Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Народный профессионал В галерее «Пермский период» открылась выставка народного мастера Пермского края Ивана Канюкова

Иван Иванович Канюков — гончар из села Белоево. Нет, Иван Иванович Канюков — выдающийся художник-керамист, выпускник лучшей на Урале школы изобразительного искусства — Нижнетагилького худграфа… И то, и другое верно: действительно, мастер из Белоево работает с гончарным кругом и лепит крынки, корчаги и другую традиционную посуду; но он же — тончайший график и самобытный скульптор, в работах которого очевиден не просто профессионализм, а профессионализм высочайшей пробы.

Сочетание народного простодушия и мастерских умений профессионального художника — не две ипостаси одной личности, а гармоничное целое, которое рождает удивительные произведения. Сейчас, когда открылась выставка семьи Канюковых в частной галерее «Пермский период», каждый может увидеть эти работы, не похожие на творения других керамистов, при всей плодотворности этой художественной техники в Прикамье.

Выставка называется «Времена года» (0+) — по названию одной из главных серий, созданных художником; именно в ней связь народного «базиса» и художнической «надстройки» наиболее явна. Это серия традиционной коми-пермяцкой посуды, расписанной вручную: четыре набора, посвящённые четырём временам года, в каждом — гигантские пузатые корчаги с крышками, а также горшки и плошки поменьше, и все сплошь покрыты подглазурной росписью. Цветочный, геометрический и анималистический орнаменты опоясывают предметы — один над другим: вверху, под самым горлышком, — Верхний мир, Енма, в котором летят птицы, светят звёзды и сыплются снежинки; под ним — Средний мир, в котором цветут одуванчики, плывут рыбы и растут деревья; ближе к донышку — видимо, Нижний мир, но Канюков не стал его населять, как положено в мифологии, ящерами и пауками, здесь у него традиционный коми-пермяцкий орнамент — угловатый, геометричный, похожий на вышивку крестиком.

Совершенно не обязательно знать мифологию и космологию пермяков, чтобы понять, насколько эти работы особенные; достаточно просто осознать, что каждый крошечный лепесток, каждое пёрышко снегиря и чешуйка щуки нарисованы мастером вручную, кисточкой. Кажется, что это не под силу обычному человеку, но факт в том, что Канюков всё рисует сам, собственными, немолодыми уже руками. Никакой ИИ ему не помогает, никакими штамповками он не пользуется — каждый одуванчик и каждая ласточка написаны им лично.

Эта поразительная рукотворность, тщательность в изображении деталей характерны для всех работ мастера. В галерее выставлена его скульптурная серия «Промысловый календарь»: группы симпатичных животных, обитающих в Парме — медведей, барсуков, лис, рысей, лосей, росомах, белочек. Как обычно у Канюкова, внутри большой серии — много маленьких: семейки животных из четырёх-пяти персонажей. Именно персонажей, потому что каждая зверушка здесь с характером, с индивидуальностью, и в каждую художник вложил любовь, терпение и время. Фигурки реалистичны и в то же время фантазийны: это и реальные жители лесов, и персонажи сказок; на их телах тщательно прорисованный мех превращается в нарядный орнамент.

Среди показанных на выставке работ много фантазий на тему пермского звериного стиля, который появляется и в орнаменте, и в сюжетах работ Канюкова. Поклонники этого феномена придут в восторг от парных фигурных кувшинов — квасников, или куманцов, традиционной праздничной посуды для напитков в форме кольца: считалось, что кольцеобразная форма способствует охлаждению напитка. Канюковские куманцы — это ещё одна модель мироздания: кольцо в центре, расписанное фигурками животных в пермском стиле, — это круговорот жизни, он установлен на спине хтонического ящера из Нижнего мира, а рукоятки сосуда — фигурки птиц. Венчает каждый из кувшинов фигурка идолоподобного бога Ена, а внутри колеса изображён человек Пармы — в одном сосуде мужчина-охотник, в другом — женщина.

Фантазия — ключевое понятие для творчества Ивана Канюкова: его работы можно назвать какими угодно, но только не скучными. Это вещи из тех, которые сначала придуманы, а только потом исполнены, и придумка здесь важнее исполнения. При этом фантазия мастера никогда не бывает чрезмерной: детали важны, но их не слишком много.

Особо хочется сказать о том, о чём обычно не упоминают в контексте разговора о произведениях искусства, а не «товарах народного потребления»: качество керамики. У Канюкова фактура изделий безупречна — идеальная геометрия, плотная лепка, ровный и аккуратный обжиг. Керамисты любят рассуждать о том, что поведение краски при обжиге непредсказуемо: огонь сам решает, какой цвет получит изделие после обработки, но у Канюкова всё решает человек, все цвета — именно те, какие задумал художник.

Ещё одна серия, выставленная в «Пермском периоде», принесла Канюкову широчайшую популярность — это «Народы мира»: парные статуэтки, мужчина и женщина, в национальных костюмах. Здесь всё — как всегда у Канюкова: верность реальности и внимание к деталям плюс фантазия, плюс тщательность проработки каждой фигурки. Сходство с народной игрушкой здесь очевидно, но столь же очевидно авторское начало. Эти персонажи архетипичны: типичный молдаванин, типичный эстонец, типичный якут, — но при этом они забавные и яркие. Тут основное внимание на костюм: фигурки совсем небольшие, и трудно себе представить, сколько работы понадобилось, чтобы тонким шпателем выделать все рельефы — пояса, бусы, кисти на платках, мех на малицах, женские косы, мужские усы, — а потом тонкой кисточкой нанести орнамент, который выглядит, как настоящее рукоделие.

Народные мастера Иван Иванович Канюков-старший (справа) и Иван Иванович Канюков-младший

Конечно, главный акцент выставка делает на работах народного мастера Пермского края Ивана Ивановича Канюкова, которому нынче исполняется 70 лет, но вообще-то она не персональная, а семейная: помимо произведений Ивана Ивановича-старшего, посетители смогут увидеть работы детей юбиляра — Ивана Ивановича-младшего, тоже народного мастера Пермского края, Галины, московского ювелира, и Елизаветы — самой младшей представительницы династии, начинающего керамиста.

О семье Канюковых на выставке можно узнать очень много. Кроме керамических работ, здесь выставлен целый семейный альбом, представляющий родословную Канюковых с дореволюционных времён.

Вообще, в экспозиции много любопытных подробностей: этикетки сделаны на двух языках, и посетители могут немножко поизучать коми-пермяцкий; среди экспонатов — керамическая статуэтка, очень похоже изображающая самого Ивана Канюкова — это не автопортрет, а оммаж от Екатерины Булдаковой, ученицы мастера, керамистки из села Юрла; на стенах — серия фотографий Валерия Заровнянных, Евгения Загуляева, Юрия Сыстерова с пейзажами Пармы.

На вернисаже пел, играл на пэлянах и танцевал народный ансамбль «Шондiбан». Юбилей Коми-Пермяцкого округа прошёл, а коми-пермяцкая тема не отпускает…

