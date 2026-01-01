Елена Синица Поступаем по-новому Вузы Прикамья готовятся к предстоящей приёмной кампании Поделиться Твитнуть

В этом году приёмная кампания в вузах стартует с 20 июня. Как и в прошлые годы, ведущие высшие учебные заведения Пермского края открывают новые направления и специальности. Ещё одна тенденция — повышение цен на обучение: от 4 до 20%. Подробнее — в материале «Нового компаньона».

ПНИПУ

В этом году Пермский политех продолжает расширять спектр образовательных программ, отвечая на запросы цифровой экономики и высокотехнологичных отраслей, отмечает начальник отдела маркетинга образовательных программ ПНИПУ Руслан Гарифзянов. Среди ключевых новинок бакалавриата и специалитета он назвал программы «Цифровые технологии в биомедицине», «Цифровое управление государственными и корпоративными проектами», «Промышленный инжиниринг», «Цифровой инжиниринг и искусственный интеллект в механике», а также направления, связанные со сварочным производством, металловедением и эксплуатацией строительной техники.

В магистратуру добавлены программы по автомобильным дорогам и мостам, инженерным системам в строительстве и ЖКХ, бережливому производству, суперкомпьютерным технологиям в аэрокосмической отрасли, а также межкультурной коммуникации в научно-технической сфере.

На вопрос о наиболее востребованных направлениях Руслан Гарифзянов ответил, что рост спроса на специалистов в сфере цифровизации, новых материалов и технологий определяет интерес абитуриентов.

«Пермский край, как и другие регионы России, активно развивает цифровые технологии и инновационные отрасли. Это приводит к повышенному интересу к направлениям в области IT, автоматизации, робототехники, искусственного интеллекта, машиностроения, проектирования авиационных и ракетных двигателей, био- и химической технологии», — пояснил он.

По словам спикера, рынок труда активно ищет специалистов с цифровыми навыками, умеющих работать с современным программным обеспечением и оборудованием. Также, как отметил Руслан Гарифзянов, растёт интерес к перспективным отраслям: энергетике, машиностроению, металлургии, транспорту, строительству, наноматериалам — всем тем направлениям, которые связаны с укреплением технологического суверенитета страны, подчеркнул он.

Что касается стоимости обучения на 2026/27 учебный год, она будет утверждена к 20 июня.

«По предварительным данным, повышение на технические направления составит 4—5%, на гуманитарные — около 7,5%. При этом на гуманитарном факультете действует гибкая система скидок: при сумме баллов ЕГЭ от 230 можно получить скидку до 50% в зависимости от набранного количества баллов», — уточнил представитель университета.

Если говорить о количестве бюджетных и платных мест, то общий объём приёма по университету (с учётом филиалов) сохранён на уровне 2025 года. Существенного роста или сокращения в этом году не произошло, резюмировал он.

НИУ ВШЭ

В пермском филиале НИУ ВШЭ с предстоящего учебного года перед абитуриентами открывается гибкая система выбора. Университет предлагает три вектора развития в бакалавриате — классический, онлайн и формат «широкого бакалавриата» (образовательная модель, позволяющая студентам первого курса не выбирать узкую специализацию сразу, а формировать индивидуальную траекторию через курсы по выбору из общегуманитарного пула, совмещая базовое ядро знаний с изучением дисциплин в различных направлениях. — Ред.).

Так, в случае с классическим вариантом образования доступны следующие направления: «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе», «Юриспруденция», «Менедж­мент в креативных индустриях». Полностью дистанционно обучиться можно по таким направлениям, как «Дизайн», «Управление бизнесом», «Программные системы и автоматизация процессов разработки». Для желающих обучаться в формате широкого бакалавриата доступны «Менеджмент и экономика», «Бизнес-информатика», «Программная инженерия».

Есть обновления и в магистратуре: впервые откроется программа «Продуктовый маркетинг и аналитика», построенная на стыке стратегического продвижения продукта и анализа данных, рассказали в вузе.

«Наиболее востребованной программой обучения является «Менеджмент в креативных индустриях». Конкурс на данную программу самый высокий, 21 человек на место. Направление является наиболее популярным, так как президентом РФ была поставлена задача по увеличению доли креативных индустрий в экономике. В среднем конкурс на программы составляет 11 человек на место», — поделились в университете.

