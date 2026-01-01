Единые системы города Рассмотрены проекты комплексного развития территорий в двух районах Перми

Фото: пресс-служба Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В столице Прикамья прошло заседание Градостроительного совета Пермского края. Темой повестки стало рассмотрение двух проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые будут реализованы в двух районах Перми.

Ворота города

Первый проект КРТ планируется реализовать в Дзержинском районе города. В него входит территория площадью 3,8 га у экстрим-парка, ограниченная улицами Екатерининской и Плеханова и железной дорогой. В Минимущества Прикамья пояснили, что этот участок рассматривается как новые «ворота» города и будущий визуальный ориентир при въезде в центральную часть Перми.

Когда-то на этом месте находились теплицы, и при разработке проекта архитекторы учли этот исторический аспект: в облике квартала присутствуют лёгкие и проницаемые фасады, большое количество зелени и визуально открытые общественные пространства.

Рядом располагается долина Данилихи, которая также гармонично будет включена в городскую среду. С жилой застройкой объекты проекта «Зелёное кольцо» будут связаны прогулочными маршрутами. В экологическую составляющую проекта КРТ войдут также новый парк и общественные пространства, сквер с площадкой для выгула собак. Для автолюбителей и пешеходов планируется создать парковочную инфраструктуру и транспортные связи. В шаговой доступности будут расположены объекты социальной инфраструктуры, общественный транспорт и веломаршруты.

Стоит отметить, что границы проектирования новой улично-дорожной сети (УДС) были определены ещё до проекта КРТ. Для размещения новой УДС требуется изъятие расположенных на территории гаражных сооружений и нежилых помещений — выкуп этих объектов по рыночной стоимости в соответствии с действующим законодательством и переговоры с собственниками недвижимости инвестор берет на себя за счёт собственных средств.

Альберт Фатыхов, член Градостроительного совета Пермского края, архитектор:

— Территория у Данилихи — сложная и одновременно очень перспективная с градостроительной точки зрения. Сегодня она во многом «разорвана» инфраструктурой и изолирована от городской жизни. В проекте КРТ важно поработать не только с жилой застройкой, но и со средой в целом: природным каркасом, общественными пространствами, связностью территории. Реализация проекта вернёт долину Данилихи городу и сформирует новый въезд в центральную часть Перми.

Авиационное наследие

Также на заседании были рассмотрены проекты комплексного развития территорий общей площадью порядка 11 га в Индустриальном районе Перми. Участки находятся в м/р Авиагородок и по ул. Чайковского.

По данным Минимущества региона, здесь будут построены жилые дома различной этажности, созданы новые общественные пространства. Также проект КРТ предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры и коммерческих помещений. Одним из них станет учреждение детского творчества площадью не менее 700 кв. м, региональной детской стоматологической поликлиники площадью 1,5 тыс. кв. м, а также гостиницы на территории 4,5 тыс. кв. м. Кроме того, будет подготовлен земельный участок для строительства школы на 1050 мест.

При разработке этих проектов архитекторы также учли исторический контекст территории. Например, застройка в Авиагородке будет связана с авиационным наследием района, а дома будут выстроены в форме созвездия Большой Медведицы и задуманы как «вертикальный музей» под открытым небом.

При реализации проектов будет расселено ветхое жильё, демонтированы гаражи. Кроме того, планируется формирование новых пешеходных и транспортных связей, озеленение и благоустройство территории.

Как подчёркивает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, важно, что вместе с жильём создаются общественные пространства, социальная инфраструктура, новые пешеходные связи и озеленение.

«Мы рассматриваем территорию как единую систему, где архитектура, благоустройство и транспортные решения работают вместе на качество жизни жителей», — резюмировала она.

