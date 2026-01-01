Профессионалы в строительстве Минстрой Пермского края организовал соревнования в двух номинациях конкурса «Лучший по профессии»

В Пермском крае стартовал приём заявок на всероссийский конкурс «Лучший по профессии». В его рамках в этом году впервые также выберут лучших представителей строительной отрасли в двух номинациях. Министерство строительства региона организовало соревнования среди каменщиков и машинистов экскаваторов.

Как отметили в ведомстве, рабочие профессии становятся всё более востребованными, им всё больше внимания уделяют государство и бизнес. Со стороны правительства это масштабные проекты по модернизации программ среднего профессионального образования и развития инфраструктуры, со стороны бизнеса — подготовка кадров, начиная со школы и первых курсов учреждений СПО, а также повышение квалификации и рост зарплат квалифицированных рабочих.

Среднее профессиональное образование в Пермском крае продолжает показывать стабильный спрос. Только в прошлом году в техникумы и колледжи региона поступило более 17 тыс. человек. Признание заслуг специалистов, акцентирование на значимости их вклада позволяют подчеркнуть конкурсы профмастерства, среди которых и «Лучший по профессии». Конкурс помогает в решении вопроса кадрового дефицита квалифицированных рабочих и популя­ризации профессий.

«Наряду с актуализацией образовательных программ и выстраиванием практической подготовки мы должны задумываться и о привлекательности образа будущего, который востребованные профессии предлагают молодым специалистам», — подчеркнули в министерстве строительства.

В этом году в Прикамье соревнования пройдут по 15 номинациям из разных сфер, включая «Машинист экскаватора» и «Каменщик» из строительной отрасли, с апреля по август. Регио­нальный этап конкурса по номинации «Машинист экскаватора» состоится в период с 16 по 23 июня, заявки на участие принимаются с 1 апреля по 8 июня. По номинации «Каменщик» региональный этап пройдёт в августе. Подать заявку на участие в конкурсе все желающие могут с 8 июня по 8 июля.

Участниками региональных этапов конкурса могут стать сотрудники организаций края, имеющие стаж работы в профессии не менее трёх лет, не нарушавшие трудовую дисциплину и требования по охране труда. Заявки принимаются как от работодателей, так и от самих работников при условии соответствия требованиям к участию и наличия рекомендации от работодателя.

Конкурсные этапы включают теоретическую и практическую части. В теоретическую часть включены тестирование и решение кейса. Победители в каждой номинации будут представлять Пермский край на федеральном уровне. Федеральный этап состоится в третьем квартале 2026 года. Лучшие в конкурсе выигрывают денежный приз. За первое место в номинации присуждается 1 млн руб., за второе место — 500 тыс. руб., а за третье место — 300 тыс. руб.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Он направлен на повышение престижа рабочих профессий, поддержку профессионального развития кадров и вовлечение молодёжи в экономику страны. Подробная информация, требования к номинациям и конкурсные задания представлены на официальном сайте конкурса.