К разговору о количестве мест: и бюджетных, и платных стало больше. Так, например, на программах бакалавриата число бюджетных мест возросло на 13% (с 220 до 249), внебюджетных — на 40% (с 550 до 777). Однако стоит подчеркнуть, что количество последних увеличилось за счёт онлайн-программ. В магистратуре количество бюджетных мест осталось неизменным по сравнению с прошлым годом (113 мест), а вот количество платных мест увеличилось почти в два раза, поскольку открылась новая онлайн-программа.

Возвращаясь к вопросу цен: в НИУ ВШЭ — Пермь обучение подорожало в среднем на 15—20%. Самая высокая цена среди программ бакалавриата у направления «Дизайн» — 510 тыс. руб. в год. В магистратуре же максимальный порог установлен для онлайн-программ: 480 тыс. руб. в год.

ПГНИУ

Физико-математический институт ПГНИУ при поддержке Росатома принимает абитуриентов на новую программу бакалавриата «Квантовые вычисления и кибербезопасность». Выпускники этой программы получат возможность проявить себя в динамично развивающейся отрасли, в которой сейчас нехватка кадров составляет около 70%.

На философско-социологическом факультете осуществляется набор на новую специальность «Социальная психология, политическая и экономическая психология». Также абитуриентам предлагаются две новые магистерские программы — «Психологическое консультирование в межличностной и профессиональной сферах» и «Социально-гуманитарные технологии в современном образовании». Научиться стратегическому управлению в образовательной среде и получить педагогическое образование смогут выпускники любых направлений бакалавриата, не связанных с педагогикой, заинтересованные в том, чтобы передавать свои знания.

На химическом факультете открыты четыре новые магистерские программы: «Химическая технология и промышленная безопасность», «Технология и переработка полимеров и композитов», «Комплексное исследование веществ и материалов», «Химия и технология современных материалов и покрытий».

На географическом факультете впервые осуществляется набор на магистерскую программу на английском языке «Гидрология и управление водными ресурсами», а также программу на русском языке «Информационные технологии в гидрометеорологии».

На историко-политологическом факультете впервые осуществляют набор на программу бакалавриата «Зарубежное регионоведение». Выпускники смогут вести аналитическую, исследовательскую и проектную деятельность в странах Восточной Азии, получат навыки владения китайским языком на профессиональном уровне.

На экономическом факультете есть две новые программы для абитуриентов, владеющих английским языком, — бакалавриат «Маркетинг и логистика» и магистратура «Международные торговые отношения».

Что касается цен, в вузе отметили, что планируется повышение на 11%.

ПГИК

В Пермском государственном институте культуры сообщили, что в 2026/27 учебном году вуз объявляет набор на семь новых образовательных программ.

«В этом году мы расширяем спектр предложений как по среднему профессиональному образованию, так и по программам подготовки кадров высшей квалификации», — отметили в институте.

Среди новинок среднего профессионального образования — программы «Туризм и гостеприимство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное звукооператорское мастерство» и «Живопись (станковая живопись)». На уровне подготовки кадров высшей квалификации добавлены направления «Отечественная история» и «Виды искусства (музыкальное искусство)».

В институте подчеркнули, что направления подготовки ПГИК традиционно пользуются высоким спросом: в 2025 году средний конкурс составил 8,6 человека на место. Наиболее востребованными остаются программы бакалавриата по культурологии, социально-культурной деятельности, документоведению, библиотечно-информационной деятельности, хореографическому исполнительству, режиссуре театрализованных представлений, искусству народного пения, а также специалитет по актёрскому мастерству и живописи.

«Исходя из анализа обращений абитуриентов и их родителей, можно сделать вывод о высоком спросе на программы среднего профессионального образования, особенно такие как «Музыкальное звукооператорское мастерство», «Туризм и гостеприимство» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение», — пояснили в вузе. — Эта тенденция объяснима востребованностью квалифицированных кадров по данным специальностям в учреждениях Пермского края и Российской Федерации».

На 2026/27 учебный год институту установлено 283 бюджетных места по всем уровням и формам обучения, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Количество внебюджетных мест сохранено на уровне приёмной кампании 2025 года — 301 место.

Что касается стоимости обучения, в ПГИК уточнили: цена формируется исходя из государственного задания, утверждённого правительством РФ.

«Индексация стоимости обучения в 2026/27 году по отношению к 2025/26 учебному году сохраняется в пределах уровня инфляции», — добавили в институте.

Отдельно в ПГИК рассказали о программах, посвящённых изучению культуры и народов Пермского края.

«Институт реализует ряд образовательных программ, учебные планы которых включают значительный объём дисциплин по изучению культуры и народов Прикамья», — сообщили в вузе.

