Точка входа в «Дом.ру» В год своего 25-летия компания «ЭР-Телеком Холдинг» инвестировала в Пермский политехнический университет, открыв современную инженерную лабораторию для телеком-отрасли

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом открыли современную образовательно-инженерную лабораторию «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Проект стал первой подобной инициативой федеральной компании, ориентированной на подготовку специалистов для телеком-отрасли.

Новое пространство включает два специализированных кабинета, в которых воспроизведена архитектура реальной сети связи, а также свежеотремонтированный холл. Благодаря этому студенты получили возможность работать не с учебными макетами, а с тем оборудованием и технологиями, которые сегодня используются крупными телекоммуникационными операторами. Лабораторные занятия встроены в образовательный трек и дополняют теоретическую подготовку практической работой с реальными инженерными задачами.





В этом году «ЭР-Телеком Холдинг» отмечает своё 25-летие. Этот юбилей стал для компании поводом не только подвести итоги, но и задуматься о передаче опыта новому поколению специалистов.





Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:





— Сегодня продуктами и услугами компании пользуются десятки миллионов клиентов по всей России, а наш бренд «Дом.ру» стал одним из самых узнаваемых пермских брендов в стране. У истоков «ЭР-Телекома» стояли выпускники Пермского политеха. И сегодня многие выпускники этого вуза продолжают работать в нашей команде, участвуют в развитии компании, создают новые решения и развивают телекоммуникационную инфраструктуру. Именно поэтому для нас открытие лаборатории — не просто образовательный проект. Мы возвращаемся в университет, который стоял у истоков нашей истории, чтобы инвестировать в образование, науку и новое поколение инженеров.





Ключевой особенностью лаборатории является её устройство по принципу действующей производственной сети. Здесь представлены все основные сегменты телеком-инфраструктуры — от оборудования уровня ядра до пользовательских устройств доступа. Для практической работы используется оборудование различных производителей, включая пермский «Морион», российский Eltex, а также Cisco, Huawei и других вендоров. Такой подход позволяет студентам получать опыт работы с различными технологическими платформами, включая отечественные разработки.





Уникальность проекта заключается и в масштабе моделируемой среды. Лаборатория имитирует инфраструктуру городского района, в котором одновременно функционируют десятки тысяч абонентов, использующих различные телекоммуникационные сервисы, устройства интернета вещей и интеллектуальные системы. В этих условиях студенты смогут моделировать работу сети, собирать и анализировать данные, тестировать алгоритмы обработки информации и решать задачи, близкие к тем, с которыми работают операторы связи, разработчики программного обеспечения и производители телеком-оборудования.





Антон Петроченков, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета:





— Одна из основных задач современного технического образования — обеспечение технологического и кадрового суверенитета страны. Благодаря новой лаборатории у нас появилась возможность приобщить ребят к самому современному оборудованию, в том числе и отечественному, в том числе тому, которое производится в Перми. Это позволит отрабатывать технологии обработки и хранения больших данных, решения в области искусственного интеллекта и другие направления, актуальные для современных специалистов. Вопрос импортозамещения здесь ключевой. Мы готовы тестировать российское оборудование, работать на нём, а главное — готовить кадры для российской приборостроительной отрасли.





Открытие лаборатории — это стратегический шаг «ЭР-Телеком Холдинга» в развитии собственного кадрового потенциала и всей отрасли в целом. Сегодня рынок требует специалистов, которые не только обладают сильной теоретической базой, но и уверенно работают на современном оборудовании, понимают реальные производственные процессы и способны быстро включаться в работу. Именно поэтому компания решила инвестировать в создание лаборатории, максимально приближенной к своей производственной сети.





Кирилл Пищальников, вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг»:





— «ЭР-Телеком» — активно развивающаяся компания, и мы испытываем дефицит квалифицированных кадров, хороших инженеров, поэтому открываем лабораторию для того, чтобы привлекать студентов в инженерную специальность, обучать их по нашим стандартам. Чтобы студенты, выходя из вуза, уже были готовы к реальному решению задач. Мы постарались сделать так, чтобы у них была возможность получить академические знания и сразу же применить их для решения практических задач на современном телекоммуникационном оборудовании, наработать те профессиональные компетенции, которые потребуются в профессиональной деятельности — в нашей компании или в любых других.





Предполагается, что лаборатория позволит будущим инженерам ещё во время обучения получить практические компетенции в области проектирования и настройки сетей, работы с современными протоколами связи, диагностики инфраструктуры и управления мультисервисными системами. Сегодня студенты третьих курсов могут прийти на производственную практику, а в дальнейшем — на оплачиваемую стажировку на инженерные позиции. Такой формат обучения должен сократить разрыв между академической подготовкой и требованиями реального рынка труда.





Однако в компании считают, что практическая подготовка не должна ограничиваться работой в лаборатории. «ЭР-Телеком» выстраивает сквозную систему подготовки кадров: от школы до работы в «ЭР-Телеком Холдинг». Такой подход позволит будущим инженерам научиться понимать не только оборудование и протоколы, но и конечного потребителя услуги — будь то житель многоквартирного дома, владелец малого бизнеса или топ-менеджер крупного промышленного предприятия.





Андрей Кузяев:





— Важно, чтобы благодаря обучению на реальных объектах связи студенты приобретали необходимый опыт. Нам важно повышать общий инженерный уровень, но мы заинтересованы и в том, чтобы выпускники, ориентированные на работу у нас, уже на этапе получения образования изучали наши технологии, наши стандарты и готовились к работе с теми типами оборудования, которые мы используем.





Впрочем, новая лаборатория открыта для всех студентов — неважно, ориентированы они на работу в «ЭР-Телекоме» или в любой другой компании. Участие бизнеса в образовательных проектах, вовлечение студентов в решение реальных прикладных задач и знакомство с современными технологиями телеком-отрасли формируют среду, в которой молодые специалисты могут получать востребованные компетенции и включаться в процессы цифрового развития Пермского края. Кроме того, сотрудничество компаний и университетов помогает создавать для выпускников понятные карьерные траектории, удерживать перспективные кадры в регионе и укреплять его экономику.





В дальнейшем на базе лаборатории планируется развитие совместных образовательных инициатив: обновление учебных программ, внедрение отраслевых кейсов, запуск практико-ориентированных курсов и программ повышения квалификации, участие экспертов компании в образовательном процессе, а в перспективе — создание на базе ПНИПУ полноценной инженерной школы для телеком-отрасли.









