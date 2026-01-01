Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первые успехи В Пермском крае реализуется программа «Земский работник культуры»

Фото: Андрей Чунтомов / Министерство культуры Пермского края

Программа привлечения работников культуры на село — самое молодое из подобных начинаний. Программы-предшественники — «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» — доказали свою эффективность: в глубинку пришли новые люди из сфер здравоохранения и образования; теперь же и сфера культуры пополнилась новой кровью.

Участники программы — работники музеев, библиотекари, режиссёры народных театров, музыкальные и клубные работники и другие профессионалы сферы культуры — переезжают в небольшие населённые пункты, получая подъёмные средства в размере 1 млн руб. Заслужить эту работу и меры поддержки не так просто: надо выиграть конкурс. В 2025 году в Прикамье впервые прошли два таких конкурса; восемь их победителей — четыре в первом наборе и столько же в следующем — решительно изменили образ жизни и отправились трудиться на село.

Сейчас Министерство культуры Пермского края объявило третий конкурс — первый в новом сезоне. Между тем земские работники культуры первого призыва готовы поделиться впечатлениями от участия в программе и результатами, достигнутыми за полгода работы на новом месте.

Впечатляющих успехов достиг Никита Кашеваров, преподаватель музыки в детской школе искусств села Спасо-Барда Кишертского округа. Он организовал ансамбль гитаристов, который активно выступает на праздниках и других важных событиях в Кишерти, а также гастролирует по всей территории округа, выступая даже в отдалённых сёлах. Будучи профессиональным музыкантом, Никита и сам часто выходит на сцену — как гитарист и как вокалист. В Спасо-Бардинской школе искусств под его руководством осваивают классическую гитару 10 ребят, и их преподаватель уже выиграл конкурс «Учитель года» и был признан лучшим в округе в своей профессии.

Материальной поддержкой программы «Земский работник культуры» Никита Кашеваров очень доволен: подъёмные средства он потратил на приобретение и ремонт собственного дома в Спасо-Барде, и теперь у него есть благоустроенный отремонтированный дом и земельный участок.

Неожиданно сложилась история режиссёра культурно-массовых мероприятий Павла Котлярова. Выиграв конкурс «Земский работник культуры», он планировал переселиться в деревню Скобелевка, но оказался в селе Гамово. Дело в том, что в обоих населённых пунктах работает одно и то же учреждение — культурно-досуговый центр «Притяжение», куда Павел получил направление, а уже после этого решилось, где именно он будет жить и работать.

В Гамово молодой режиссёр оказался в гуще событий. Он стал организатором культурно-массовых мероприятий, а также модератором социального кинозала. Прямо сейчас центр «Притяжение» готовится к празднованию Дня Победы, и Павел Котляров продумывает церемонию возложения цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Параллельно происходят события в социальном кинозале. Только что прошли киносеансы, посвящённые Дню космонавтики: старшие школьники смотрели и обсуждали документальный фильм «Мой папа космонавт» (6+), а младшие школьники — программу мультфильмов; на следующей неделе стартует VI Международный фестиваль правильного кино, и в Гамовском социальном кинозале будет действовать одна из его площадок.

Павел Котляров полон решимости оставаться в Гамово, здесь расти и делать карьеру.

Расти и продвигаться по службе в глубинке планирует и Наталья Уткина. В октябре 2025 года выпускница ПГНИУ (специальность «социально-культурный сервис и туризм») пришла работать экскурсоводом в Музей истории Пермского муниципального округа в Кондратово, и сейчас, спустя полгода, очень этому рада. Жизнь в музее очень разнообразная: здесь разрабатывают театрализованные экскурсии и квесты, ставят кукольные спектакли, и Наталья активно участвует во всех проектах. Сейчас у неё напряжённая пора: идёт подготовка к «длинной музейной ночи»; она в этом году намечена на 16 мая, но в Музее истории Пермского округа для удобства музейных завсегдатаев событие пройдёт накануне, 15 мая. В Кондратово в этот день будет очень насыщенная культурная программа!

Судьбы и карьеры земских работников культуры складываются очень по-разному, но среди них много вдохновляющих историй, доказываю­щих, что нужно не бояться вызовов и уметь вовремя входить в те двери, которые перед тобой открываются. «Земский работник культуры» — это программа, интересная и творческой молодёжи с образованием в сфере культуры, и жителям прикамской глубинки.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 15 июля. Список вакансий и документы для участия в конкурсе опубликованы на сайте Министерства культуры Пермского края в разделе «Земский работник культуры».

