Дерзайте! Андрей Кузяев призвал студентов Пермского политеха найти свою мечту

Мы с вами живём в новую эпоху. В 1990-е, в начале 2000-х годов все стремились стать экономистами и юристами. Потом все хотели стать банкирами и нефтяниками. Сейчас мы живём в эпоху, когда все будут мечтать стать инженерами. И то, что вы выбрали своей специальностью инженерию, то, что вы выбрали своей специальностью телеком, ИТ и автоматику, это говорит о том, что вы — одни из немногих, кто будет востребован в том будущем, которое сейчас рождается.

Рождается новый мир, я бы сказал, новый цифровой мир. И основой этого мира будут технологии, а эти технологии будут создавать инженеры.

Перед тем как встретиться с вами, я имел небольшую экскурсию в Пермском политехническом университете, был в Высшей школе авиадвигателестроения. И мне было очень приятно, что я встретил там человека, который, в общем-то, ответил мне на вопрос, который я перед встречей с вами сам себе задавал: «Для чего я иду к вам?»

Один из преподавателей, руководитель этой инженерной школы, связанной с «Пермскими моторами», мне сказал: «Андрей Равелевич, а я вас помню! Вы к нам приходили в школу №125 и рассказывали о том, как вы учились, о чём мечтали. Я до сих пор вспоминаю ваши рассказы».

Если хотя бы один из вас сегодня получит от меня импульс для своей дальнейшей жизни, для мечты о том, что вы хотите сделать, если хотя бы один из вас достигнет высот в своём мастерстве и будет определять будущее университета, будущее тех компаний, которые вы создадите или на которых вы будете работать, а, может быть, вообще вы создадите такие инженерные и технологические решения, которые изменят мир, то, думаю, я сегодняшний день не напрасно потратил.

Я пришёл к вам не просто рассказать про «ЭР-Телеком» и сказать: «Приходите к нам работать». Я пришёл с вами поговорить о жизни. Для чего мы рождаемся? Для чего мы живём? О чём мы мечтаем? И как прожить жизнь так, чтобы, когда вам будет 60 лет, как мне сейчас, оглянувшись назад, вы могли самим себе сказать: «Всё не зря». Не зря родился, не зря учился, не зря работал.

Каждый из нас хочет счастья. Каждый из нас хочет успеха. Каждый из нас хочет самореализоваться в этой жизни. И, конечно, такие встречи важны в нашей жизни для того, чтоб узнать, а как тот, который родился и старше нас лет на 40, прожил и чего-то добился? А как мне прожить свою жизнь и не прожить её зря? Если мы не ставим перед собой никаких целей, если наши цели занижены, если наши цели — это просто хорошо провести уикенд, потусить, повеселиться, купить машину, съездить за границу, то это просто бытовуха.

Надо жить со смыслом. Это очень важно. Надо в вашем возрасте постараться ответить на вопрос, о чем вы мечтаете?

Работа в моём случае — 90% моей жизни. То, что вы делаете, кем вы стали, определяет вас как личность. Поэтому ваша задача — не просто окончить университет, не просто получить специальность, профессию. Ваша задача — определить свой смысл жизни. Определить свою цель, определить свою мечту. И двигаться за ней.

Это не значит, что вы сегодня что-то решили, и это навсегда. Но это значит, что вы всегда должны задавать себе вопрос: для чего и почему я живу? И только так вы чего-то можете достичь в жизни. А потом —бесконечный труд и преодоление.

Я закончил Пермский университет, экономический факультет. Я был одним из тех, кто создавал рыночную экономику в Пермском крае. Я работал преподавателем в университете. Потом создавал компанию «ЛУКОЙЛ- Пермь». Был ее генеральным директором и акционером. Потом я её продал, а «ЛУКОЙЛ» пригласил меня создать международный бизнес, и я больше 15 лет проработал за границей. Работал больше чем в 20 странах — везде, где есть нефть: Венесуэла, Колумбия, Бразилия, вся Западная, Северная и Восточная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Китай, Япония…

И первое, что бы я вам хотел сказать с учётом своего международного бэкграунда: чтобы вы ни делали в своей жизни, стремитесь мечтать о великом, стремитесь мечтать о мире. Если вы что-то начинаете, проецируйте это не на Пермь, не на Пермский край, а на страну, на мир. Дерзайте! Ничего не бойтесь!

В компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» было большое количество пермяков. Они все заканчивали пермские, как и я, университеты. И мы работали не хуже американцев, китайцев, японцев. Это было такое время, когда имела значение предпринимательская активность, а не знания и квалификация. Сейчас всё меняется.

Ещё работая за рубежом, я принял решение, что всё-таки хотел бы жить в Перми. И это то, что я вам тоже хотел сказать: где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, не позволяйте себе забыть про Пермь!

Пермь — это невероятное место. Вам повезло с тем, где вы родились. У нас, пермяков, есть особая культура, особые ценности. И самое главное — я считаю, что наши университеты дают качественное образование, неплохое для того, чтобы сделать первый шаг. И поэтому ещё мой вам совет: любите Пермь! Гордитесь тем, что вы пермяки!

В 2015 году я ушёл из «ЛУКОЙЛа», чтобы посвятить себя частному бизнесу и компании «ЭР-Телеком Холдинг. Я вернулся домой, потому что считаю, что мы должны думать о нашей стране и о нашей Перми. Мы должны сделать так, чтобы те, кто идут за нами, были не менее успешны, имели не меньше возможностей, чем мы в то время, когда были, как вы, молодыми и начинали свою жизнь.

«ЭР-Телеком Холдингу» исполнилось 25 лет. В мае 2001 года была зарегистрирована компания «ЭР-Телеком». Её создал выпускник электротехнического факультета с группой друзей — Андрей Семериков. Сейчас он — председатель нашего Совета директоров. Еще во время учебы на кафедре автоматики и телемеханики он придумал эту компанию. Он понял, что будущее — за оптическими линиями. Будущее — за интернетом. И «ЭР-Телеком» разработал запатентовал технологию, которая называется «Городская универсальная телекоммуникационная сеть».

«ЭР-Телеком» был одной из первых российских компаний, кто начал строить оптические сети. Тогда интернетом пользовались только гики. Никто в интернет не верил. И вот за этот период, с 2001 по 2026 год, «ЭР-Телеком» стал одной из крупнейших телекоммуникационных компаний. Мы — пятая телекоммуникационная компания России на сегодняшний день. Мы работаем в 60 субъектах Федерации. От Владивостока до Калининграда — во всех городах вы можете встретить наши сервисы, наши продукты, наших сотрудников.

Я хочу сказать: сделайте как мы! Создавайте бизнесы и через 25 лет возвращайтесь в свой университет и расскажите новому поколению о том, как вы создали технологический стартап, который изменил жизнь в нашей стране. Или как вы, работая в университете или в своей частной компании, или в качестве ведущего инженера, создали новую технологию, которая изменила мир, которой пользуются десятки миллионов, а может, миллиарды людей. Мечтайте! Мечтайте повторить то, что сделали мы.

А ещё — приходите к нам! Будем вместе работать. Потому что, несмотря на то, что мы гордимся тем, что сделали, мы ещё не завершили свой путь. Потому что цифровой мир — в самом начале. Впереди — бесконечные возможности. И мы их видим, и мы собираемся развиваться.

Наш главный продукт — доступ в интернет. Представьте себе, мы отсюда, из Перми управляем интернетом от Калининграда до Владивостока. Везде — наши стандарты, наши бизнес-процессы, наши линии связи, наше оборудование, наши люди, наш бренд.

Приезжая в Москву, как только вы пересекаете Садовое кольцо и включаете вай-фай, вас встречает наш бренд «Дом.Ру». Светофор, камера фотовидеофиксации — это всё «ЭР-Телеком». Мы — те, кто управляет транспортными потоками города Москвы.

Больше 20 млн человек пользуются нашими услугами по всей России. Кроме интернета мы занимаемся тем, чтобы меняем жизнь людей к лучшему: домофоны, кабельное телевидение, приставки и медиаплатформа, «Умный дом» — 43% всех многоквартирных домов пользуются нашими решениями.

Знайте, что такой же парень, как вы, 28 мая 2001 года вместе со своими товарищами создал «ЭР-Телеком». Я бы очень хотел, чтобы кто-то из вас через 25 лет также рассказал историю своего успеха.

Из выступления президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») Андрея Кузяева перед студентами электротехнического факультета ПНИПУ на открытии инженерной лаборатории для телеком-отрасли 15 мая 2026 года.

