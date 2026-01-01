Паровой фонтан с «рыбами» и 7 тысяч цветов В Перми продолжается благоустройство Александровского сквера

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В краевой столице не прекращаются работы по созданию Александровского сквера на территории бывшей инфекционной больницы, ограниченной улицами Пушкина, Куйбы­шева, Попова и Революции. Согласно информации от Министерства транспорта Прикамья, строительство сейчас развёрнуто одновременно на нескольких участках.

На участке, прилегающем к улице Куйбышева, специалисты продолжают возведение подпорных стен для будущих пешеходных маршрутов и обустраивают лестничный спуск. Подпорная стена вдоль улицы Куйбышева уже готова, параллельно ведутся работы на других отрезках. Конструкции необходимы для укреп­ления грунта и функционального зонирования территории. Одновременно с этим ведётся устройство самих дорожек.

Центральным объектом будущего сквера станет первый для Перми паровой (мелкодисперсионный) фонтан с декоративными элементами в виде рыб. Данная деталь отсылает к историческому факту: император Александр I во время визита в Пермь любовался прудом с карпами. Сейчас строители приступили к рытью котлована под фонтанную чашу, водопроводный колодец и технические помещения для размещения насосного и фильтрующего оборудования.

На участке вблизи Центрального рынка монтируется ливневая канализация. На объект уже доставлены необходимые материалы: трубы, соединительные муфты и водоотвод­ные лотки. Первая ветка системы пройдёт под пешеходными аллеями, вторая — под проезжей частью, которая в перспективе соединит улицы Пушкина и Революции. Сейчас в этой зоне роют траншеи и устанавливают колодцы: из 17 запланированных сооружений четыре уже готовы.

Согласно утверждённой концепции, после завершения работ сквер превратится в комфортную зону отдыха. Инфраструктура объекта будет включать детскую площадку, уличные тренажёры, зоны для тихого отдыха и массовых мероприятий, паровой фонтан. Территорию оснастят скамейками, урнами, перголами, велопарковками, газонами, а также системами освещения и видеонаблюдения.

Особый акцент сделан на озеленении: наряду с сохранением существующих насаждений, в сквере высадят более 240 новых деревьев, свыше 4,4 тыс. кустарников и около 7 тыс. цветочных культур.

В границы благоустройства также попадает «Здание клиники инфекционных болезней» на ул. Революции, 61, где в своё время трудился профессор Г. В. Флейшер. Этот объект культурного наследия регионального значения будет интегрирован в общую архитектурную концепцию общественного пространства.

В краевом минтрансе напомнили, что полное завершение работ по обустройству Александровского сквера запланировано на конец 2026 года.

