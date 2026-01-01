Иван Семёнов «У каждого доктора есть свои секреты» Предъюбилейный блиц с главным врачом легендарной Четвёрки Андреем Ронзиным Поделиться Твитнуть

— Андрей Владимирович, очень рад вас видеть! Пользуясь случаем, сразу хочу спросить. Однажды на одном из пермских телеканалов я увидел-услышал вас с такой фразой: «Не надо лечиться по телевизору! Не надо покупать всю ту массу лекарств и препаратов, про которые так красиво рассказывают в рекламе. Выпил таблеточку, и всё пройдёт — так не бывает». Столько лет прошло, а я эти ваши слова до сих пор помню. Часто ли вы сейчас говорите то же самое своим пациентам?

Фото предоставлено ГКБ №4

— У вас прекрасная память! Приятно, что помните. А главное, правильно — фразу такую я не говорил уже давненько. Люди сильно поумнели за последние годы и уже понимают, как отличить рекламу от рекомендаций лечащего врача.

— Соглашусь, мы все пережили пандемию, когда чего только не рекламировали, но лечили-то всё равно по протоколу Минздрава, ведь так?

— Обычно так и бывает, протоколы Мин­здрава — самые верные. В них трансформируется накопленный опыт. Появляются новые препараты, новые методы лечения… Вам на эти вопросы гораздо лучше ответит любой лечащий врач.

— Пермская городская клиническая больница № 4, которую вы возглавляете, в этом году отмечает своё 40-летие. По-моему, это очень достойный возраст даже для человека, что уж говорить о таком крупном лечебном учреждении, как Четвёрка. Вы недавно исчерпывающе ответили на вопросы коллег-журналистов о продолжении и сохранении традиций лучших докторов Перми, но про вашу больницу говорят ведь ещё и с серьёзным акцентом на доброжелательность к пациентам со стороны персонала. Это результат ваших воспитательных бесед с коллективом или вы специально подбираете сотрудников с конкретным уровнем доброжелательности к людям в целом?

— Ни один из главных врачей не ответит вам на этот вопрос. Если вы ссылаетесь на мнения своих знакомых, значит, в нашем лечебном учреждении всё делают правильно. Я неоднократно говорил, говорю и буду говорить, что медсёстры и медбратья — это лучшая «витрина», если хотите, для любого лечебного учреждения.

— Вы так азартно про это заговорили, что я начал понимать, за что вас любят и в трудовом коллективе, и за пределами Четвёрки. Можно задать нескромный вопрос?

— Я так и знал, что вас что-то другое интересует. Спрашивайте!

— Когда у вас лично случается какое-то нездоровье… Вы ведь тоже, например, простужаетесь. Вы лечитесь у своих врачей? Я имею в виду — у тех, кто работает в Четвёрке?

— Я не буду отвечать на этот вопрос. У каждого доктора есть свои секреты.

— Наверное, вы слышали, как зачастую говорят: не «лечился в Четвёрке», а «лечился у Ронзина». Как к этому относитесь? С пониманием, с раздражением, с улыбкой?

— Никак не отношусь. У нас работают девять заведующих отделениями, и каждый из них, лично отвечающий за сложные лечебные и хозяйственные процессы, — личность. Яркая, сильная, умеющая и понимающая, как непросто жить жизнь. Я уважаю и люблю каждого сотрудника нашей больницы. И, поверьте мне, их имена в городе, как вы говорите, звучат со словами признательности и благодарности не менее часто.

Что же касается того, что лечатся не «в Четвёрке», а «у Ронзина» — это ещё большая ответственность. Буду думать об этом.

— Ну или, признайтесь, вам просто по-человечески приятно слышать такое в свой адрес?

— Я хорошо помню, какие сильные эмоции испытал при получении Строгановской премии. Не скрою, для меня лично слова благодарности с уточнением «лечился у Ронзина» очень близки к тем ощущениям. Да, оценка со стороны профессионального сообщества очень много значит для любого доктора, но, если тебя любят и ценят твои пациенты… Это совершенно другое чувство. Конечно, это очень приятно. Спасибо, что спросили!

— Как будете праздновать 40-летие Четвёрки, ведь люди эту дату обычно не отмечают?

— Приятно, что сравниваете нашу больницу с человеком. Это правильно. А как мы будем праздновать, я обязательно расскажу, но не сегодня.

Что ещё люди говорят?

— Говорят, что вы знаете про все операции, которые проходят у вас в больнице. Это правда?

— Льстят. Вы представляете, сколько у нас ежедневно делается операций по всем девяти отделениям! Но про самые сложные, естественно, знаю.

— Спасибо, что уделили мне время. С нетерпением буду ждать следующей встречи.

— Созвонимся-спишемся. И вам спасибо за интерес!

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.