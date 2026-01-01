Реформирование списания налоговых долгов, новые требования к БАДам и обновление СБП Какие изменения законодательства вступают в силу в мае

фото: stockking

freepik.com

С 1 мая 2026 года Россия переживет волну законодательных изменений, затрагивающих ключевые аспекты жизни граждан, бизнес-процессы и функционирование государственного аппарата. Эти нововведения охватят сферы социальной поддержки, управления налоговой системой, регулирования финансовых сервисов, внедрения обязательной маркировки продукции, функционирования судебных органов и ряда других направлений. Подробности представлены в обзоре «Нового компаньона».

Социальная поддержка: многодетные семьи и ветераны

С 22 мая 2026 года вступают в силу обновленные правила предоставления единых пособий для многодетных семей. Незначительные превышения дохода (до 10% от регионального прожиточного минимума) больше не станут причиной отказа в выплате или ее приостановки. Пособия будут продлеваться на годичный период, а ранее отклоненные заявки подлежат пересмотру по новым стандартам.

Также предусмотрены выплаты к памятным датам. В частности, ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы традиционно получат 10 тысяч рублей. Эта единовременная выплата предназначена для участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России и некоторых странах Балтии.

Существенное увеличение страховых пенсий ожидает граждан, отметивших 80-летие в апреле, а также получателей I группы инвалидности. Фиксированная часть их страховой пенсии фактически удвоится, достигнув около 19 тыс. руб. (без учёта районных коэффициентов).

Расширение маркировки потребительских товаров

С 1 мая начинается новый этап внедрения системы обязательной маркировки «Честный знак». Под данную инициативу попадают:

Радиоэлектронные устройства (смартфоны, ноутбуки, планшеты, а также комплектующие вроде ламп, розеток, выключателей).

Строительные материалы в упаковке (цемент, гипс, герметики, монтажная пена, сухие смеси и другие).

Кондитерские изделия с длительным сроком хранения (свыше 5 суток), включая круассаны, печенье, торты и пирожные.

Производители и импортеры обязаны наносить специальные коды и передавать данные в систему, что повысит прозрачность товарооборота и снизит уровень контрафакта.

Реформирование списания налоговых долгов

С 1 мая ФНС России начнет применять обновленный порядок списания безнадежных налоговых задолженностей. Теперь разрешено списывать не только федеральные, но и региональные, а также муниципальные налоги, если это предусмотрено местным законодательством. Это сделает процедуру более гибкой и универсальной. Долги, числящиеся на Едином налоговом счете и не взысканные в установленные законом сроки, могут быть признаны безнадежными и списаны, что упорядочит учет.

Трансформация системы рассрочки

Компании, предоставляющие рассрочку, с 1 мая должны будут пройти регистрацию в реестре Банка России. Вводятся ограничения: максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев (с 2028 года — 4 месяца), запрещаются скрытые комиссии, а неустойка ограничивается 20% годовых. Информация о рассрочках свыше 50 тыс. рублей будет передаваться в бюро кредитных историй.

Ограничения на вывоз золота

С мая вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 г без специального разрешения будет запрещен. Исключения предусмотрены для вывоза через международные аэропорты Москвы и Владивостока в страны ЕАЭС при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Упрощение выписки из жилья

С 1 мая вступает в силу упрощенная процедура снятия граждан с регистрационного учета, если они фактически не проживают по адресу прописки. Собственникам жилья будет достаточно предоставить акты управляющих компаний, свидетельские показания или платежные документы для инициирования выписки.

Изменения в работе судов

С 10 мая кассационные жалобы на решения мировых и районных судов будут рассматриваться президиумами областных и краевых судов по месту возникновения спора, а не в межрегиональных кассационных судах. Это призвано ускорить процесс пересмотра дел.

Новые требования к БАДам

С 1 мая медицинские работники при назначении БАДов обязаны учитывать критерии качества, эффективности и безопасности, установленные Правительством РФ. БАД должен быть зарегистрирован, промаркирован и соответствовать утвержденным требованиям.

Обновления Системы быстрых платежей

Банк России стандартизирует тарифы СБП. Переводы между физическими лицами останутся бесплатными, а для платежей с участием бизнеса (юрлиц, ИП, самозанятых) будет введена комиссия (от 5 коп. до 3 руб.). Трансграничные переводы между физлицами подешевеют до фиксированной комиссии в 6 руб. Несмотря на формально низкий размер комиссии, для бизнеса с большим объёмом операций это может стать ощутимым.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.