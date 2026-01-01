Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Я просто занимаюсь любимым делом» Cоздательница сети кондитерских «Виолет», номинант на Строгановскую премию Ольга Созинова — о том, как важно следовать своей мечте

Фото: Екатерина Скибицкая

У основательницы сети кондитерских «Виолет» Ольги Созиновой уже немало премий: она побеждала на чемпионатах по кулинарии и сервису, её «сладкий» бизнес победил в конкурсе Сбера «Мой бизнес» и получил Национальную премию «Бизнес-успех» в номинации «Лучший женский проект». Сейчас — новая престижная номинация: «Лидер малого и среднего бизнеса» на Строгановской премии Пермского землячества. Ольга Созинова владеет многими уникальными рецептами кондитерских изделий, но сейчас она готова поделиться и своим «фирменным» рецептом успеха в достижении цели.





— Вы стали финалистом Строгановской премии. Было ли это для вас неожиданностью?





— Я очень удивилась! Когда наш коллектив предложил меня выдвинуть на премию, я согласилась: отчего ж не попробовать? Особого успеха не ждала, потому что никаких подвигов я не совершаю, я просто живу и занимаюсь любимым делом; поэтому, когда я узнала, что вышла в финал, это был очень большой и невероятно приятный сюрприз. Видимо, пошла такая волна: много лет мы работали, стремились к успеху, и вот теперь наша работа приносит плоды. Нет ничего приятнее, чем такое высокое признание твоей работы.





— Что вы считаете вашим самым большим достижением?





— Всё, что я делаю, делаю потому, что мне это интересно: создавать красоту — вкусные торты и красивые десерты, доставлять людям радость. Сейчас непростое время, надо же чем-то скрасить серые будни, унылые вечера! Человек, который приходит в наши кондитерские, попадает в атмосферу добра, тепла, уюта. Ради этого я и работаю.





— С чего началась ваша история?





— С детской мечты. Когда мне было десять лет, в четвёртом классе к нам на урок труда пришла женщина-кондитер и показала, как делать розочки из крема. Я увлеклась десертами, и оказалось, что это на всю жизнь. На моей страничке ВКонтакте есть рассказы о моей жизни, в них подробно описан каждый этап моего пути.





Свою работу в общепите я начинала официанткой — работала в ресторане отеля «Кама», обслуживала особенных гостей Перми, таких как Майя Плисецкая, Иосиф Кобзон, Александр Буйнов, Вагит Алекперов… Потом перешла в ресторан «Эрнест», он тогда был лучшим в Перми. Начинала поваром, потом кондитером, потом завпроизводством... Дальше была кондитерская «Карамель», потом ресторан «Живаго»… И всё время я училась. У меня четыре профильных образования — два средних специальных и два высших: техникум советской торговли, потом колледж, потом первое высшее — «торговое дело», и второе высшее — инженер-технолог.





— Как же вы пришли к созданию собственного дела?





— Так звёзды сложились! Сижу я как-то в 2008 году и думаю: «Надо, наверное, свою кондитерскую открыть»… Начала обдумывать ассортимент, делать заметки. Звонит знакомый: «Оль, чё делаешь?» Я говорю: «Пишу ассортимент своей будущей кондитерской», — «А ты где деньги возьмёшь?» — «Я ещё из инвесторов выбирать буду!» Такой был запал, такая энергия!





— Вы мама двоих детей. Как у вас получалось всё одновременно делать: учиться, строить карьеру и семью?





— Я ещё и преподавала в это же время! Когда в нашем технологическом институте открыли курс «Эстетика и дизайн кондитерских изделий», меня попросили там проводить мастер-классы и лабораторные занятия, хотя я сама ещё не получила в этом институте диплом.





— Разве так бывает?





— Ну, к этому моменту я уже много участвовала в чемпионатах России по кулинарии и сервису, уже призёром была, поэтому и позвали с ребятами поделиться опытом.





— Расскажите про вашу книгу…





— Она называется «Мои истории», и в ней — разные сюжеты из моей жизни: есть весёлые, есть поучительные, есть грустные… Я не книгу писать, просто размещала посты ВКонтакте. Их увидел галерист Анатолий Саклаков и говорит: «Тебе надо издать книгу». Он меня познакомил с прекрасной художницей Натальей Кацпаржак, с руководителями типографии «Астер»… Наталья Проталеоновна — великий иллюстратор, она иллюстрировала «Оляпку», «Капризку»… Прежде чем взяться за работу, прочитала мои рассказы и говорит: «Я буду с вами работать. Когда я читала рассказ про вашу бабушку, у меня слёзы капали». С текстами мне помогла прекрасный копирайтер Татьяна Цвелодуб. Она упаковала мои истории в грамотные слова.





— Всё-таки интересно, как вы совмещаете бизнес, семью и, оказывается, ещё и творчество…





— Я очень обязана моей маме: пока я ездила на конкурсы и чемпионаты, она растила моих детей. А вообще… Понимаете, когда у вас есть важное дело, поручите его занятому человеку, остальным всегда некогда! Когда у тебя есть мечта, цель, миссия, ты всё сделаешь. Самое главное — верить в свою мечту и заниматься любимым делом, потому что мечты имеют такое свойство — сбываться. Когда люди становятся взрослыми, они забывают, о чём мечтали в детстве; а если каждый вспомнит, о чём он мечтал в десять лет, и начнёт к этому идти маленькими шажочками, уверяю, всё у него сбудется.

