Комфортный путь к знаниям В Перми по нацпроекту отремонтируют участки дорог, ведущие к образовательным учреждениям

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем дорожном сезоне в столице Прикамья отремонтируют участки дорог, которые ведут к образовательным учреждениям. Улицы обновятся сразу в нескольких районах Перми.

Так, в Ленинском районе в нормативное состояние приведут участки улиц Куйбышева, Островского, Луначарского и Комсомольского проспекта. На участке ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. Пушкина, где находится гуманитарный корпус Пермского государственного медицинского университета, будет заменено покрытие проезжей части.

На ул. Островского отремонтируют участок от ул. Советской до ул. Революции, вблизи которого расположены Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, АНО «Институт современных экспертиз», филиал частной школы «Январь» и корпус Пермского аграрно-технологического университета. Протяжённость ремонтируемого участка составит 1,5 км.

Также в нормативное состояние будет приведён участок ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Островского — здесь находятся Пермский авиационный техникум, медико-фармацевтическое училище ПГМУ, школа №28, корпуса детских садов №404 и «Театр на Звезде».

Участок Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Екатерининской ведёт к главному корпусу Пермского национального исследовательского политехнического университета. А вдоль одной из главных улиц краевой столицы расположены Уральский филиал академии живописи, ваяния и зодчества и факультет педагогики и методики начального образования ПГГПУ.

В Индустриальном районе планируется отремонтировать участок ул. Леонова от ш. Космонавтов до ул. Мира, где расположена гимназия №1, в Дзержинском районе — ул. Решетникова от ул. Петропавловской до проезда Якуба Коласа, вблизи которой находятся корпус детского сада №268, Московская академия предпринимательства и факультет общественного здоровья ПГМУ.

В Свердловском районе в нормативное состояние приведут ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Трудовой доблести — вдоль этого участка расположены детский сад №178, региональный центр непрерывного образования ПГАТУ и Политехническая школа №93 «Фотоника». Также будет отремонтирована ул. Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской, где находится спортивная школа олимпийского резерва «Орленок». На переходе ул. Стахановская — ул. Чкалова — ул. Старцева обновление ждёт участки от ул. Героев Хасана до моста через Егошиху и после моста до бульвара Гагарина — вдоль данного участка находится Русская Классическая школа Андреевская при храме апостола Андрея Первозванного.

В Кировском районе отремонтируют часть ул. Светлогорской – на съездах с Западным обходом. Рядом расположен корпус Пермского химико-технологического техникума.

Добавим, что все участки, подлежащие обновлению, являются объектами национального проекта 2027 года. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе идёт заблаговременная контрактация на два года вперёд, благодаря чему удаётся проводить ремонт городских объектов на год раньше. В дорожном сезоне 2025 года были отремонтированы 17 участков улиц, стоявшие в плане 2026 года. В этом сезоне обновится ещё 15 участков улиц общей длиной свыше 12,8 км.

