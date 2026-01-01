«Когда человек выбирает для семьи то, что делает своими руками, — это самый честный знак качества» Генеральный директор Юговского комбината молочных продуктов Сергей Хазов — о секретах локального производителя и новых запросах потребителя

«Новый компаньон» продолжает цикл интервью с номинантами «Строгановской премии». Генеральный директор Юговского комбината молочных продуктов Сергей Хазов был выдвинут в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении». Путь к «Строгановской премии» пролегал через осознанный стратегический рост: комбинат сумел не только сохранить статус «своего» локального производителя, но и выйти в число национальных лидеров.

О том, как высочайшие стандарты рождаются не в сухих инструкциях, а в живой корпоративной культуре, и почему именно управленческая философия и человеческий капитал становятся главным конкурентным преимуществом, — в нашем интервью.

Юговской комбинат давно ассоциируется у прикамцев с качественной местной продукцией. Как вам удаётся сохранять ощущение «своего», локального производителя?

Мы действительно гордимся тем, что Юговской комбинат молочных продуктов стал для жителей Прикамья символом надёжности и качества. Секрет в том, что мы не просто производим молочные продукты — мы часть этого региона, его истории и традиций.

Наши производственные площадки расположены непосредственно в Пермском крае: первая — в посёлке Юг, вторая — в Перми. Это позволяет нам не только контролировать весь цикл производства, но и быть ближе к нашим потребителям.

Кроме того, мы активно участвуем в местных мероприятиях, поддерживаем социальные проекты и сотрудничаем с молочными хозяйствами Пермского края. Всё это помогает сохранять ощущение «своего» производителя — того, кто работает для своего региона и заботится о его жителях.

При этом, несмотря на нашу локальную идентичность, мы достигли впечатляющих масштабов производства: ЮКМП — лидер по объёму производства сыра в России.

Быть первым в масштабах всей страны и одновременно оставаться «своим» для жителей Прикамья — непростой баланс, но мы сознательно идём по этому пути. Мы доказываем, что локальный производитель может не только удовлетворять потребности своего региона, но и задавать стандарты качества для всей отрасли.

Что для вас важнее при разработке новинки: опереться на проверенные технологии или ответить на новый запрос потребителя?

Для нас это не выбор «или‑или», а грамотный симбиоз. Мы твёрдо держимся на ГОСТах и проверенных технологиях — это основа доверия потребителя. Когда покупатель берёт с полки продукт с нашей маркой, он должен быть уверен: вкус и качество останутся неизменными.

В то же время мы внимательно следим за трендами и потребностями рынка. Наш технологический отдел постоянно анализирует запросы потребителей, изучает новые направления в питании и разрабатывает новинки с учётом предпочтений покупателей.

Такой подход позволяет нам оставаться актуальными, не теряя доверия постоянных покупателей. Мы стремимся, чтобы каждый наш продукт был одновременно знакомым по качеству и интересным по новизне. Это баланс между традициями и инновациями, который и определяет стратегию развития нашего комбината.

Качество молочной продукции во многом зависит от человеческого фактора — от лаборанта до технолога. Как вы выстраиваете работу с персоналом, чтобы высокие стандарты становились не просто инструкцией, а внутренней установкой команды?

Для нас команда — это не просто сотрудники, а настоящая семья, где каждый понимает: качество продукции — это общая ответственность. Мы сознательно выстраиваем атмосферу взаимопомощи и вовлечённости, чтобы высокие стандарты не оставались сухими строчками в инструкции, а становились естественной частью рабочего процесса.

Всё начинается с системы наставничества — это наша гордость и один из ключевых элементов корпоративной культуры. Когда новый человек приходит на комбинат, он сразу попадает в заботливые руки опытного наставника. Это не формальное знакомство с должностными обязанностями, а настоящее погружение в философию качества.

Мы гордимся тем, что на комбинате можно построить карьеру в самых разных направлениях: от производства и контроля качества до автоматизации и логистики. И путь этот проходит через сплочённость и поддержку. Многие наши начальники цехов и ведущие технологи начинали с самых базовых позиций — и это не просто карьерный рост, а история личного развития внутри дружного коллектива.

Мы стремимся к тому, чтобы стандарты качества стали естественной частью работы каждого сотрудника. Для этого сочетаем строгий контроль, непрерывное обучение и поддержку идей «снизу».

Сегодня покупателю доступно много мнений о продуктах питания, и доверие к брендам формируется непросто. Что для вас является главным индикатором того, что вы движетесь в правильном направлении, помимо экономических показателей?

Главный индикатор — это взаимная любовь: любовь покупателей к ЮКМП и наша искренняя любовь к тем, для кого мы работаем. Мы не просто производим продукты — мы создаём то, что с гордостью несём на свой стол, подаём своим семьям, рекомендуем друзьям и близким. И очень ценно, что это чувство взаимно.

Каждый сотрудник Юговского комбината по‑настоящему верит в нашу продукцию — и это не просто слова. Наши лаборанты, технологи, операторы линий, менеджеры и руководители сами покупают и едят наши сыры, масло и другие молочные продукты, несут их домой, угощают родных. Когда человек выбирает для своей семьи то, что делает своими руками, — это самый честный знак качества.

Вхождение в число номинантов Строгановской премии — признание не только личных заслуг, но и успехов компании. Как, по вашему мнению, подобные достижения влияют на инвестиционную привлекательность компании и её позиции на рынке?

Номинация на Строгановскую премию для нас — не просто высокая честь, а глубокая символика, перекликающаяся с сутью Юговского комбината молочных продуктов.

Как и Строгановы когда‑то, мы вкладываемся в местную экономику — закупаем молоко молочных хозяйств Прикамья, создаём рабочие места, платим налоги на развитие региона. Мы сохраняем традиции качества, модернизируя производство и внедряя новые технологии, и думаем о будущем

Такое признание заметно влияет на инвестиционную привлекательность и позиции компании на рынке. Премия с богатой исторической и культурной нагрузкой подтверждает нашу долгосрочную стратегию и укоренённость в регионе, что усиливает доверие со стороны партнёров и инвесторов.

Для нас эта номинация — ещё и большая ответственность. Мы несём флаг Пермского края и продолжаем традиции созидательного отношения к родной земле. Будем делать всё, чтобы оправдывать это доверие: выпускать продукцию высочайшего качества, развивать производство и вносить вклад в процветание нашего региона — так, как это делали великие династии прошлого, и так, как этого ждут наши покупатели сегодня.

Строгановская премия — главная общественная награда Пермского края, которая вручается за выдающиеся достижения людей, которые прославили Пермский край своими делами, учрежденная в 2005 году региональной общественной организацией «Пермское землячество».

Главная роль премии — выявление и поощрение лидеров в самых разных сферах: экономике, науке, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности.

Премия названа в честь династии промышленников и меценатов Строгановых, призвана возродить и поддержать традиции высокого патриотизма, меценатства и служения родному краю.

5 июня в Московском академическом Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоятся 22 съезд Пермского землячества и 21 торжественная церемония вручения Строгановской премии.

