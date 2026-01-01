Алёна Морозова Реализация КРТ, поддержка участников СВО Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли ряд важных решений

Фото: пресс-служба законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае 21 мая состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. Депутаты утвердили дополнительные меры поддержки для участников СВО, инициированные губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков выдающимся спортсменам и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», а также заслушали доклад о реализации проектов комплексного развития территорий.

КРТ на миллионы «квадратов»

В рамках «правительственного часа» в ходе пленарного заседания депутатам была представлена информация о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). С докладом выступила заместитель председателя правительства — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

На сегодняшний день в Прикамье реализуется 51 договор КРТ с общим градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. м. Глава региона Дмитрий Махонин ранее отмечал, что КРТ подразумевает комплексный подход к формированию жилых кварталов, а не просто строительство домов. Застройщики в рамках КРТ берут на себя обязательства по созданию инфраструктуры для жизни, включая современные дворы и дороги, детские сады и школы, поликлиники и спортивные объекты, скверы и парки.

Зампред подчеркнула, что КРТ также помогает решать вопросы расселения аварийного и ветхого жилья за счёт частных инвестиций, что снижает нагрузку на бюджет и позволяет людям улучшить жилищные условия. По словам Ларисы Ведерниковой, в границах территорий по заключённым договорам будет расселено более 87 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.

Также она отметила несколько масштабных проектов КРТ, которые реализуются в краевой столице. Один из них — ЖК «Камаполис» общей площадью 135 тыс. кв. м с социальными объектами и благоустроенной территорией. В Камской долине идёт строительство нового микрорайона на площади 57 га. В рамках этого же проекта помимо социальных объектов будет построен картодром.

По механизму КРТ частный инвестор также построит новое двухэтажное здание автовокзала в Перми на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, комплексное развитие территорий доказало свою эффективность.

«Комплексный подход меняет облик города — уходит в прошлое точечная застройка, ветхие дома по соседству с новостройками. Вместе с этим меняется и качество жизни людей. Микрорайоны планируются так, чтобы социальная инфраструктура, парки и скверы были в шаговой доступности. В центре такого подхода — человек, его потребности и комфорт. За этим подходом будущее не только Перми, но и других городов Прикамья», — прокомментировал Валерий Сухих.

Помимо Перми, объекты КРТ возводятся в пяти муниципалитетах Пермского края, где уже заключены 16 договоров о развитии территорий. Глава региона поставил задачу расширить практику КРТ на весь край, чтобы в каждом округе был свой перечень площадок для запуска таких проектов.

По словам председателя комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры Павла Черепанова, проекты КРТ являются драйвером развития территории, и регион сегодня входит в тройку лидеров России по реализации таких проектов.

«Вопрос не только в строительстве жилого массива, но и в том, что благодаря проектам КРТ появляется новая социальная инфраструктура, а самое главное — деньги, которые получаются в результате торгов от этих проектов, направляются на расселение ветхого и аварийного жилья. Мы сегодня видим, что консолидированные дополнительные и полученные в результате торгов средства, а также деньги, которые направляют инвесторы на расселение, составляют уже практически 5 млрд руб., поэтому мы точно считаем, что все решения и стратегия выбраны верно, и надеемся, что Пермский край так и будет одним из лидеров в нашей стране», — рассказал Черепанов.

Соцконтракт без подтверждения доходов, или «СВОё дело» для участников СВО

В первом чтении был принят законопроект, который позволит демобилизованным участникам специальной военной операции (СВО) и их супругам получать социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без учёта уровня дохода.

Если участник СВО является инвалидом I или II группы, право на получение поддержки может быть реализовано либо им, либо его супругой. В рамках соцконтракта предусмотрено выделение до 350 тыс. руб. из краевого бюджета на любые виды предпринимательской деятельности.

Как отметил Валерий Сухих, эта мера является логичным дополнением системы поддержки участников СВО.

«Защитник, вернувшийся домой, должен иметь возможность реализовать себя в гражданской жизни, чтобы обеспечить себя и свою семью. Это взвешенный шаг навстречу людям, которые хотят трудиться и развивать экономику края», — сказал председатель краевого парламента.

Кроме того, законопроект предусматривает продление до 31 декабря 2029 года компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг для работников государственных и муниципальных организаций, проживающих в сельской местности. Ранее эта поддержка действовала до конца 2026 года.

Председатель комитета краевого парламента по социальной политике Сергей Ветошкин подчеркнул, что закон нацелен на тех бойцов, которые демобилизовались и находятся в поиске работы.

«Выделяемые деньги могут быть направлены по усмотрению участников специальной военной операции на любой вид предпринимательской деятельности. Мы выделяем финансовые средства без учёта нуждаемости, без учёта уровня дохода участника специальной операции. И второй важный момент: в случае если участник СВО является инвалидом первой или второй группы, то его супруга имеет право на получение данного вида поддержки. Это социальный контракт и возможность социализироваться, прийти в гражданскую жизнь и начать свой бизнес, начать своё дело», — пояснил председатель профильного комитета.

Бесплатная земля под ИЖС

Ещё одним важным вопросом повестки майского заседания регионального парламента стал законопроект «О бесплатном предоставлении земельных участков женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», и отдельным категориям граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Пермским краем». Соответствующий законопроект, который внёс на рассмотрение губернатор Дмитрий Махонин, депутаты приняли сразу в двух чтениях.

Согласно документу, право на бесплатный участок получат женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» (введено осенью прошлого года для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей), а также спортсмены и спортсмены-ведущие, ставшие трёхкратными и более победителями Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В том числе речь идёт о призёрах XIV зимних Паралимпийских игр, завоевавших три золотые медали для сборной России.

Как отмечают авторы законопроекта, эта мера направлена на поддержку граждан, чьи заслуги и достижения служат примером для жителей региона. Предоставление земли рассматривается как знак уважения и вклад в человеческий капитал Пермского края.

«За этим решением стоит не просто формальная процедура, а долгосрочная инвести­ция в человеческий капитал региона. Для спортсмена это отличный стимул заложить прочный фундамент в регионе, остаться жить и трудиться на родной земле, а для многодетной матери — сделать жизнь большой семьи ещё комфортнее. Такие преференции наглядно подчёркивают зрелость нашей социальной политики, когда важные ценности подкрепляются реальными делами», — подчеркнул председатель краевого парламента Валерий Сухих.