В их числе — направления «Культурология», «Религиоведение», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Туризм», «Народная художественная культура» и другие. Студенты изучают дисциплины, связанные с региональным компонентом: «Фольклористику», «Этнографию», «Фольклорный ансамбль», «Современный литературный процесс Прикамья», «Историю культуры региона», «Культурное наследие Прикамья», «Брендинг региона» и ряд других.

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН, отмечает, что реализация образовательных программ, в рамках которых изучают культуры народов Прикамья, особенно актуальна в Год единства народов России.

«Пермский край — уникальный в этнокультурном отношении. Год единства народов России для Пермского края имеет особое значение, потому что у нас проживают представители более чем 120 народов, здесь пересеклись индоевропейская, уральская и алтайская языковые семьи. Это многообразие для нашего региона имело историческое значение, потому что культурные традиции Пермского края сформировались в результате взаимодействия между народами, с одной стороны, и сохранения традиций разных народов — с другой. Это проявляется на разных уровнях: и в быту, и в высоком искусстве, вплоть до академического.

Многовековой опыт проживания вместе разных народов, их взаимодействия друг с другом является важным ресурсом для развития нашего региона в будущем; тем важнее изучать прикамскую этнографию, этнокультурную специфику региона. Несмотря на то, что мы все разные, разговариваем на разных языках, являемся носителями разных культурных традиций, у нас есть общие цели и задачи: чтобы Пермский край был успешным регионом, чтобы в нём было комфортно жить», — отмечает Александр Черных.

ПГАТУ

Что касается Пермского аграрно-технологического университета, для абитуриентов также будут доступны несколько направлений: «Биотехнология», «Технология продукции и организация общественного питания», «Цифровые технологии в АПК», «Информационные технологии в зооинжиниринге».

Что касается наиболее популярных направлений подготовки, они традиционно связаны с IT-технологиями, агропромышленным комплексом, ветеринарной медициной, землеустройством и кадастрами, обслуживанием транспорта и транспортной сферы, а также это естественно-научные направления, подчеркнул начальник отдела организации приёма ПГАТУ Никита Мерзляков.

При этом в вузе увеличилось количество бюджетных мест — примерно на 3%. В то же время на направлениях подготовки укрупнённой группы «Экономика и управление» существенно уменьшилось количество внебюджетных мест. Это связано с новым регламентом выделения платных мест Минобрнауки России, пояснил Никита Мерзляков.

Если говорить о стоимости, то на очной форме обучения увеличение составило в среднем 8%, а на очно-заочной и заочной формах — 10—12%.

«Тенденция обусловлена общим увеличением стоимости обучения в вузах РФ и федеральным регламентом стоимости одного бюджетного места», — пояснили в университете.

ПГФА

В Пермской государственной фармацевтической академии «Новому компаньону» рассказали, что в этом году в вузе впервые будет осуществляться набор в магистратуру по направлению «Биотехнология». На нём предусмотрено 11 бюджетных мест и 20 мест на договорной основе. Обучение будет длиться два года.

Кроме этого, новые направления появились для желающих получить среднее профессио­нальное образование. Так, теперь в ПГФА можно будет обучиться на лаборанта по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов и отходов производства. Срок обучения — один год и 10 месяцев. Ещё одна новая специальность — фармация на базе основного общего образования (после девятого класса. — Ред.), длительность обучения — два года и 10 месяцев. В обоих случаях не предусмотрено бюджетных мест, платных — по 50.

В вузе не так много направлений, поэтому востребованы будут все — фармация, биотехнология и химическая технология, считает начальник отдела делопроизводства и менедж­мента качества ПГФА Елена Березина.

Больше бюджетных мест для обучения в академии с этого года не станет: на направлении «Фармация» их остаётся 160, а на «Химической технологии» — 60. Остаётся неизменным и количество мест для желающих обучаться на договорной основе. Если говорить о ценах на обучение, то пока они не утверждены, приказ об утверждении стоимости появится во второй половине мая.

ПГМУ

В Пермском медицинском университете новых программ в этом году не предусмотрено. А из имеющихся у абитуриентов традиционно востребованы специальности «Лечебное дело» и «Стоматология».

Число бюджетных и платных мест остаётся примерно на одном уровне. Контрольные цифры приёма — количество мест на те или иные специальности — утверждаются в соответствии с кадровой потребностью, поэтому колебания числа мест в вузе незначительные. Что касается цен, то они станут известны 1 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.