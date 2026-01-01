Елена Синица «Использование цифровых инструментов — базовый минимум» Генеральный директор ГК «Техзор», номинант на «Строгановскую премию» Андрей Бородкин — о том, как ИИ внедряется в сферу строительства

Из личного архива Андрея Бородкина

Цифровизация строительства перестала быть конкурентным преимуществом и превратилась в отраслевой стандарт: компании, которые ещё вчера сомневались в эффективности ПО, сегодня называют его «базовым минимумом». Номинант «Строгановской премии» и генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин в интервью «Новому компаньону» рассказал, как ИИ-ассистенты и работа с Big Data меняют контроль качества на стройплощадках, на каком этапе девелоперы получают максимальную экономическую отдачу и почему высокий порог входа консолидирует рынок вокруг зрелых игроков.

— «Техзор» охватывает весь жизненный цикл объекта — от операционного контроля до гарантийной эксплуатации. На каком этапе, по вашей статистике, клиенты получают наибольшую отдачу от внедрения, и как вы выстраиваете приоритеты развития функционала для разных стадий?

— Наибольшую отдачу клиенты получают на этапе приемки-передачи помещений. Здесь фиксируется в среднем 20—25 нарушений на одну квартиру, что в масштабах большого дома выливается в десятки тысяч дефектов, которые невозможно учесть и систематизировать без специального софта. Приоритеты развития продукта мы выстраиваем на основе регулярных опросов клиентов, обратной связи и анализа рыночных данных, оценивая и планируя весь новый функционал по ICE-методу.

— Какие тренды в цифровизации капитального строительства вы считаете наиболее значимыми на ближайшие 2—3 года, и как стратегия развития «Техзор» отвечает на эти вызовы — например, в части работы с данными, ИИ-аналитики или интеграции с государственными системами?

— Ключевые тренды будут связаны с искусственным интеллектом и внедрением ИИ-ассистентов во все возможные строительные процессы. Также наметился вектор на глубокое развитие компаний именно внутри своей ниши, что открывает отличные перспективы для экосистемных партнерств. Еще одно важнейшее направление — это работа с Big Data, ведь большие данные сегодня конвертируются в реальные деньги, и бизнес уже принимает решения на основе прогнозов экономического эффекта. Наша среднесрочная стратегия адаптирована под эти тренды.

— Цифровизация — это не только технологии, но и изменение процессов и привычек людей. Часто ли приходится сталкиваться с неготовностью партнеров к внедрению технологий? Что чаще всего вызывает сомнения? И как вы с этим работаете?

— С каждым годом консерватизм в отрасли слабеет, и использование цифровых инструментов становится базовым минимумом для любой развивающейся компании. Конечно, мы все еще сталкиваемся с человеческим фактором, когда люди не готовы меняться и хотят работать по старинке. Отработкой таких возражений у нас системно и, судя по растущим показателям, очень успешно занимаются отделы продаж и внедрения.

— Вхождение в число номинантов Строгановской премии — признание не только личных заслуг, но и успехов компании. Как, по вашему мнению, подобные достижения влияют на инвестиционную привлекательность компании и её позиции на рынке?

— Выдвижение на «Строгановскую премию», в первую очередь, заслуга всей нашей команды. Мы рассчитываем, что участие в событии такого масштаба положительно скажется на узнаваемости компании и укрепит доверие к нашему бренду со стороны партнеров.

Строгановская премия — главная общественная награда Пермского края, которая вручается за выдающиеся достижения людей, которые прославили Пермский край своими делами, учрежденная в 2005 году региональной общественной организацией «Пермское землячество».

Главная роль премии — выявление и поощрение лидеров в самых разных сферах: экономике, науке, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности.

Премия названа в честь династии промышленников и меценатов Строгановых, призвана возродить и поддержать традиции высокого патриотизма, меценатства и служения родному краю.

5 июня в Московском академическом Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоятся 22 съезд Пермского землячества и 21 торжественная церемония вручения Строгановской премии.

