Алёна Морозова Наука, образование, производство В Перми открылась вторая площадка Краевой инженерной школы ПГНИУ

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

На территории Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК) состоялось официальное открытие второй площадки Краевой инженерной школы (КИШ) Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по профилю «Фотоника, новые материалы и приборостроение». В церемонии приняли участие помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Стоит отметить, что первая аналогичная структура начала работу ещё в прошлом году на базе ПГНИУ.

Андрей Фурсенко, поздравляя участников и организаторов проекта, подчеркнул стратегическую значимость инициативы: «Всё, что создаётся пермскими инженерами, сегодня крайне востребовано на общероссийском уровне. В Прикамье к этому процессу активно привлекается молодёжь — программы профориентации помогают школьникам осознанно выбирать профессию уже на старте. Желаю команде успешно реализовать всё задуманное на благо страны».

Дмитрий Махонин также акцентировал внимание на кадровой составляющей проекта.

«Инженерные кадры — это будущее Прикамья и всей страны, поэтому их подготовке уделяется особое внимание», — отметил он, добавив, что запуск второй площадки позволит выстроить непрерывную цепочку «образование — наука — производство».

Глава региона подчеркнул, что учебные программы сформированы на основе прямых запросов промышленности, а студенты получат возможность отрабатывать навыки на современном оборудовании, участвуя под руководством наставников в модернизации и создании новой продукции для отечественных предприятий.

В ходе визита губернатор региона и помощник президента ознакомились с инфраструктурой новой площадки. Им были представлены лаборатории фотоники и цифрового производства, специализированные помещения по электронике, бюро инженерного моделирования, а также конструкторское бюро оптического приборостроения. Отдельное внимание уделили интер­активному классу «Инноватика», где студенты осваивают компетенции в области проектного управления и технологического лидерства.

Создание КИШ нацелено на подготовку специалистов инженерного профиля нового формата, владеющих актуальными компетенциями в сферах радиофизики, нанотехнологий, приборостроения, работы с современными материалами и IT-секторе. Параллельно с учебным процессом запускаются проектно-продуктовые команды, которые возьмут на себя обеспечение полного инновационного цикла: от фундаментальных исследований и опытно-конструкторских работ до серийного внедрения конкурентоспособных решений.

На сегодняшний день учебно-исследовательские пространства школы функционируют в тесной кооперации с лабораториями Научно-образовательного центра ПНППК. Уже сформирован портфель, включающий свыше 60 потенциальных задач в области НИОКР, поступивших от индустриальных партнёров. Подготовлены семь заявок на финансирование перспективных проектов, завершены маркетинговые и патентные исследования по планируемым технологическим продуктам.

В перспективе руководство школы планирует масштабировать образовательное пространство, расширяя географию подготовки кадров не только для предприятий Пермского края, но и для высокотехнологичных компаний из других субъектов Российской Федерации.

Краевая инженерная школа выступает драйвером развития научно-технологического задела Центра компетенций НТИ «Фотоника», а также служит организационной моделью для тиражирования формата передовых инженерных школ. Базовым разработчиком проекта и академическим координатором выступает ПГНИУ. Развитие инфраструктуры КИШ осуществляется при поддержке правительства Пермского края в партнёрстве с ведущими технологическими предприятиями. В число индустриальных партнёров вошли ПАО «ПНППК», ПАО НПО «Искра», АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «УНИИКМ» и ряд других профильных компаний региона.

