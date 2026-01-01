Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все дороги ведут в театр Центральный выставочный зал включился в празднование юбилея Союза театральных деятелей

Андрей Чунтомов

Выставка «Закулисье» (6+) в Центральном выставочном зале — попытка «вынуть» искусство сценографов и художников по костюмам из контекста театральной постановки и представить как продукт чистого творчества; показать часть «закулисной», подготовительной работы художников-постановщиков, которая обычно зрителю не демонстрируется. Отсюда и название выставки.

В экспозиции — и творчество классиков, и современные работы. В первом случае интересно посмотреть, какие замечательные худож­ники работали в разное время в Пермском крае, во втором речь идёт в первую очередь об оригинальности подхода, о тех возможностях, которые дают художнику театра новые технологии.

Выставка открывается большой подборкой эскизов Татьяны Бруни из коллекции галериста Вадима Зубкова. Он давно занимается творчеством художницы: собирает, исследует, публикует. У Бруни было два «пермских периода»: первый связан с эвакуацией из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, второй — с сотрудничеством с хореографом Николаем Боярчиковым в 1970-е годы. Творчество Бруни в составе «Закулисья» очень греет пермский патриотизм: многие иконические балетные образы, которые стали образцами для художников всего мира, родились в Перми, в её работах. Именно здесь появились те самые колеты и пачки из «Лебединого озера» (6+), которые сейчас считаются классическими.

Работы Бруни — доказательство того, что художник по костюмам создаёт самостоятельные произведения искусства, а не просто оформляет спектакль: лёгкие, мимолётные акварели, стремительные карандашные наброски, иллюзия движения, лёгкий гротеск и безграничная фантазия.

Ещё один классик в экспозиции — Борис Матрунин, для которого должность главного художника в Пермском театре оперы и балета стала завершающей в карьере. Его «Жизель» (12+) стала такой же образцовой для мирового балета, как и «Лебединое озеро» Бруни.

Среди «больших» имён в экспозиции — Игорь Гринкевич, фантазёр и визионер, который работал преимущественно в Новосибирске, но в Перми по приглашению Георгия Исаакяна оформил две оперы — «Бориса Годунова» Мусоргского и «Альцину» Генделя. На выставке показаны эскизы к «Борису Годунову», но при воспоминании о Гринкевиче в первую очередь приходит в голову «Альцина» с невероятными костюмами-куклами, которые были одновременно и одеждой, и реквизитом: по сцене ползали фантастические улитки и многоножки — обитатели магического острова Альцины. Это было что-то небывалое, невиданное ранее… Игорь Гринкевич в Пермской опере — прекрасный пример того, как важен художник для театра.

Куратор ЦВЗ Элла Наруллина рассказала на вернисаже, что когда она вошла в запасники музея Пермского театра оперы и балета, то поняла, что здесь материала — на десятки выставок. Неудивительно, что в экспозицию вошло далеко не всё, что хотелось бы здесь увидеть. В истории Пермской оперы, причём в недавней истории, есть примеры невероятной самоотверженности художников. Огромные декорации к балету «Дон Кихот» (6+) в постановке 2004 года художник Андрей Злобин нарисовал вручную, и это настоящие живописные полотна, фантазийные и полные остроумных деталей.

К счастью, балет идёт до сих пор в этой версии, и его зрители могут насладиться не только танцем, но и живописью; а вот опера Верди «Отелло», поставленная в 2009 году с декорациями Юрия Купера, уже ушла из репертуара, а декорации погибли на складе. Это огромная потеря: живопись Купера — тоже ручная работа невероятной красоты.

В общем, «Закулисье» не только показывает новое; у насмотренных театралов оно вызывает множество воспоминаний и ассоциаций.

Конечно, подлинные театральные декорации в ЦВЗ не выставлены: размеры помещений этого не позволяют, но есть подлинные предметы реквизита и костюмы. Выставлен, например, парусный корабль из спектакля «Юнона» и «Авось» (12+) театра «У Моста». У этого предмета интересная история: в театре есть два парусника — один стационарный, другой для гастролей, он разбирается на детали и укладывается буквально в чемоданы. Именно он и стоит в выставочном зале.

Выставка «Закулисье» многосоставная, в ней выделяется несколько отдельных экспозиций. В одном из залов монографически представлено творчество Юрия Лапшина. Этот художник, куратор, экспозиционер, педагог известен многими достижениями, но именно в сфере театров его заслуги наиболее убедительны. На выставке показаны его театральные работы почти за 60 лет, неудивительно, что полотна развешаны на стенах от пола до потолка; но это не «шпалерная развеска», а тотальная инсталляция с имитацией театрального интерье­ра, в создании которой принял участие сам художник.

Ещё один «монографический» зал отдан Театру-Театру. Очень гуманный жест: большой зал театра закрыт на ремонт, но сейчас у его поклонников появилась отдушина — можно прийти в ЦВЗ и не только полюбоваться костюмами из спектакля «Сердце Пармы» (16+), но и полностью посмотреть этот спектакль в видеозаписи.

В зале, посвящённом Театру-Театру, эскизы особенно технологичны. Здесь и коллажи, и компьютерная графика; а эскизы костюмов к мюзиклу «Три товарища» (16+) — работа худож­ника Ольги Шаишмелашвили — это забавный комикс с выразительными гротескными персонажами.

В формировании экспозиции приняли участие девять театров из Пермского края, но вряд ли среди них найдётся такой, для которого работа художника была бы столь же важна, как для театра кукол, где художник порой важнее, чем артисты. В «Закулисье» можно увидеть эскизы кукол и макет сценографии для самой свежей постановки Пермского театра кукол — «Чёрная курица, или Подземные жители» (6+), спектакля очень изобретательного, как это всегда бывает, когда работает творческий тандем режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художницы Виктории Ельцовой.

Вернисаж в Центральном выставочном зале 23 апреля превратился в многолюдную сходку театралов со всего Пермского края и прошёл очень приподнято. В честь 150-летия Союза театральных деятелей России, которое отмечается в этом году, выпили шампанского и закусили конфетами с подходящим названием «Маска».

