Полина Путякова журналист «Транспортная система — это инфраструктурный каркас региона» Основатель компании TrafficData, номинант на «Строгановскую премию» Дмитрий Поносов — о том, как управлять дорожной ситуацией в городе с помощью умных технологий

из личного архива Дмитрия Поносова

Современный мегаполис невозможно представить без «цифрового зрения» и умных алгоритмов: именно они превращают хаотичное уличное движение в управляемую и предсказуемую среду. Интеллектуальные транспортные системы становятся невидимым фундаментом городской инфраструктуры. Коммерческий директор и основатель компании TrafficData, претендент на «Строгановскую премию» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» Дмитрий Поносов рассказал «Новому компаньону», как сделать транспортную систему в городе эффективной.





— Дмитрий, как вы восприняли новость о номинации на Строгановскую премию? Для вас это больше личное признание как лидера, или оценка работы всей команды TrafficData?





— Мой путь в бизнесе начался примерно в 2008 году, а возможно, и раньше — это был долгий цикл накопления экспертизы, проб и внедрения решений в разных контекстах. Сейчас, пожалуй, один из самых интересных этапов: когда этот опыт масштабируется и применяется уже не точечно, а системно — в десятках регионов и более чем в 10 странах.





В одиночку пройти такой путь невозможно. Любой результат в нашей сфере — это всегда работа команды. Номинация для меня — это, прежде всего, сигнал, что выбранный нами вектор развития верный и что мы действительно создаём ценность.





Бизнес для меня и моего партнёра — это командная система. В ней критичен вклад каждого: от инженеров до аналитиков и разработчиков. Каждый элемент влияет на итоговый результат, и именно это формирует устойчивость движения вперёд.





— Как вы сами формулируете главный вклад вашей команды в жизнь региона: что именно в проектах TrafficData сегодня меняет транспортную систему или подход к управлению трафиком?





— Если формулировать коротко — мы работаем над тем, чтобы время людей в городе использовалось эффективнее.





В нашей логике «лучший город» — это Пермь. И все решения компании направлены на то, чтобы жизнь в городе становилась более предсказуемой и управляемой с точки зрения транспорта: меньше потерь времени, больше возможностей для работы, семьи и личных дел.





Транспортная система — это фактически инфраструктурный каркас региона. Для промышленного региона, как Пермский край, это особенно критично: она должна не только справляться с нагрузкой, но и обеспечивать возможность дальнейшего роста потоков.





Мы видим свою задачу в том, чтобы формировать современные модели управления транспортом на основе данных и аналитики. Когда это работает, город начинает «дышать» иначе — и это напрямую ощущают жители.





Гордость за регион усиливается, когда Пермский край признаётся одним из лидеров в области цифровизации и развитии интеллектуальных транспортных систем. И этот опыт мы переносим в другие регионы и страны, показывая, какие результаты возможны при системном подходе.





— Был ли момент в работе TrafficData, когда вы поняли: «вот теперь это действительно влияет на город»?





— Один из ключевых моментов — внешняя экспертная оценка, когда Пермская агломерация была признана одним из лидеров в развитии интеллектуальных транспортных систем. Это важно, потому что подтверждает результат не только внутри системы, но и снаружи.





На внутреннем уровне особенно показательной стала возможность управлять дорожной ситуацией на основе данных в условиях постоянных изменений — ремонтов, реконструкций, перекрытий. Это тот случай, когда аналитика напрямую влияет на качество городской мобильности.





Также очень показательный критерий — субъективный опыт передвижения по городу. Когда перемещение становится не стрессом, а предсказуемым и комфортным процессом, это и есть главный маркер того, что система работает.





— Номинация — это признание уже сделанного. А если смотреть вперёд: какая главная амбиция у вас как основателя компании на ближайшие несколько лет?





— Ключевой фокус — международное развитие проектов. Сегодня мы уже реализуем инициативы в странах СНГ и рассматриваем дальнейшее расширение в сторону Азии. Выход на новые рынки — принципиально другой уровень конкуренции: без привычных условий и с более высокой планкой требований.





Но именно это ускоряет рост компании. Внешняя конкуренция заставляет быстрее развивать продукт, процессы и управленческую модель. И, что важно, позволяет привносить в Россию и регион лучшие практики, которые мы получаем на глобальном рынке.





Наша цель — не просто масштабирование географии, а повышение зрелости всей системы решений, чтобы они соответствовали международному уровню эффективности и качества.

