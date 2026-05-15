Алёна Бронникова Техкомпании на взлёте Как в Пермском крае стимулируют развитие малых технологических компаний Поделиться Твитнуть

В Пермском крае уверенно растёт число малых технологических компаний (МТК). По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, в 2023 году в реестре МТК насчитывалось 72 компании, а их суммарная выручка составляла 15,1 млрд руб. К маю 2026 года количество МТК достигло 150, а объём выручки показал почти трёхкратный рост — до 43,7 млрд руб. По числу МТК Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (13% от их общего числа в ПФО).

Алексей Носков, доцент кафедры экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета:

— МТК в России — относительно новый инструмент. Статус таких компаний был утверждён только в 2023 году. Они призваны дефрагментировать секторы малых и средних предприятий, выделив субъекты, обладающие высоким потенциалом за счёт внедрения результатов интеллектуальной деятельности. Основные направления этого статуса — информационно-коммуникационные технологии (в основном программное обеспечение для промышленности), здравоохранение и медицина, химия и материаловедение. Основная цель заключается в замене западных аналогов.

Статус МТК получают организации, выручка которых не превышает 4 млрд руб., а основной вид деятельности входит в утверждённый правительством РФ перечень приоритетных, таких как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи.

Поддержка бизнеса

Для стимулирования развития МТК в апреле 2025 года депутаты Законодательного собрания Пермского края по инициативе губернатора

Дмитрия Махонина утвердили налоговые льготы. Согласно принятым мерам поддержки, в период c 2025 по 2030 год организации, включённые в реестр МТК, смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками по налогу на прибыль — от 8 до 14% в региональной части (в зависимости от выручки). По УСН введены пониженные налоговые ставки в размере 1% по объекту налогообложения «Доходы» и 5% по объекту налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Кроме налоговых льгот существуют и другие меры поддержки. В частности, с конца 2025 года МТК доступен микрозаём для действующих более шести месяцев субъектов малого и среднего предпринимательства. Процентная ставка при наличии залога составляет 3% годовых, при его отсутствии — 8,5% годовых. Максимальная сумма — 5 млн руб. Срок — до 36 месяцев.

Алексей Мельников, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Сейчас довольно непростые времена в экономике, но это не означает, что надо сидеть сложа руки. Я как депутат Законодательного собрания и мои коллеги уделяем немало внимания развитию предпринимательства в нашем регионе, в том числе и такому его сегменту, как малый и средний бизнес. Например, не так давно был принят закон «O развитии ответственного ведения бизнеса в Пермском крае». Он предусматривает ряд преференций для предприятий Прикамья. Также в апреле 2026 года в регионе начал действовать механизм, нацеленный на получение льготного лизинга для малых технологических компаний.

Такая финансовая преференция действует в Пермском крае уже третий год и первоначально была предназначена для производственных и сельскохозяйственных предприятий. В декабре 2025 года программа льготного лизинга была расширена и на субъекты МСП, осуществляющих свою деятельность в области туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий. На эти цели из краевого бюджета было дополнительно выделено 142,8 млн руб.

Алексей Мельников:

— С мая к программе льготного лизинга также могут подключиться малые и средние предприя­тия, работающие в сфере переработки сельхоз­продукции и пищевого производства. Для них разработан перечень доступного оборудования, действует пониженная процентная ставка, а также возможна дополнительная поддержка со стороны регионального министерства агропромышленного комплекса.

Основная доля региональных МТК приходится на промышленность, телекоммуникации и интернет, здравоохранение, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и инженерные разработки. Их вхождение в программу льготного лизинга позволит инновационным компаниям обновлять оборудование на выгодных условиях: ставка — от 4% годовых, сумма — до 30 млн руб., срок — до 5 лет, аванс — от 10%.

Важным событием в рамках развития и поддержки МТК в Пермском крае стал первый специализированный акселератор. Образовательный интенсив для инновационных компаний, желающих получить статус МТК или уже включённых в соответствующий реестр, состоялся в августе 2025 года. В этом году его планируется продолжить.

Цель программы — познакомить представителей компаний с инструментами поддержки, оказать экспертное сопровождение, чтобы помочь увеличить выручку и привлечь гранты, инвестиции и заказчиков. Основными направлениями стали маркетинг в сфере технологий, управление НИОКР и технологическими проектами, защита интеллектуальной собственности, производственный менеджмент и др.

Роль в экономике и перспективы

Большая часть компаний в реестре МТК представлена стартапами. Их разработки используются во многих ключевых отраслях региона. Это программные продукты, машины и оборудование, компьютерное оборудование. Объём закупок госзаказчиков у таких организаций в целом по России в 2025 году составил почти 200 млрд руб., увеличившись на 13% к показателям прошлого года. Основными клиентами стали банки, страховые компании и атомная отрасль. Пермский край вошёл в топ-5 регионов по числу МТК-поставщиков.

Алексей Носков:

— Наш край является одним из сильнейших индустриальных центров страны, соответственно, статус МТК играет ключевую роль связующего звена между фундаментальной наукой и промышленными кластерами. Региональная налоговая и инфраструктурная поддержка активно развивается, МТК получают возможность реализовывать НИОКР-проекты на площадках крупных промышленных предприятий и вузов.

В то же время эксперт обращает внимание и на подводные камни в виде дефицита квалифицированных специалистов, сравнительно небольшой доли МСП в валовом региональном продукте, макроэкономических факторов. В ближайшие два-три года, по мнению Носкова, ожидается значительный рост количества МТК в Пермском крае на фоне усиления мер господдержки. Рост выручки будет поддерживаться за счёт переориентации крупных промышленных заказчиков на внутренние технологические решения.

В краевом минэкономразвития считают, что развитие малых технологических компаний в регионе выгодно, поскольку они являются драйвером инноваций, быстро создают и внедряют новые продукты и решения, формируют высокопроизводительные рабочие места, повышают уровень цифровизации и технологической независимости экономики, одновременно усиливая конкуренцию и стимулируя кооперацию с крупным бизнесом и научной средой. Таким образом МТК играют ключевую роль в развитии инновационной экосистемы и повышении общей конкурентоспособности региональной экономики.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.