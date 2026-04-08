Алёна Морозова День Победы и Год промышленности Власти Перми анонсировали праздничные мероприятия к 9 Мая

Фото: пресс-служба администрации Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл заседание организационного комитета, посвящённое празднованию 81-й годовщины Победы. В этом году событийная линейка 9 Мая будет тесно связана с Годом пермской промышленности, объявленным губернатором Дмитрием Махониным. Акцентами станут трудовой подвиг заводчан в годы войны и современная роль промышленности региона в обороноспособности России.

Эдуард Соснин подчеркнул, что в мероприя­тия необходимо вовлечь как можно больше молодёжи. Это позволит не только передать подрастающему поколению память о героях Оте­чества и их подвигах, но и создать атмосферу единства и гордости за свою страну.

Начальник городского департамента культуры и молодёжной политики Анастасия Хорошева рассказала об основных мероприятиях, запланированных в Перми в День Победы. Всего в городе будет организовано больше 110 событий, основные из которых пройдут на протяжении трёх дней.

Так, 7 мая в ДК им. А. Г. Солдатова состоится торжественное собрание общественности города, в котором примут участие ветераны, военнослужащие, представители власти, предприятий и общественных организаций. 8 мая у монумента «Героям фронта и тыла» будет организована торжественная церемония возложения цветов и венков.

Одним из ключевых событий станет прохождение войск Пермского гарнизона в сопровождении сводного оркестра 9 мая. Оно состоится на Октябрьской площади и начнётся с пролога, посвящённого Году единства народов России, Году пермской промышленности и истории Прикамья. В прохождении войск будет задействовано более 20 коробок военнослужащих, рота барабанщиков, знамённая и линейная группы Пермского военного института, а после пеших колонн пройдёт механизированная колонна, в которой будет представлена историческая техника военных лет и современные образцы.

«Трансляции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона будут организованы на нескольких локациях: на площади у Театра-Театра, на медиафасадах торгово-развлекательных центров «iMall Эспланада» и «Планета». Практика ведения трансляций Дня Победы успешно зарекомендовала себя в прошлом году и в этом году будет повторена», — отметила Анастасия Хорошева.

На площади перед Театром-Театром с 10:00 начнётся концертная программа. Зрители увидят трансляцию прохождения войск, а затем выступления Пермского губернского оркестра, творческих коллективов военных образовательных учреждений, артистов «ПермьКонцерта», детских коллективов и участников фестиваля «Автомат и гитара — Сила в братстве».

Праздничные мероприятия запланированы во всех районах города. Точками притяжения станут площадки дворцов культуры и общественные пространства, в том числе ПКиО «Балатово», сад им. Я. М. Свердлова, парк «Счастье есть», парк им. А. П. Чехова, набережная Камы. Подробная программа будет опубликована на официальных сайтах и в соцсетях администрации Перми и муниципальных учреждений культуры.

Также запланированы мероприятия в школах, домах культуры и библиотеках. Для жителей проведут тематические лекции и акции, флешмобы, концерты, церемонии возложения, уроки мужества, книжные выставки, литературные вечера, квесты, экскурсии, смотры строя и песни и спортивные соревнования. В планетарии запланирована программа «Звёзды Победы», а также показ полнокупольного художественного фильма «Покрышкин. Формула Победы». В рамках проекта «Социальный кинозал» пермякам покажут военные фильмы «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей», «Суворовец 1944», «Небесный тихоход», «Рядовой Александр Матросов».

Завершением празднования Дня Победы станет семиминутный праздничный фейерверк. Его организуют на территории городского пляжа, расположенного на правом берегу Камы.

Константин Долгановский

Особое внимание будет уделено тематическому оформлению города. К 1 мая в Перми запланирована установка более 100 праздничных элементов. Флаговые конструкции, декорации, консоли и перетяжки преобразят транспортные развязки, «гостевой маршрут» и другие знаковые места. На Коммунальном мосту появятся декорации «Журавли», на Колхозной площади и развязке на ул. Спешилова установят стелы «Слава Победы», у КДЦ — «Георгиевскую звезду», на опорах освещения на шоссе Космонавтов — консоли, будет оформлена и территория аэропорта Большое Савино.

Накануне заседания городского организационного комитета в Прикамье состоялся краевой оргкомитет под председательством Дмитрия Махонина. Концепцию празднования Дня Победы и программу основных городских мероприя­тий участникам представил Эдуард Соснин.

«Готовимся к событию заблаговременно. Наша цель — сделать всё возможное, чтобы торжество в честь Дня Победы было насыщенным, запоминающимся, а также обеспечить должный уровень безопасности и комфорта для жителей», — обратил внимание глава Перми.

