Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Народный профессионал
В галерее «Пермский период» открылась выставка народного мастера Пермского края Ивана Канюкова
Иван Иванович Канюков — гончар из села Белоево. Нет, Иван Иванович Канюков — выдающийся художник-керамист, выпускник лучшей на Урале школы изобразительного искусства — Нижнетагилького худграфа… И то, и другое верно: действительно, мастер из Белоево работает с гончарным кругом и лепит крынки, корчаги и другую традиционную посуду; но он же — тончайший график и самобытный скульптор, в работах которого очевиден не просто профессионализм, а профессионализм высочайшей пробы.
Сочетание народного простодушия и мастерских умений профессионального художника — не две ипостаси одной личности, а гармоничное целое, которое рождает удивительные произведения. Сейчас, когда открылась выставка семьи Канюковых в частной галерее «Пермский период», каждый может увидеть эти работы, не похожие на творения других керамистов, при всей плодотворности этой художественной техники в Прикамье.
Выставка называется «Времена года» (0+) — по названию одной из главных серий, созданных художником; именно в ней связь народного «базиса» и художнической «надстройки» наиболее явна. Это серия традиционной коми-пермяцкой посуды, расписанной вручную: четыре набора, посвящённые четырём временам года, в каждом — гигантские пузатые корчаги с крышками, а также горшки и плошки поменьше, и все сплошь покрыты подглазурной росписью. Цветочный, геометрический и анималистический орнаменты опоясывают предметы — один над другим: вверху, под самым горлышком, — Верхний мир, Енма, в котором летят птицы, светят звёзды и сыплются снежинки; под ним — Средний мир, в котором цветут одуванчики, плывут рыбы и растут деревья; ближе к донышку — видимо, Нижний мир, но Канюков не стал его населять, как положено в мифологии, ящерами и пауками, здесь у него традиционный коми-пермяцкий орнамент — угловатый, геометричный, похожий на вышивку крестиком.
Совершенно не обязательно знать мифологию и космологию пермяков, чтобы понять, насколько эти работы особенные; достаточно просто осознать, что каждый крошечный лепесток, каждое пёрышко снегиря и чешуйка щуки нарисованы мастером вручную, кисточкой. Кажется, что это не под силу обычному человеку, но факт в том, что Канюков всё рисует сам, собственными, немолодыми уже руками. Никакой ИИ ему не помогает, никакими штамповками он не пользуется — каждый одуванчик и каждая ласточка написаны им лично.
Эта поразительная рукотворность, тщательность в изображении деталей характерны для всех работ мастера. В галерее выставлена его скульптурная серия «Промысловый календарь»: группы симпатичных животных, обитающих в Парме — медведей, барсуков, лис, рысей, лосей, росомах, белочек. Как обычно у Канюкова, внутри большой серии — много маленьких: семейки животных из четырёх-пяти персонажей. Именно персонажей, потому что каждая зверушка здесь с характером, с индивидуальностью, и в каждую художник вложил любовь, терпение и время. Фигурки реалистичны и в то же время фантазийны: это и реальные жители лесов, и персонажи сказок; на их телах тщательно прорисованный мех превращается в нарядный орнамент.
Среди показанных на выставке работ много фантазий на тему пермского звериного стиля, который появляется и в орнаменте, и в сюжетах работ Канюкова. Поклонники этого феномена придут в восторг от парных фигурных кувшинов — квасников, или куманцов, традиционной праздничной посуды для напитков в форме кольца: считалось, что кольцеобразная форма способствует охлаждению напитка. Канюковские куманцы — это ещё одна модель мироздания: кольцо в центре, расписанное фигурками животных в пермском стиле, — это круговорот жизни, он установлен на спине хтонического ящера из Нижнего мира, а рукоятки сосуда — фигурки птиц. Венчает каждый из кувшинов фигурка идолоподобного бога Ена, а внутри колеса изображён человек Пармы — в одном сосуде мужчина-охотник, в другом — женщина.
Фантазия — ключевое понятие для творчества Ивана Канюкова: его работы можно назвать какими угодно, но только не скучными. Это вещи из тех, которые сначала придуманы, а только потом исполнены, и придумка здесь важнее исполнения. При этом фантазия мастера никогда не бывает чрезмерной: детали важны, но их не слишком много.
Особо хочется сказать о том, о чём обычно не упоминают в контексте разговора о произведениях искусства, а не «товарах народного потребления»: качество керамики. У Канюкова фактура изделий безупречна — идеальная геометрия, плотная лепка, ровный и аккуратный обжиг. Керамисты любят рассуждать о том, что поведение краски при обжиге непредсказуемо: огонь сам решает, какой цвет получит изделие после обработки, но у Канюкова всё решает человек, все цвета — именно те, какие задумал художник.
Ещё одна серия, выставленная в «Пермском периоде», принесла Канюкову широчайшую популярность — это «Народы мира»: парные статуэтки, мужчина и женщина, в национальных костюмах. Здесь всё — как всегда у Канюкова: верность реальности и внимание к деталям плюс фантазия, плюс тщательность проработки каждой фигурки. Сходство с народной игрушкой здесь очевидно, но столь же очевидно авторское начало. Эти персонажи архетипичны: типичный молдаванин, типичный эстонец, типичный якут, — но при этом они забавные и яркие. Тут основное внимание на костюм: фигурки совсем небольшие, и трудно себе представить, сколько работы понадобилось, чтобы тонким шпателем выделать все рельефы — пояса, бусы, кисти на платках, мех на малицах, женские косы, мужские усы, — а потом тонкой кисточкой нанести орнамент, который выглядит, как настоящее рукоделие.
Конечно, главный акцент выставка делает на работах народного мастера Пермского края Ивана Ивановича Канюкова, которому нынче исполняется 70 лет, но вообще-то она не персональная, а семейная: помимо произведений Ивана Ивановича-старшего, посетители смогут увидеть работы детей юбиляра — Ивана Ивановича-младшего, тоже народного мастера Пермского края, Галины, московского ювелира, и Елизаветы — самой младшей представительницы династии, начинающего керамиста.
О семье Канюковых на выставке можно узнать очень много. Кроме керамических работ, здесь выставлен целый семейный альбом, представляющий родословную Канюковых с дореволюционных времён.
Вообще, в экспозиции много любопытных подробностей: этикетки сделаны на двух языках, и посетители могут немножко поизучать коми-пермяцкий; среди экспонатов — керамическая статуэтка, очень похоже изображающая самого Ивана Канюкова — это не автопортрет, а оммаж от Екатерины Булдаковой, ученицы мастера, керамистки из села Юрла; на стенах — серия фотографий Валерия Заровнянных, Евгения Загуляева, Юрия Сыстерова с пейзажами Пармы.
На вернисаже пел, играл на пэлянах и танцевал народный ансамбль «Шондiбан». Юбилей Коми-Пермяцкого округа прошёл, а коми-пермяцкая тема не отпускает…
