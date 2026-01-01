ПДД напишут вместе с гражданами
Общественная палата РФ запустила платформу «Общественные поправки»
Общественная палата России запустила онлайн-платформу нпдд.рф для сбора и обсуждения предложений по внесению изменений в Правила дорожного движения в рамках проекта «Общественные поправки в ПДД». Инициатива направлена на формирование общественного консенсуса по вопросам регулирования дорожной среды с учётом новых вызовов и технологий.
Платформа призвана вовлечь граждан в системную работу по совершенствованию ПДД, учитывая изменения в транспортной сфере: рост числа электросамокатов, электровелосипедов, а также развитие новых форм мобильности и технических характеристик транспортных средств.
По мнению депутата Государственной думы РФ от Пермского края и вице-президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Антона Немкина, запуск такой платформы — важный шаг к более открытой и современной системе регулирования дорожного движения.
«Сегодня транспортная среда меняется быстрее, чем нормативная база, и вовлечение граждан в этот процесс — абсолютно логичное решение. Как вице-президент РАФ могу сказать, что профессиональное сообщество давно говорит о необходимости учитывать мнение пользователей дорог: водителей, пешеходов, владельцев новых видов транспорта. Особенно актуальны вопросы регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Важно не просто вводить ограничения, а выработать понятные, сбалансированные правила, которые обеспечат безопасность всех участников движения», — пояснил депутат.
Немкин уверен, что лучшие предложения, сформированные на платформе, станут основой для качественных изменений в ПДД и позволят сделать дорожную среду более безопасной и современной.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.