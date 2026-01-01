Елена Синица Бегом от кризиса Как перестраивается фитнес-индустрия в Перми

В Пермском крае сократилось число фитнес-клубов, при этом стоимость их услуг возросла. Эксперты отмечают, что в отрасли происходит оптимизация операционных моделей и адаптация к изменившимся потребительским привычкам.

Абонемент — пятая часть зарплаты

По данным на март 2026 года, в Перми находится 200 фитнес-клубов. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис 2ГИС. При этом в пешей доступности (15 минут пешком) от фитнес-залов живут чуть более 80% пермяков. Годовой абонемент в среднем обходится жителям краевой столицы в 15,9 тыс. руб., что составляет 19% от месячной зарплаты.

Для сравнения: в крупнейших городах России работает свыше 6 тыс. заведений (+3% к прошлому году), а лидером по темпам роста стал Екатеринбург (+18%, 383 клуба). В общероссийском рейтинге финансовой нагрузки Пермь выглядит достаточно комфортно: при абсолютной цене в 15,9 тыс. руб. доля расходов на фитнес здесь ниже, чем в Уфе (33,6%) или Казани (29,8%), и сопоставима с Самарой и Волгоградом.

От массового роста к осознанному потреблению

Общероссийская динамика подтверждает устойчивость интереса к спорту: рынок вырос на 20% по итогам 2025 года, а первый квартал 2026-го добавил ещё 19%. Алексей Медведев, директор спортивного комплекса «Спортхолл», отмечает, что отрасль уже перешагнула отметку в 7,5 млн человек, которые занимаются регулярно. Однако он подчёркивает, что рост обеспечивается не только новыми клиентами, но и расширением спектра платных услуг.

Марина Семёнова, управляющая клубом «Alex Fitness Миллениум», добавляет, что после снятия ограничений многие пересмотрели отношение к здоровью и теперь всё чаще в залы приходят школьники и студенты, выбирающие активный образ жизни.

При этом оценки текущей конъюнктуры разнятся. Управляющий сетью Energy Fitness Александр Шевченко констатирует, что спрос остаётся без изменений, фиксируя отсутствие резких колебаний трафика. Соответственно, нет всплеска, но есть стабильное удержание ядра аудитории, отмечает он.

Представитель фитнес-индустрии, пожелавший остаться анонимным, дополняет картину, указывая, что спрос действительно стабилизировался, но структура потребления изменилась: клиенты стали избирательнее, чаще выбирают короткие абонементы вместо годовых, оценивая каждую тренировку с точки зрения целесообразности и комфорта. Таким образом, рынок переходит от количественного расширения к качественному удержанию.

Давление издержек и вынужденная индексация

Корректировка тарифов стала неизбежной реальностью. По отраслевым данным, 85% клубов повысили цены, средний прирост составил 18%, отмечает Алексей Медведев. В Перми, где среднегодовой абонемент стоит 15,9 тыс. руб., рост ощущается особенно остро. Эксперт поясняет, что «опережающими темпами растут операционные расходы»: аренда в прошлом году подорожала на 20%, фонд оплаты труда — на 17%, коммуналка — на 15%.

«Мы повышаем цены не потому, что нам хочется больше денег, а потому что расходы растут быстрее выручки», — подчёркивает он, отмечая, что у «Спортхолла» из-за наличия собственности на объект нагрузка сместилась в сторону коммунальных платежей, что и определило итоговую индексацию на 18%.

Марина Семёнова подтверждает, что стоимость абонементов в среднем увеличилась на 10%, называя в числе причин коммунальные расходы, повышение НДС и общую инфляцию.

«Мы стараемся удерживать цены максимально лояльными, но объективные экономические факторы вынуждают корректировать стоимость», — резюмирует она.

В свою очередь, Александр Шевченко указывает, что цены выросли примерно на 30%, а больше всего повлияло повышение аренды, коммунальных платежей и увеличение зарплат сотрудников.

Конкуренция

Несмотря на снижение общего числа клубов на 1,5%, конкуренция в Перми усиливается за счёт качественной трансформации предложения.

Фото: Сгенерировано с помощью сервиса GAMMA

Алексей Медведев обращает внимание, что за последний год рынок увеличился на 5%, но потенциал остаётся высоким: «фитнесом у нас занимаются не более 5% населения, что почти в три раза меньше, чем в Москве». Чтобы выделиться, игроки меняют стратегию. «Спортхолл» уходит от модели чистого зала, развивая флагманский комплекс с теннисом и объединяя сеть женских студий под единым брендом.

«Наш бренд будет присутствовать во всех районах, что даёт преимущество перед единичными клубами», — поясняет эксперт.

Марина Семёнова делает ставку на сервис: акцент на индивидуальном подходе и профессионализме тренерского состава, а также на проведении марафонов, где участники получают вознаграждение за результат.

«Сочетание качества, заботы и современных трендов позволяет оставаться востребованными даже в условиях высокой конкуренции», — уверена она.

Анонимный источник добавляет, что конкуренция сместилась из плоскости «кто дешевле» в плоскость «кто удобнее и профессиональнее»: мелкие студии, неспособные обеспечить современный сервис, постепенно уходят, а сети масштабируются за счёт кросс-маркетинга и единых стандартов качества.

