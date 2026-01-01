Алёна Морозова Дороги к памяти В Перми по нацпроекту отремонтируют ведущие к памятникам Великой Отечественной войны участки улиц

Константин Долгановский

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Перми запланирован ремонт участков улиц, которые имеют особое значение, поскольку они ведут к мемориалам и памятникам, посвящённым подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Как уточнили в Министерстве транспорта Пермского края, речь идёт об участках четырёх улиц. В частности, в Ленинском районе — ул. Петропавловской, в Свердловском районе — улиц Николая Островского и Белинского, а также ул. Строителей в Дзержинском районе.

Вдоль участка ул. Петропавловской между улицами Крисанова и Попова расположены Аллея Доблести и Славы Перми и созданный к 40-летней годовщине Победы в Великой Оте­чественной войне памятник «Героям фронта и тыла». Монумент был открыт 9 мая 1985 года, представляет собой скульптурную группу из трёх фигур — рабочего, воина и Родины-матери, является объектом культурного наследия России.

На указанном участке дороги запланирован ремонт дорожного покрытия, которое последний раз по нацпроекту меняли в 2020 году. За это время здесь образовалась колея, особенно заметная ближе к ул. Попова. Также подрядчик обновит верхние строения колодцев, чтобы люки были уложены на одном уровне с асфальтом.

Обновление ул. Николая Островского запланировано на участке между улицами Советской и Революции. Рядом находится Егошихинское кладбище, где в 2013 году благодаря учащимся школы № 10 была установлена стела ленинградцам-блокадникам, похороненным в годы Великой Отечественной войны в Перми (тогда — Молотове). Надпись на ней гласит: «В этой части кладбища покоятся около ста ленинградцев, эвакуированных в годы войны в г. Молотов (Пермь). Вечная память». На кладбище также есть целый квартал, где похоронены жители Ленинграда, эвакуированные в Молотов, в том числе артисты Мариинского театра. Квартал расположен рядом со Всехсвятской церковью.

Протяжённость обновляемого участка составит 1,5 км. В порядок приведут проезжую часть, некоторые пешеходные переходы, а также локально заменят бортовой камень и нанесут новую дорожную разметку.

Ул. Белинского ведёт от Комсомольского проспекта к площади Трудовой доблести, где расположена 26-метровая стела «Пермь — город трудовой доблести». Мемориальный комплекс, в который также входят амфитеатр и стена с мозаикой, иллюстрирующей трудовой подвиг пермяков в годы войны, появился в 2023 году в честь присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести». На этом участке улицы (от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской) отремонтируют проезжую часть, съезды, парковочные карманы и часть тротуаров, локально обновят бортовой камень, нанесут разметку, восстановят газоны и установят новые дорожные знаки.

В микрорайоне Заостровка расположен мемориал погибшим на фронте работникам лесокомбината «Красный Октябрь». Памятник из гранитной глыбы и кирпичной стены с мраморными плитами, на которых высечены имена погибших, был установлен в 1985 году по инициативе работников завода. В Заостровку его перенесли в 2006 году. Рядом проходит ул. Строителей, участок которой от ул. Камской (д. Кондратово) до базы «Заостровка» (ул. Пожарная, 18) также преобразится в этом году. На участке длиной 3,37 км заменят асфальт на проезжей части, частично отремонтируют пешеходные переходы и барьерное ограждение, установят новые знаки и нанесут разметку.

