запланированы и круглые столы, и дискуссии, и творческие встречи с самыми крупными фестивальными звёздами: от Виталия Полонского, хормейстера musicAeterna, до рок-звезды Олега Нестерова, который придёт в клуб рассказать Ярославу Тимофееву про свой проект, связанный с музыкой Альфреда Шнитке. Мы сохраняем полюбившиеся публике «Распевы», которые проведут артисты хора musicAeterna: таких встреч будет три. Знаю, что их очень ждут: однажды начав петь, поёшь всю жизнь.

Но, пожалуй, самое существенное, что мы привносим в этом году, — ночная концертная программа. Все, кто были на Дягилевском, знают: это фестиваль, который никогда не спит. Вокруг его ночных и рассветных событий есть своя мифология. Не могу пока раскрывать всех тайн — просто готовьтесь к большому количеству умной, странной (и очень странной!) музыки, к электронике и авангарду, электроакустике и индастриалу. Я тем временем готовлюсь к моим любимым уральским белым ночам — кажется, события ночной программы будут завершаться с первыми лучами солнца. Напомню, что она, как и все события фестивального клуба, будет бесплатной и задумана как контрапункт к основной.

Евгений Маленчев: «Там, где живут художники, жизнь меняется к лучшему»

— В первый раз вы работали на Дягилевском фестивале в 2023 году, ставили перформанс «Персефона. До». Какие впечатления остались от этого приключения?

— Это была постановка в формате сайт-специ­фик, тесно связанная с местом. Довольно долго мы это место искали, где мы только не были, чего мы только не видели, и в итоге остановили выбор на Пермской судоверфи. Это был единственный случай в моей практике, когда я делал спектакль на судостроительном заводе.

— Ваш новый проект — необычный в программе Дягилевского фестиваля и тоже привязан к определённому месту…

— Идея родилась у художественного руководителя фестиваля Теодора Курентзиса — придумать резиденцию, которая будет интегрирована в жизнь фестиваля и взаимодействовать с ней. Так появился проект «Острова» — загородной резиденции для художников разных практик и дисциплин, которые будут жить в Хохловке, принимать участие в проектах фестиваля, а также созда­вать свои собственные. Можно сказать, что название возникло само собой, впервые оно прозвучало в разговоре — это, с одной стороны, действительно место, но для нас это в первую очередь метафора: остров мысли и сочинительства, автономная территория худож­ников, которые там живут и преобразуют это пространство. Художники всегда влияют на пространство, потому что там, где живут художники, жизнь меняется к лучшему.

— Что будет результатом этой резиденции?

— Вся резиденция задумана как большой перформанс, который условно можно разделить на две части. Первая — зрительский опыт. В заключительный день фестиваля мы пригласим гостей посетить наш «Остров». Всё талантливое, что было придумано за время резиденции, мы с коллегами будем стараться довести до реализации и показать в эскизном формате. Это будут сайт-специфик-проекты, вписанные в ландшафт: несколько камерных перформансов продолжительностью минут по двадцать. Вполне возможно, что какой-то из этих проектов в дальнейшем — в будущем году — получится масштабировать до произведения основной программы фестиваля. Вторая часть — практический опыт. «Остров» будет частью фестиваля, а не просто какой-то отдельной площадкой. В музее «Хохловка» будут проходить два перформанса: один из них — «Сумерки» (12+ — Ред.) — представит Пётр Айду, а другой — «Чаща» (18+ — Ред.) — поставят Антон Адасинский и Никита Васильев. В этих перформансах будут принимать участие резиденты «Острова». Это тоже важно, потому что «Остров» будут посещать режиссёры, композиторы, артисты, будут ежедневные классы для участников, перформативные костры и утренние рейвы: нас ждёт непрерывный творческий процесс и взаимо­обмен.

