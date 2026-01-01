Бюджетный эквилибр — ключ к росту Первый заместитель председателя бюджетного комитета краевого парламента Георгий Ткаченко — о финансовой устойчивости казны и роли импортозамещения в развитии региона

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В представленном депутатам Законодательного собрания отчёте правительства исполнение основных параметров бюджета Пермского края за 2025 год составило по доходам 260 936,8 млн руб., или 103,1% к утверждённому бюджету (253 012,1 млн руб. в редакции закона о бюджете от 03.12.2025) и 102,6% к уточнённому плану (254 378,2 млн руб.). По сравнению с уточнённым планом в краевой бюджет дополнительно поступило доходов в объёме 6 558,6 млн руб.

Относительно 2024 года доходы в 2025 году увеличились на 10 038,3 млн руб. (4%). Основой налоговых поступлений стали налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с 2024 годом поступления по акцизам увеличились на 3 257,3 млн руб. (21,2%), что обусловлено увеличением ставок акцизов. Расходы бюджета составили 303 581,2 млн руб., или 102,6% к утверждённому бюджету (295 864,2 млн руб.) и 94,6% к уточнённому плану (320 948,3 млн руб.). При этом отмечается высокий уровень исполнения государственных программ относительно утверждённого бюджета и уточнённого плана в сравнении с 2024 годом. По состоянию на 1 января 2026 года объём государственного долга Пермского края составил 34 883,9 млн руб., или 15,5% от собственных доходов бюджета, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Исходя из вышеприведённых данных, следует в первую очередь отметить, что, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, власть, бизнес и общество демонстрируют высокий уровень общей ответственности перед необходимостью сохранения устойчивого баланса, обеспечивая довольно высокий уровень поступ­лений в бюджет, минимизируя его колебания. Вложенные в инфраструктурные и социальные объекты средства создают условия для будущего развития и появления новых рабочих мест, что и выражается частично в росте одного из ключевых налогов и снижении уровня безработицы.

В то же время непростая ситуация со стимулированием экономического развития, напрямую влияющая на налог на прибыль организаций, во многом зависит от действий мегарегулятора, его борьбы с инфляцией и уровня ключевой ставки. В этой сфере регион, как и все остальные, находится в зависимости от действий федерального центра. Но есть ещё один важный, на мой взгляд, аспект, который в состоянии повлиять на изменение ситуации, и он связан с реализацией планов по импортозамещению в сфере промышленной политики. Создание новых производственных возможностей в сфере высоких технологий, переработки и машиностроения, АПК и многих других отраслях является одним из реальных способов повышения устойчивости бюджета региона, появления дополнительных инструментов для финансового равновесия в сложных экономических условиях, которые в конечном итоге должны способствовать выходу в состояние стабильного роста. Целый ряд пермских предприятий уже сегодня успешно реализуют программы по импортозамещению и стремятся к тому, чтобы полностью обеспечить суверенитет страны в стратегически важных направлениях экономики.

Поддержка этой работы является одной из важных задач депутатского корпуса, правительства региона и всех причастных к ней органов государственной власти.

