Алёна Морозова «Управление крупным производством без выстроенной системы KPI невозможно» Генеральный директор УЗПМ, номинант на Строгановскую премию Дмитрий Пылёв — о стратегии компании на федеральном рынке и подходах к управлению крупным производством Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В шорт-лист претендентов на Строгановскую премию в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» в этом году вошёл генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов и депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Пылёв. УЗПМ сегодня — это крупнейший в России производитель противогололедных материалов под брендом «Бионорд», основная производственная площадка которого работает в Прикамье.





— Дмитрий Павлович, за время вашего руководства УЗПМ прошел путь от регионального поставщика до федерального лидера рынка противогололедных материалов. Как изменялась стратегия компании в ответ на вызовы рынка, климатические изменения и требования к экологической безопасности?





— Когда мы только запускали производство, то сразу исходили из того, что универсального противогололедного материала, который подходил бы и городскому тротуару, и аэродрому, не существует. Это разные среды, разная физика, разные требования к составу и к тому, как реагент будет вести себя зимой и весной. Поэтому в нашей линейке последовательно появлялись продукты под конкретные задачи. Состав для пешеходных зон мы разрабатывали совместно с институтами медицины и кожевенно-обувной промышленности, ведь это реагент, который весь сезон контактирует с обувью, кожей и лапами животных. По химии он отличается от состава для автомобильных трасс. Для аэропортов мы выпускаем материал без хлоридов, безопасный для механизмов самолетов. Технологически это наш самый сложный продукт. В 2014 году мы получили статус официального поставщика для Олимпийских игр в Сочи. Наша продукция использовалось как в самом городе, так и на маршруте эстафеты олимпийского огня. Сегодня «Бионорд» применяется на Красной площади и в Эрмитаже, его закупают аэропорты, морские порты, автоконцерны и зоопарки.





— Продукция УЗПМ под брендом «Бионорд» сегодня представлена более чем в 50 регионах России. Какие управленческие и экономические решения позволили обеспечить такой рост и конкурентоспособность на федеральном уровне?





— Наверное, главным управленческим решением я бы назвал: отказ от единой модели работы со всеми заказчиками. У каждого региона свой набор условий — от климата и протяженности дорожной сети до парка спецтехники и бюджетных возможностей муниципалитетов. Под эти условия мы и подбираем материал, и выстраиваем экономику работы с заказчиком. Сегодня мы предлагаем не закупочную цену мешка реагента, а полную стоимость зимнего сезона. На полке наш реагент действительно дороже традиционной пескосоляной смеси, но работает он при более низких температурах, и обработок в сутки требуется не восемь-десять, а две-три. Это уже совсем другая экономика по топливу, эксплуатации техники и фонду оплаты труда водителей. Весной он не оставляет снежно-грязевой массы, требующей отдельного вывоза, не забивает ливневую канализацию и не вызывает коррозии металлических конструкций. По отчетам муниципалитетов, регионы, перешедшие на современные материалы, за три зимних сезона существенно сокращают совокупные расходы на зимнее содержание дорог, а высвободившиеся средства идут на ремонт покрытий. Думаю, что эта логика и объясняет, почему нашу продукцию применяют сегодня более чем в пятидесяти регионах России.





— В прошлом году предприятие вошло в число 30 крупнейших в регионе. Какие ключевые показатели эффективности вы используете для управления производственными и экономическими процессами на таком крупном объекте?





— Управление крупным производством без выстроенной системы KPI невозможно. Поэтому набор показателей у нас каскадирован по уровням ответственности — от метрик отдельных производственных участков до показателей по предприятию в целом. Каждую неделю я сверяю плановые и фактические значения ключевых показателей, и на уровне генерального директора в этот набор входят выручка, рентабельность, объемы выпуска и реализации, загрузка производственных мощностей и выполнение производственной программы. Любое значимое отклонение от плана — это повод для немедленного решения, а не для разбора по итогам квартала. По тому же принципу я работаю и с социально-экономическими показателями, среди которых объем налоговых отчислений в бюджет Пермского края, фонд оплаты труда и средняя заработная плата на предприятии. УЗПМ — крупное производственное предприятие в Прикамье, и значимые управленческие решения на заводе так или иначе влияют и на семьи наших сотрудников, и на местную экономику. Здесь не получится отделить производство от территории.





— За последние годы компания внедрила ряд инновационных решений, включая жидкие реагенты и комплексный подход к зимнему содержанию инфраструктуры. Как эти инновации повлияли на экономику предприятия, себестоимость продукции и удовлетворенность потребителей?





— Реагент в жидком формате был специально разработан как ответ на запрос крупных городов: им требовалась более точная и контролируемая работа со снегом и льдом. Жидкость аккуратнее дозируется, ровнее распределяется по покрытию и эффективнее работает там, где сухой состав менее результативен. Под комплексным подходом мы понимаем уход от разовой поставки в пользу сервисной модели: для каждого крупного заказчика подбираем материал отдельно, с учетом климатической зоны и типов покрытий, технологически сопровождаем его весь сезон и обучаем операторов специализированной техники. Главный экономический эффект здесь не в снижении себестоимости конкретной партии, а в самой модели отношений: мы становимся для заказчика партнером на сезон, а не разовым продавцом. По данным ВЦИОМ, за четыре сезона применения современных противогололедных материалов уровень удовлетворенности городских жителей качеством зимнего содержания территорий в среднем вырос в шесть раз.





— Вхождение в тройку номинантов Строгановской премии — признание не только личных заслуг, но и успехов предприятия. Как, по вашему мнению, подобные достижения влияют на инвестиционную привлекательность компании и ее позиции на рынке?





— На инвестиционную привлекательность подобные оценки, безусловно, влияют положительно: для рынка любая независимая оценка служит сигналом устойчивости компании. Но лично для меня вхождение в тройку номинантов Строгановской премии — это прежде всего знак доверия со стороны людей, которые живут и работают в Прикамье, и, конечно, признание слаженной и эффективной работы всей команды УЗПМ — работы, которая приносит реальную пользу обществу. Премия объединяет тех, чьи дела и проекты для региона действительно значимы, и оказаться в этом ряду — для меня уже признание. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в общественном голосовании, — и тех, кто поддержал мою кандидатуру, и тех, кто отдал голос за других номинантов.





